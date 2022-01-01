Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девочка по вызову Девочка по вызову
Киноафиша Фильмы Девочка по вызову Девочка по вызову, 2012: актеры и роли
Call Girl Девочка по вызову 2012 / Швеция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Девочка по вызову, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микаэль Марсимаин Микаэль Марсимаин Mikael Marcimain
В ролях
София Каремюр Sofia Karemyr Саймон Бергер Пернилла Аугуст Пернилла Аугуст Pernilla August Свен Нордин Свен Нордин Sven Nordin Давид Денсик Давид Денсик David Dencik
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Приложение киноафиши