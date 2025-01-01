Меню
Цитаты из фильма Девочка по вызову

Iris У тебя клёвый мопед.
Tompa Спасибо.
Iris Дашь сигаретку?
Sonja Hansson Куда собрался?
Svante Не знаю. Никуда.
Sonja Hansson Можно с нами?
Kurt Nygren Думал, ты пресс-атташе, а не полицейский.
Aspen Ну... с дамами придётся повременить. Ты, из всех, знаешь, чем это может грозить, когда дело становится горячим.
Dagmar Glans Закажем ещё одну бутылку. Девочкам тоже по одной.
Iris Сколько такая стоит? Должно быть, очень дорого.
Dagmar Glans Ты такая милашка.
Iris Я? Вроде ничем особенным не отличаюсь.
Dagmar Glans Ты — очень особенная девочка. Тебе нравятся эти вещи? Я сама их выбирала.
Iris Они очень красивые.
Dagmar Glans Да. Я хочу, чтобы у тебя было только лучшее. Ничего с прилавка.
Roy Не открывай эту банку с червями.
Dagmar Glans Но... меня должны обвинять, защищать и приговаривать мои же клиенты?
Dagmar Glans Чёрт, у таких парней столько проблем, знаешь... Я встретила одного, у которого была импотенция, и говорю ему: «Попробуй с этой девчонкой, а потом посмотрим, импотент ли ты». А? Они даже с собственными жёнами не могут. Блин, иногда я думаю, может, стоит просто позвонить их жёнам, поговорить с ними, помочь им. Но я же работаю только с их старыми мужиками, так что...
Актеры, которые произнесли культовые фразы
София Каремюр
Sofia Karemyr
Йозефин Асплунд
Josefin Asplund
Давид Денсик
Давид Денсик
David Dencik
Пернилла Аугуст
Пернилла Аугуст
Pernilla August
Андерс Бекман
Anders Beckman
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу
