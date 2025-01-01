Dagmar GlansТы — очень особенная девочка. Тебе нравятся эти вещи? Я сама их выбирала.
IrisОни очень красивые.
Dagmar GlansДа. Я хочу, чтобы у тебя было только лучшее. Ничего с прилавка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RoyНе открывай эту банку с червями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dagmar GlansНо... меня должны обвинять, защищать и приговаривать мои же клиенты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dagmar GlansЧёрт, у таких парней столько проблем, знаешь... Я встретила одного, у которого была импотенция, и говорю ему: «Попробуй с этой девчонкой, а потом посмотрим, импотент ли ты». А? Они даже с собственными жёнами не могут. Блин, иногда я думаю, может, стоит просто позвонить их жёнам, поговорить с ними, помочь им. Но я же работаю только с их старыми мужиками, так что...