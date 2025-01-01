Меню
Robert McCall Если молишься о дожде, будь готов и к грязи.
Robert McCall Движение вперёд. А не совершенство.
Title Card Два самых важных дня в твоей жизни — день, когда ты родился, и день, когда ты понимаешь зачем. — Марк Твен
Robert McCall В этом мире ты должен оставаться собой, несмотря ни на что.
Teri [о его книге] О чём твоя новая книга?
Robert McCall Это история про парня, который считает себя рыцарем в сияющих доспехах. Только вот живёт он в мире, где рыцарей уже нет.
Teri Похоже на мой мир.
Robert McCall Я сделал в жизни много плохого, Николай... Вещей, которыми не горжусь. Я пообещал одному человеку, которого очень люблю, что никогда не вернусь к тому, кем был... Но ради тебя я сделаю исключение.
[из трейлера]
Ralphie [спрашивает про руку Роберта] Что случилось?
Robert McCall Я стукнулся об что-то тупое.
Тери Ты и я знаем, кто я на самом деле.
Роберт МакКолл Я думаю, ты можешь стать кем захочешь.
Тери Возможно, в твоём мире, Роберт. В моём всё не так.
Роберт МакКолл Измени свой мир.
Brian Plummer Всё в порядке? Ты смог ему помочь?
Susan Plummer Он не за помощью пришёл. Он пришёл за разрешением.
Ralphie Я не достаточно силён.
Robert McCall Не сомневайся в себе, сынок. Сомнения убивают.
Susan Plummer Иногда мы делаем неправильный выбор, чтобы оказаться там, где нужно.
Vladimir Pushkin Значит, это ты... и теперь пришёл меня убить.
Robert McCall Да.
Vladimir Pushkin Тогда скажи: что ты выиграешь моей смертью?
Robert McCall Покой.
Vladimir Pushkin Кто вы?
Robert McCall Все хотят знать.
Robert McCall Я даю тебе шанс поступить правильно. Воспользуйся им.
Robert McCall [Славе] Та девушка, Алана... Она будет жить. А ты... Ты истечёшь кровью на этот грязный пол... На эти 9 800 долларов.
Little John Looney Кто ты, чёрт возьми, такой, чтобы спускаться сюда и говорить со мной как...
Teddy Кто я или что я? Кто я — это сложно. Что я — немного проще. Я — угроза. Я меняю исход событий.
Ralphie Это я, мистер МакКолл. Это Ральфи. Вы же говорили — никого не бросать.
[поднимает его с пола]
Ralphie «Сто пятьдесят пять» — да пош##те вы!
Robert McCall У меня мало времени. Значит, у тебя его нет совсем.
Robert McCall [Николаю] Я дал шанс тем, кого убил — твоим людям. Они выбрали свой путь... Теперь твоя очередь решать.
Vladimir Pushkin Чего ты хочешь?
Robert McCall Я хочу отрубить голову змее.
Robert McCall [рассказывает Тери о своей книге] Мужик должен быть мужиком, рыба — рыбой.
Marcus Эй, старик. Давай спорим, чем ты занимался до того, как сюда приехал.
Jay Типа на жизнь.
Marcus Я говорю, страхование, иски.
Jay Он был биржевым парнем, чувак, с Уолл-стрит.
Robert McCall Я был Пипом.
Jay Ты что, был сутенёром?
Robert McCall Нет, не сутенёром. Пип, P-I-P, Пип.
Jay Что за х#рня такой Пип?
Robert McCall Почему ты так материшься? Знаешь, как Глэдис Найт и The Pips. Типа так.
[начинает танцевать]
Robert McCall Твоё сердце бьётся в три раза быстрее нормального ритма, потому что ты теряешь много крови. Примерно через 30 секунд твоё тело отключится... и ты задохнёшься. Алина, девчонка, которую ты избил почти до смерти, будет жить дальше. Твоя жизнь закончится здесь, на этом дрянном полу... из-за каких-то $9,800. Тебе надо было взять деньги.
Slavi Кто ты?
Robert McCall Двадцать шесть тысячных... двадцать семь тысячных... двадцать восемь тысячных... Прости.
Teri Я обожаю бывать в это время. Знаешь, всё так темно. Это снова заставляет верить, что всё возможно.
