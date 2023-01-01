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День драфта
День драфта, 2014: актеры и роли
Draft Day
День драфта
2014 / США
Трейлер
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Трейлеры
День драфта, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман
Ivan Reitman
В ролях
Кевин Костнер
Kevin Costner
Дженнифер Гарнер
Jennifer Garner
Сэм Эллиотт
Sam Elliott
Том Уэллинг
Tom Welling
Терри Крюс
Terry Crews
Патрик Ст. Эсприт
Patrick St. Esprit
Дэнис Лири
Denis Leary
Розанна Аркетт
Rosanna Arquette
Фрэнк Ланджелла
Frank Langella
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