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Draft Day День драфта 2014 / США
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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День драфта, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман Айвэн Райтман Ivan Reitman
В ролях
Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Jennifer Garner Сэм Эллиотт Сэм Эллиотт Sam Elliott Том Уэллинг Том Уэллинг Tom Welling Терри Крюс Терри Крюс Terry Crews Патрик Ст. Эсприт Patrick St. Esprit Дэнис Лири Дэнис Лири Denis Leary Розанна Аркетт Розанна Аркетт Rosanna Arquette Фрэнк Ланджелла Фрэнк Ланджелла Frank Langella
Вызов
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