Концерт «Каас поет Пиаф»(Kaas chante Piaf ) - это одноименный альбом и концертная программа, приуроченная к 50-летию со дня смерти великой Эдит Пиаф. Уникальность этого концерта заключается в том, что вы не только услышите 21 хит Эдит Пиаф в исполнении Патрисии Каас, но сможете насладиться необыкновенной симфонической аранжировкой знаменитого и талантливейшего польского композитора Абеля Корженевского (Abel Korzeniowski), номинированного на премию Золотой глобус (Golden Globe) за свою работу над фильмами «Одинокий мужчина» Тома Форда и «МЫ. Верим в любовь» Мадонны. Так же некоторые композиции концерта были созданы совместно с французскими мастерами электронной музыки под руководством Фабриса Бровелли (Fabrice Brovelli) и Кристофа Кауретта (Christophe Caurret) – продюсеров проектов Woodkid и The Shoes and Yuksek.