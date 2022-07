1 Opening Джон Дебни 1:48

2 Most Desperate Guy You Know Джон Дебни 1:29

3 Ray Jennings Джон Дебни 1:14

4 Seattle Transition Джон Дебни 1:31

5 Well, That's That Джон Дебни 1:03

6 How Important Is Winning? Джон Дебни 1:08

7 God Damn Reverence Джон Дебни 0:54

8 Sacked 12 Times Джон Дебни 1:08

9 Bathroom Mirrors Джон Дебни 0:51

10 Even the Great Ones Джон Дебни 1:05

11 Yes Or No Джон Дебни 1:35

12 Women Are Tricky Джон Дебни 1:38

13 U of W Джон Дебни 1:02

14 Buffalo Джон Дебни 1:58

15 The Team I Wanted Джон Дебни 1:59

16 It's Still Callahan Джон Дебни 1:48

17 Game Tape Джон Дебни 1:29

18 Ali Finds Note Джон Дебни 1:15

19 It Was Brian Джон Дебни 1:57

20 God Damn Ashes Джон Дебни 1:11

21 Bo Callahan and Ray Jennings Arrive Джон Дебни 1:48

22 Sonny Calls Bo Джон Дебни 1:10

23 Pre-Draft Parties Джон Дебни 1:32

24 Brown the Clock Джон Дебни 2:56

25 War Room Джон Дебни 0:45

26 Things I Love About You Джон Дебни 1:03

27 Get Jeff Carson Джон Дебни 1:15

28 Carson Says Deal Джон Дебни 1:04

29 Made a Trade, It's Me Джон Дебни 1:31

30 Get Putney, Different World Джон Дебни 3:10

31 Seattle Gets Bo Джон Дебни 1:04

32 Coach Call Ray Jennings Джон Дебни 2:23

33 We're Going To Have a Baby Джон Дебни 1:45