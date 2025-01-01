Slavi Эта девчонка, у неё есть имя?

Robert McCall Её зовут Алина.

Slavi Алина? Хм... а. Нет, не припоминаю. Но кто бы она ни была, уверен, что она умеет очень хорошо сосать ху#ню.

[он и его люди смеются]

Robert McCall Хорошо. Эм... слушай, я понимаю. Эти девочки, которых ты, э... представляешь. Я понимаю, что для тебя это инвестиция, так что, эм...

[кладёт конверт на стол]

Robert McCall Я могу дать тебе 9800 долларов. Наличные.

Slavi Ты хочешь дать мне 9 тысяч?

Slavi За что?

Robert McCall За её свободу.

Slavi Ага.

[смеётся, говорит по-русски своим]

Slavi Вы только посмотрите на этого парня.

[переходит обратно на английский]

Slavi Этот парень собирается дать мне 9 тысяч за одну единственную киску. Ага, должно быть, феррари-киска. Вы, чертовы американцы, думаете, что можете прийти в мой бизнес и просто купить что угодно. Красивых русских девочек — без проблем, просто бросьте эти гнилые деньги. Вы меня оскорбляете.

[смеётся]

Slavi Я просто дразню тебя, чувак. Но у тебя яйца реально большие, что пришёл сюда. Мне это нравится. Итак... 9 тысяч за проблемную.

[предлагает пожать руку, МакКол берёт]