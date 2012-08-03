Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мисс "Голубые джинсы"
1 постер
Мисс "Голубые джинсы"

Мисс "Голубые джинсы"

Miss Farkku-Suomi 18+
О фильме

Экранизация одноименного романа автора музыки к фильму. Кауко Рейхка – творческий псевдоним. Настоящее имя музыканта и писателя – Юкка-Пекка Вялимаа.

1977 год, расцвет музыкальной контркультуры. Вяльде – 17-летний юноша, проникается идеями нового движения, насыщенного панк-ритмами и музыкой «новой волны», появившимися в Финляндии как раз в это время. Неожиданно Вяльде влюбляется в Пике – самую красивую девушку класса, которая, как ему кажется, не интересуется обычными парнями. Чтобы завоевать ее внимание, Вяльде готов пойти на все, даже стать рок-звездой. Но как только он достигает желаемого, пусть и на 15 минут, все начинает происходить не так, как хотел Вяльде. Правда откроется, но, увы, слишком поздно...

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 3 августа 2012
Дата выхода
3 августа 2012 Финляндия
Сборы в мире $453 178
Производство Filmpool Nord, Periferia Productions Ky
Другие названия
Miss Farkku-Suomi, Miss Blue Jeans, Мисс Голубые Джинсы, ミス・ジーンズ・フィンランド
Режиссер
Матти Киннунен
В ролях
Микко Нойвонен
Санни Киркисуо
Элиас Гулд
Пиркко Хямялайнен
Пи Кей Керанен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
