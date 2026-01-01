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Скоро в прокате «Время сиять»
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Фильмография
Нико Ваакури
Niko Vakkuri
Киноафиша
Персоны
Нико Ваакури
Нико Ваакури
Niko Vakkuri
Дата рождения
4 июля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.6
Сердце льва
(2013)
5.6
Золотодобытчица
(2016)
5.6
Корсо
(2014)
Фильмография Нико Ваакури
5.6
Золотодобытчица
Onnenonkija
комедия
2016, Финляндия
5.6
Корсо
Korso
мюзикл, спорт, драма
2014, Финляндия
6.6
Сердце льва
Leijonasydän
мелодрама, драма
2013, Финляндия / Швеция
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