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Ричард Уэнк, специализирующийся на крепких сценариях про хороших и крепких – не столько даже мышцами, сколько духом – одиночек-профессионалов, впутывающихся в криминальные передряги («16 кварталов» Ричарда Доннера, «Механик» Саймона Уэста), адаптировал старый одноименный, 1985–1989 годов выпуска, телесериал. Как и сериал, фильм называется просто «Уравнитель» (The Equalizer, то есть, по-русски говоря, «Эквалайзер»), без…