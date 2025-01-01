Slavi
Эта девчонка, у неё есть имя?
Slavi
Алина? Хм... а. Нет, не припоминаю. Но кто бы она ни была, уверен, что она умеет очень хорошо сосать ху#ню.
[он и его люди смеются]
Robert McCall
Хорошо. Эм... слушай, я понимаю. Эти девочки, которых ты, э... представляешь. Я понимаю, что для тебя это инвестиция, так что, эм...
[кладёт конверт на стол]
Slavi
Ты хочешь дать мне 9 тысяч?
Slavi
За что?
Slavi
Ага.
[смеётся, говорит по-русски своим]
Slavi
Вы только посмотрите на этого парня.
[переходит обратно на английский]
Slavi
Этот парень собирается дать мне 9 тысяч за одну единственную киску. Ага, должно быть, феррари-киска. Вы, чертовы американцы, думаете, что можете прийти в мой бизнес и просто купить что угодно. Красивых русских девочек — без проблем, просто бросьте эти гнилые деньги. Вы меня оскорбляете.
[смеётся]
Slavi
Я просто дразню тебя, чувак. Но у тебя яйца реально большие, что пришёл сюда. Мне это нравится. Итак... 9 тысяч за проблемную.
[предлагает пожать руку, МакКол берёт]
Slavi
Один месяц. И всё. Ты думаешь, это разовый платеж? Я заработаю на этой девке за две недели. Она ещё ребёнок. Я всё ещё могу продать её как девственницу. Это приносит хорошие деньги долгое время. Забирай свои чёртовы деньги и иди домой, дрочи 9800 раз, а потом можешь прийти сюда и поговорить со мной, ага? К тому времени она точно будет использована. Может, тогда я и отдам её тебе бесплатно.