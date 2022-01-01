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Девочка по вызову
Девочка по вызову, 2012: актеры и роли
Call Girl
Девочка по вызову
2012 / Швеция
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Девочка по вызову, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микаэль Марсимаин
Mikael Marcimain
В ролях
София Каремюр
Sofia Karemyr
Саймон Бергер
Пернилла Аугуст
Pernilla August
Свен Нордин
Sven Nordin
Давид Денсик
David Dencik
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