Teddy Когда ты смотришь на меня, что ты видишь?
Robert McCall [смеётся, ерзает на месте]
Teddy Ответ — ничего. У меня нет к тебе никаких чувств ни в одну, ни в другую сторону. Ты как... как пух или крышка от бутылки. Просто вещь, которую надо убрать.
Teri Ты всегда читаешь книги?
Robert McCall Моя жена читала. Она... Она проходила список «100 книг, которые должен прочитать каждый». Дошла до 97, так что я решил... попробовать... А вдруг у нас будет о чём поговорить, когда встретимся.
Teri Вау, сто книг.
Robert McCall Да.
Teri Ё-моё. Сколько ты уже прочитал, Роберт?
Robert McCall Девяносто одна.
Teri [звонит мобильник] Извини, эта чёртова штука. Девяносто одна книга — почти готово.
Robert McCall Почти.
Teri Что будешь делать после?
Robert McCall Возьму уроки пения. Потом открою фабрику пончиков. Я... Что? Почему смеёшься?
Teri Знаешь, я часто встречаюсь с вдовцами. Что-то в твоих глазах. Это не печаль. Просто какая-то потерянность, понимаешь?
Robert McCall Только ты или мы ещё кого-то ждём?
P&E Worker Извините. Что?
Robert McCall Твои руки. Если бы ты реально работал на линиях электропередач, руки у тебя бы не выглядели так. Значит, мы ждём кого-то другого.
P&E Worker М#д#к... Руки на виду. Пройдёмся немного через дорогу, чёрный Денали.
Robert McCall [Заведя секундомер перед тем, как уничтожить несколько русских бандитов] Шестнадцать секунд.
Robert McCall [закадровый голос] Завтра ты вернёшь все деньги, которые вымогал у этих людей. Скажешь им, что такого больше не повторится. Сделаешь это — это видео никогда не увидит свет... Не сделаешь — через полчаса его покажут по всем новостям района. Сейчас я даю тебе шанс поступить правильно. Воспользуйся им.
Detective Harris Отв#тельно больнее, чем побои.
Тери На пальце нет кольца.
Роберт МакКолл А?
Тери На пальце, на котором носят кольцо, его нет.
Роберт МакКолл Нет.
Тери Дома нет миссис Роберт?
Роберт МакКолл Нет.
Тери Она вообще была?
Роберт МакКолл Была.
Тери Ты ей сердце разбил?
Роберт МакКолл Она мне разбила.
Тери Знаешь, я часто встречаю вдовцов. Что-то в твоих глазах... Это не грусть, просто... потерянность, понимаешь.
Оператор ФБР ФБР. К кому я могу вас направить?
Роберт МакКолл Агент Мосли, пожалуйста.
Агент Мосли Агент Мосли.
Роберт МакКолл Слышал, ты сегодня деньги нашли.
Агент Мосли Кто это?
Роберт МакКолл Обычный гражданин. Загляни в свою личную почту... Убедись, что сидишь, когда будешь смотреть.
Robert McCall Думал, ты бросишь этот изысканный сахар?
Teri Собираюсь.
Robert McCall Когда?
Teri Совсем скоро.
Robert McCall Да, он вредит связкам. Телу, разуму, духу. Помнишь?
Little John Looney Видишь ли, я ненавижу вас, е#аные русские. Вы все сумасшедшие и заносчивые. А ирландцы, мы приехали сюда за кусочком американской мечты. А вы — чтобы её украсть. Так что к чёрту всех вас.
Teddy Ну что ж, мистер Луни, я ценю вашу откровенность. Это освежает, и это даёт понять, что вы слишком тупы, чтобы сделать это.
Little John Looney Что за х#й?
Teddy А теперь по делу. Мы платим вам 15 процентов за бизнес здесь. Дополнительные 10 процентов, которые вы крадёте, мы закрываем глаза. Мы это предвидели, ведь вы все — клише. Что ты крыса для ФБР — тоже терпимо, Литтл Джон.
Little John Looney Что за х#й?
Teddy То, что мы не потерпим — это... не получить ничего за свои деньги: ни информации, ни защиты... никаких гарантий. Понимаешь, Литтл Джонни?
Little John Looney Кто, б#ядь, ты такой думаешь, что ты?
