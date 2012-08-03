Экранизация одноименного романа автора музыки к фильму. Кауко Рейхка – творческий псевдоним. Настоящее имя музыканта и писателя – Юкка-Пекка Вялимаа.



1977 год, расцвет музыкальной контркультуры. Вяльде – 17-летний юноша, проникается идеями нового движения, насыщенного панк-ритмами и музыкой «новой волны», появившимися в Финляндии как раз в это время. Неожиданно Вяльде влюбляется в Пике – самую красивую девушку класса, которая, как ему кажется, не интересуется обычными парнями. Чтобы завоевать ее внимание, Вяльде готов пойти на все, даже стать рок-звездой. Но как только он достигает желаемого, пусть и на 15 минут, все начинает происходить не так, как хотел Вяльде. Правда откроется, но, увы, слишком поздно...