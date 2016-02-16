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Если я останусь Если я останусь
Киноафиша Фильмы Если я останусь Отзывы о фильме «Если я останусь»
If I Stay Если я останусь 2014 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Если я останусь»

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Toporock 16 февраля 2016, 02:25
Ну че, киноманы???
16 февраля 2016, 02:25 Ответить
Александр Петрушин 29 октября 2017, 01:22
Оценка
У меня нет слов - я не знаю кто и как этот сценарий написал, но это взято из жизни - это произошло в действительности со мной(мне было 14 лет) и моими родителями. Все произошло 07 января 1996 в Польше под г.Конин. Родители погибли, а я находился в коме 1 месяц. Это проишествие было опубликовано в Польской прессе.
29 октября 2017, 01:22 Ответить
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