Teddy Кто я? Или что я? Кто я — это сложно. Что я — проще, я угроза. Я меняю ход событий.
Little John Looney [Тедди начинает его избивать] Бросьте этого м#ть...
Susan Plummer Я знаю, что часть тебя умерла вместе с Вивьен. Но не та, которую она любила больше всего... Стань им.
Robert McCall Да.
Susan Plummer Не забудь попрощаться.
[уходит]
Robert McCall Прощай.
Susan Plummer Твой друг — тот, кого Пушкин посылает, когда у него проблема. Тедди Ренсен. Настоящее имя — Николай Ичченко. Навыки отточены в Спецназе. Он грозен и умен. Несколько лет руководил отделом Тайной полиции. Стал частником после развала Союза. По сути, он социопат с визиткой.
Robert McCall [передача денег сотрудникам Пушкина] Вот, держите. Большое спасибо. Вот, держите. Мистер Пушкин вам очень благодарен. Мы закрываемся. Закрываем лавочку. Мистер Пушкин вам очень благодарен. Вот, дорогая. Вот, держи. Пожалуйста. Прими эти прощальные подарки от имени мистера Пушкина. Вот, держи. Три, два... Смотри, идеально... Один. Спасибо. Спасибо, дорогая.
Teri Я купила маленький аппарат для записи демо.
Robert McCall Да, уверен, ты классная.
Teri Почему ты так думаешь?
Robert McCall Интуиция.
Teri [подходит к столу Роберта] Извините. Я нарушаю протокол, да?
Robert McCall Нет, нет. Слушай, давай, садись. Садись. Садись... Садись.
Teri Хорошо.
Robert McCall Давай, садись.
Teri Ладно... Ты точно не считаешь, что я мешаю?
Robert McCall Да... И что?
Teri Не знаю. Просто... хотелось тишины перед тем, как всё пойдёт к черт###.
Robert McCall Понятно.
Teri Я — Тери.
Robert McCall Боб.
[стучатся кулаками друг о друга]
Robert McCall Ай! Нормально.
Teri Знаешь, ты не похожа на Боба.
Robert McCall А, правда?
[официанту]
Robert McCall Спасибо.
Teri Ты похож на Роберта. Роберт читает такие книги, а Боб смотрит телевизор... Меня зовут на самом деле Алина.
Robert McCall Что случилось с твоим лицом?
Teri Глупость какая-то.
Robert McCall Как вы меня нашли? Я платил наличными. Мы не бронировали. Как вы меня нашли?
Teddy Вот чем мы и занимаемся, мистер МакКолл.
Robert McCall Мы кто?
Teddy Мы находим тех, кого нужно найти.
Robert McCall Мы кто?
[Тедди уходит]
Teddy [садится в машину] Внём что-то не так.
Robert McCall Я здесь из-за той девушки. Ты дал мне это пару ночей назад.
Slavi Мы раздаем много визиток. Ты еще можешь встать, *дедушка*?
[смеётся]
Robert McCall Я здесь из-за одной девушки. Ее жестко избили.
Teddy Мне нужны записи с каждой камеры наблюдения в радиусе шести кварталов. Если возникнут проблемы — позвони по этому номеру... и всё уладится. Телефоны заряжены и включены. Я склонен звонить в неудобное время. Теперь, если вы не против, отвезите меня домой.
Masters Эй, постой, мистер Солнечный. На кого я у тебя похож? На шофёра? Это наш город. Ты здесь — чёртов гость.
Teddy Позвольте извиниться за своё поведение. Долгий перелёт в последний момент, и я... я люблю сосредотачиваться, работать быстро. Смерть людей мистера Пушкина прервала его дела здесь. Импорт, перевозки — всё остановилось. Это недопустимо. Я тот, кого мистер Пушкин вызывает, когда такие, как вы, накося#ят. Сейчас я отвечаю за это.
Masters Слушай, мне не нравится твой тон...
Teddy Вы много лет брали деньги мистера Пушкина. Деньги с условиями. Без вариантов. Проблема в том, что ты всё ещё считаешь, что ты важен. Нет, не важен. Важен я. И чтобы было понятно — я не прошу «пожалуйста». Я приказываю, что делать.
[уходит прочь]
Teddy Будь готов к работе. Завтра открываемся.
