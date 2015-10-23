Ричард Уэнк, специализирующийся на крепких сценариях про хороших и крепких – не столько даже мышцами, сколько духом – одиночек-профессионалов, впутывающихся в криминальные передряги («16 кварталов» Ричарда Доннера, «Механик» Саймона Уэста), адаптировал старый одноименный, 1985–1989 годов выпуска, телесериал. Как и сериал, фильм называется просто «Уравнитель» (The Equalizer, то есть, по-русски говоря, «Эквалайзер»), без…
пол фильма просто 10\10!
а вот дальше, как кто-то писал выше, "ожижал, что герой улетит в космос и победит всех инопланетян". именно поэтому и потому что он победил всех РУССКИХ - великий уравнитель! ✊
Пересматривать бы точно не стала, ну если только чтоб уснуть.
P.S. Дензел постарел ✊
5/10
Ну как в наше время можно снимать столь низкопробное кино! Удивлять сегодняшнюю публику надо, а здесь - тьфу, одним словом.
Можно порекомендовать как неплохое снотворное на ночь.
...Уж лучше Гнев пересмотреть.
2.5 из 5
Этот сценарий прислал Обама, для Фукуа, после того как они познакомились на съемке, не менее "эпической" драмы, про Олимп там что то✊ . Обама, когда рос субтильным подростком, в наркоманском гето своего дедушки, всегда мечтал раздать люлей наркоторговцам и рабовладельцам✊ . Только к этому теперь прибавилось руссобоязнь. Дензел никак не мог отказать Бараку, его бы сожгли в Гуантанамо✊ ✊
Ткните мне пальцем где gunslinger пытался что-то кому-то доказать ? В упор не вижу !!! Возможно он хотел сказать что искусство субьективно и каждый увидел в фильме то, что хотел увидеть в данный момент.
Так что брызгать слюной и обвинять людей не понятно в чем ненужно, форум как вы сказали не для этого.
А на самом деле, фильм Ограбление Казино, не годится в подметки книги Хиггинса Ограбление Казино✊ . Фильм получился оочень бледной тенью, этой выдающейся книги. Я хоть стараюсь крайне редко брать в руки детективы, но этот написан совсем самобытно. По сути (если правильно помню), это шесть или восемь диалогов, в которых мы узнаем историю, никакого нелепого "движа", и никакой пафосной тупой манеры Б.Питта, с рожой Обамы и в помине нет в книге..
Просто в фильме, как то перевернули смыслы написанные в книге, я этого не понял, и че то меня не зацепило. "Воровского" какого антуража, в разговорах и жаргонах и понятиях не получилось, больше американского пафоса было.
9/10
С ума сойти, за что??✊
Насчет Фукуа, это вообще то режиссер Тренировочного дня, с которым Дензел и получил своего оскара. Несмотря на это, фильм получился совсем плохим, ближе к концу ожидал полета главного героя в космос для какого-нибудь великого подвига.
Операторская хороша, одним словом. Всё остальное так себе. Главгерой скучный, хотя садистские наклонности придают ему некоторый шарм. Ему всё равно, по-моему, что чипсы, что мафия. Если оно не полезно, то жить не будет.
Красивое такое занудство. Примерно как если бы Клинт Иствуд снял бы Пятницу13-е.
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