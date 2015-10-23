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Великий уравнитель Великий уравнитель
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The Equalizer Великий уравнитель 2014 / США
7.8 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Великий уравнитель»

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Наша рецензия

Ричард Уэнк, специализирующийся на крепких сценариях про хороших и крепких – не столько даже мышцами, сколько духом – одиночек-профессионалов, впутывающихся в криминальные передряги («16 кварталов» Ричарда Доннера, «Механик» Саймона Уэста), адаптировал старый одноименный, 1985–1989 годов выпуска, телесериал. Как и сериал, фильм называется просто «Уравнитель» (The Equalizer, то есть, по-русски говоря, «Эквалайзер»), без…

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Андрей 23 октября 2015, 00:51
фильм, в целом, понравился.

пол фильма просто 10\10!

а вот дальше, как кто-то писал выше, "ожижал, что герой улетит в космос и победит всех инопланетян". именно поэтому и потому что он победил всех РУССКИХ - великий уравнитель! ✊
23 октября 2015, 00:51 Ответить
PiroJok 9 февраля 2016, 21:05
Качественный, красиво снят, но скучный! через несколько часов даже не смогла вспомнить о чем первые две трети фильма, под конец вроде накалилось, противостояние злодея и главного героя, сцена в магазине когда Дензел под дождем (от пожар сигнализации), под шикарную музыку, выходит весь такой брутальный с молотком или с чем то там - главная сцена фильма! Сюжет конечно проще уже даже неприлично, как в фильмах со Стетхэмом. Очень предсказуемо и долго, но его вроде как и и не сократишь, потому что каждая сцена так любовно и мастерски снята.



Пересматривать бы точно не стала, ну если только чтоб уснуть.



P.S. Дензел постарел ✊



5/10
9 февраля 2016, 21:05 Ответить
khaos11 10 февраля 2016, 07:59
Оценка
Сюжет писал, наверное, постоянный сценарист последних фильмов с Сигалом. Случайно попался на глаза Фукуа и тот пронялся ностальгией по ушедшим временам и позвонил Вашингтону, который, думается, согласился в пьяном бреду.

Ну как в наше время можно снимать столь низкопробное кино! Удивлять сегодняшнюю публику надо, а здесь - тьфу, одним словом.

Можно порекомендовать как неплохое снотворное на ночь.

...Уж лучше Гнев пересмотреть.



2.5 из 5
10 февраля 2016, 07:59 Ответить
Toporock 10 февраля 2016, 07:59
Цитата (Сибирский Шрек, 08/10/2014 - 06:30:31):

Этот сценарий прислал Обама, для Фукуа, после того как они познакомились на съемке, не менее "эпической" драмы, про Олимп там что то✊ . Обама, когда рос субтильным подростком, в наркоманском гето своего дедушки, всегда мечтал раздать люлей наркоторговцам и рабовладельцам✊ . Только к этому теперь прибавилось руссобоязнь. Дензел никак не мог отказать Бараку, его бы сожгли в Гуантанамо✊ ✊
10 февраля 2016, 07:59 Ответить
Ingvars 11 февраля 2016, 00:16
Оценка
Шёл, как на обычную стрелялку. И был приятно удивлён хорошо закрученному триллеру!!
11 февраля 2016, 00:16 Ответить
Шверценберг 11 февраля 2016, 00:16
Ответ на сообщение Stranger от 06/10/2014 - 21:01:54



Ткните мне пальцем где gunslinger пытался что-то кому-то доказать ? В упор не вижу !!! Возможно он хотел сказать что искусство субьективно и каждый увидел в фильме то, что хотел увидеть в данный момент.

Так что брызгать слюной и обвинять людей не понятно в чем ненужно, форум как вы сказали не для этого.
11 февраля 2016, 00:16 Ответить
РРоман 11 февраля 2016, 00:16
Ужасный фильм - чистейшая грубая политика - заказной фильм, без творческого прикрытия. Прямые образы - Обама - правильный супер герой наводит порядок, мочит плохих русских,. Сделан даже на скорую руку - не проработан. Фильм говно. плевался долго.
11 февраля 2016, 00:16 Ответить
Toporock 11 февраля 2016, 10:39
Цитата (Stranger, 03/10/2014 - 08:02:12):Что же касается фильмов про мафию то в целом Уравнитель даже в подметки не годится Killing me softly примитивно обозванный Ограблением казино. То, возможно, был лучший фильм про мафию за все времена и не только из-за Брэда, там все актеры 10 из 10 и сюжет и как снято - все идеально.