Robert McCall [Детектив Гилли берёт телефон] Зачем тратить городские службы, если передо мной два коррумпированных копа?
Detective Gilly Это тот самый.
Detective Harris Этот чёртов тип?
Masters Слушай, а? Сделай одолжение, хорошо? Что бы ни случилось, не называй его «Малыш Джон», понял?
Masters Эй! Эй! Эй. Это мой город. Понял меня? Это мой дом. Нельзя бегать тут, как дикое животное. Что за х#р было?
Teddy Это послание. Оно говорит: «Я здесь.»
Susan Plummer Ты не прикончил пять сутенёров, Роберт. Ты прикончил восточное звено Владимира Пушкина.
Robert McCall Пушкин?
Susan Plummer М-м. Он похож на их олигарха, который залез в постель с русской мафией, только он финансирует всё: бензин, оружие, девчонок — всё, что хочешь. Он построил сложную сеть на обоих побережьях США, которые невероятно хорошо защищены. Его деньги и политические связи делают его недосягаемым.
Robert McCall [предлагает торт] С ядом, как ты любишь.
Teri У тебя день рождения?
Robert McCall Нет, у какого-то парня с работы. Я не хотел, чтобы он пропал зря.
Teri С днём рождения, парень с работы... Сколько тебе лет?
Robert McCall Сколько тебе лет?
Teri Это не так важно.
Сьюзен Плуммер Если ты пришла за помощью, я не смогу тебе помочь.
Роберт МакКолл Понимаю.
Сьюзен Плуммер Правда?
Роберт МакКолл Просто за чаем пришёл.
Robert McCall Я знаю, у тебя есть план побега. Где ты его прячешь?
Masters Да? А какой у тебя, б#я, план побега, а?
Robert McCall Дело не во мне, Фрэнк. Сейчас речь идёт о тебе. Где ты его прячешь?
Masters Знаешь что? К чёрту тебя, ты м#к! Ты меня так х#ро облапал! Это ты это сделал, м#к!
Robert McCall Ты себя слышишь? Ты сделал это с этим значком, Фрэнк. Ты осквернил этот значок. Понимаешь меня?
Masters К чёрту тебя, м#к. У меня ничего нет, понял? У меня п#зд#ц ничего. Ты меня слышишь? У меня ничего нет из-за тебя! Ты думаешь, они за тобой не придут? Ты думаешь, ты не следующий? Я — мёртвый человек!
Robert McCall Тогда сделай что-нибудь, Фрэнк.
Masters Ты не знаешь, кто эти люди, б#дь! Я мёртвый человек. Я не протяну и недели.
Robert McCall Тогда сделай правильный выбор.
Masters Мать еб...
Robert McCall Сделай правильный выбор, Фрэнк. Полицейский двадцать лет, я знаю, что у тебя есть выход. Где ты его прячешь?
Masters Я был хорошим копом, б#дь. Я был.
Robert McCall Понимаю. Сделай правильный выбор. Сделай это ради хороших копов, Фрэнк. Где ты его прячешь?
Тери Я помнила, что ты здесь живёшь, поэтому последние пару дней заходила, надеясь тебя встретить.
Роберт МакКолл Да?
Тери Да. Совсем другая жизнь, да?
Роберт МакКолл День и ночь.
Тери Да, ну... На следующей неделе швы снимут.
[достаёт книгу из сумки]
Тери Эм, сейчас читаю.
Роберт МакКолл О, нет!
Тери Да.
Роберт МакКолл Очень хорошо.
Тери Знаю. Взяла в букинистическом магазине. Там парень посоветовал. Хорошая книга. И работу нашла. Настоящую, с нормальным графиком и всем прочим.
Роберт МакКолл Хорошо.
Тери Знаешь, когда в больнице вернули мои вещи, там был конверт с моим именем. Почти десять тысяч долларов и билет из города. Наверное, чтобы замять дело, да?
Роберт МакКолл Возможно.
Тери А какая разница? Новый старт.
Роберт МакКолл Алина, певица.
Тери Ну, кто-то однажды сказал, что я могу быть кем угодно.
Роберт МакКолл Тело, разум...
Тери [делают кулачки] Дух. Буду скучать по твоим историям, Роберт.
Роберт МакКолл Теперь у тебя свои.
Тери Спасибо. За всё.
