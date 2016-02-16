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Если я останусь
Отзывы о фильме «Если я останусь»
If I Stay
Если я останусь
2014 / США
Трейлер
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
Ну че, киноманы???
16 февраля 2016, 02:25
0
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Александр Петрушин
29 октября 2017, 01:22
Оценка
У меня нет слов - я не знаю кто и как этот сценарий написал, но это взято из жизни - это произошло в действительности со мной(мне было 14 лет) и моими родителями. Все произошло 07 января 1996 в Польше под г.Конин. Родители погибли, а я находился в коме 1 месяц. Это проишествие было опубликовано в Польской прессе.
29 октября 2017, 01:22
0
0
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