А на самом деле, фильм Ограбление Казино, не годится в подметки книги Хиггинса Ограбление Казино✊ . Фильм получился оочень бледной тенью, этой выдающейся книги. Я хоть стараюсь крайне редко брать в руки детективы, но этот написан совсем самобытно. По сути (если правильно помню), это шесть или восемь диалогов, в которых мы узнаем историю, никакого нелепого "движа", и никакой пафосной тупой манеры Б.Питта, с рожой Обамы и в помине нет в книге..
11 февраля 2016, 10:39 Ответить
Toporock 11 февраля 2016, 10:39
Фрог, убей СПАМ\Плакат этого убожества!! Он выкидывает пропитую рожу Дензела, при каждом клике... деньги деньгами, но только не так❗️
11 февраля 2016, 10:39 Ответить
Toporock 11 февраля 2016, 10:39
Цитата (Stranger, 03/10/2014 - 19:09:53):

Просто в фильме, как то перевернули смыслы написанные в книге, я этого не понял, и че то меня не зацепило. "Воровского" какого антуража, в разговорах и жаргонах и понятиях не получилось, больше американского пафоса было.
11 февраля 2016, 10:39 Ответить
Шверценберг 11 февраля 2016, 21:29
Хороший фильм - позитивный. Все плохиши получили по рогам. Идея народного героя конечно не нова но всегда будет актуальна. Понравилась работа оператора и цветовая гамма в желтых тонах ( желтый склад, желтый автобус, желтое кафе,желтый кабинет, желтая квартира, желтый особняк) Да и мораль у фильма правильная - делай свое дело и делай его хорошо.✊ 7.5\10
11 февраля 2016, 21:29 Ответить
Tatvas 11 февраля 2016, 21:29
А я вот смотрела трейлер только, но все равно прямо есть желание посмотреть фильм, ну и как-то отзывы ваши тоже подталкивают... Посмотрю и поделюсь своим мнением ))
11 февраля 2016, 21:29 Ответить
Swi4e1 12 февраля 2016, 12:11
КРУТОЙ ТРИЛЛЕР !!!!!!! очень понравился. Дэнзел Вашингтон ну как всегда лучший !!!! ОСКАР ЕМУ !!!!



9/10
12 февраля 2016, 12:11 Ответить
Toporock 12 февраля 2016, 12:11
Цитата (GoodFella, 28/09/2014 - 11:35:14): с которым Дензел и получил своего оскара.



С ума сойти, за что??✊
12 февраля 2016, 12:11 Ответить
GoodFella 12 февраля 2016, 12:11
Цитата (Comon, 26/09/2014 - 01:59:45):

Насчет Фукуа, это вообще то режиссер Тренировочного дня, с которым Дензел и получил своего оскара. Несмотря на это, фильм получился совсем плохим, ближе к концу ожидал полета главного героя в космос для какого-нибудь великого подвига.
12 февраля 2016, 12:11 Ответить
tarabuka 12 февраля 2016, 12:11
Фильм очень даже смотрибелен.Крутой такой боевичок
12 февраля 2016, 12:11 Ответить
fanbunga 12 февраля 2016, 12:11
Что-то в этом есть. Я свой кайф словила, во всяком случае. Когда камера влетает Дензелу под ресницы...этот поцелуй в радужку - чисто секс. Не оторваться. На выходе полезла в гугл смотреть, конечно, а кто у нас оператор? Ну чо, оскар у него. За Аватара. И так, еще кое-что, по мелочи. Команда А, например (люблю их).

Операторская хороша, одним словом. Всё остальное так себе. Главгерой скучный, хотя садистские наклонности придают ему некоторый шарм. Ему всё равно, по-моему, что чипсы, что мафия. Если оно не полезно, то жить не будет.

Красивое такое занудство. Примерно как если бы Клинт Иствуд снял бы Пятницу13-е.
12 февраля 2016, 12:11 Ответить
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