Detective Gilly [Ральфиной маме] Видишь? Плати вовремя — проблем больше не будет.
Detective Harris Ладно, пошли. Мамасита, тебе надо убрать жир, иначе загорится.
Detective Gilly Хороший акцент.
Detective Harris До встречи на следующей неделе.
Тедди [кричит] Кто ты?
[получает пулю в шею]
Susan Plummer Ты знаешь этих двоих?
Robert McCall Эээ... Бостонская полиция. Наверное, на содержании у Пушкина, как я понимаю.
Susan Plummer Три года. Детектив Ремар и детектив Педерсон. А теперь они мертвы. Вчера нашли их в багажнике машины на стоянке участка. Задыхались. Яйца взорваны и засунуты им в глотку. Классическая русская мафиозная расправа. Работа Тедди. Третий, детектив Мастерс, не выходит на работу несколько дней. Роберт, не думаю, что мне нужно объяснять, что будет дальше. Он не остановится, пока не убьёт тебя и всех, кто тебе дорог.
Robert McCall [видит Ральфи с банкой Принглс] Завтра у тебя тест, а ты всё ещё ешь эту солёную дрянь?
Ralphie Это для тебя.
[Макколл берёт это]
Ralphie Открой.
[открыв и доставая содержимое, Макколл находит листок с цифрой «247»]
Ralphie Я набрал нужный вес. Завтра я порву этот тест, мистер Макколл. Всё благодаря вам.
Susan Plummer Роберт, у меня сейчас почти нет влияния. Я больше не в Агентстве. Консультирую по кое-чему — и всё.
Robert McCall [показывая фото Тедди] Сьюзен, мне просто нужно знать, кто этот человек.
Susan Plummer Кем он тебе приходится?
Robert McCall Вот поэтому я здесь — пытаюсь выяснить.
Susan Plummer Расскажи, что происходит. Пожалуйста.
Robert McCall [помогает Ральфи тренироваться для фитнес-теста] А если бы это был я? Ты оставишь меня умирать от удушья дымом? Я ростом метр девяносто. Как ты вытащишь меня из горящего здания, если не можешь протащить шину на двадцать ярдов?
Slavi Эта девчонка, у неё есть имя?
Robert McCall Её зовут Алина.
Slavi Алина? Хм... а. Нет, не припоминаю. Но кто бы она ни была, уверен, что она умеет очень хорошо сосать ху#ню.
[он и его люди смеются]
Robert McCall Хорошо. Эм... слушай, я понимаю. Эти девочки, которых ты, э... представляешь. Я понимаю, что для тебя это инвестиция, так что, эм...
[кладёт конверт на стол]
Robert McCall Я могу дать тебе 9800 долларов. Наличные.
Slavi Ты хочешь дать мне 9 тысяч?
Robert McCall 9800. Наличные.
Slavi За что?
Robert McCall За её свободу.
Slavi Ага.
[смеётся, говорит по-русски своим]
Slavi Вы только посмотрите на этого парня.
[переходит обратно на английский]
Slavi Этот парень собирается дать мне 9 тысяч за одну единственную киску. Ага, должно быть, феррари-киска. Вы, чертовы американцы, думаете, что можете прийти в мой бизнес и просто купить что угодно. Красивых русских девочек — без проблем, просто бросьте эти гнилые деньги. Вы меня оскорбляете.
[смеётся]
Slavi Я просто дразню тебя, чувак. Но у тебя яйца реально большие, что пришёл сюда. Мне это нравится. Итак... 9 тысяч за проблемную.
[предлагает пожать руку, МакКол берёт]
Slavi Один месяц. И всё. Ты думаешь, это разовый платеж? Я заработаю на этой девке за две недели. Она ещё ребёнок. Я всё ещё могу продать её как девственницу. Это приносит хорошие деньги долгое время. Забирай свои чёртовы деньги и иди домой, дрочи 9800 раз, а потом можешь прийти сюда и поговорить со мной, ага? К тому времени она точно будет использована. Может, тогда я и отдам её тебе бесплатно.
Vladimir Pushkin Моё сообщение дошло, Тедди?
Teddy Да, мистер Пушкин. Все наши люди — ирландцы, итальянцы, армяне — отрицают какую-либо причастность или знание.
Vladimir Pushkin Мы не можем показывать слабость. Мне нужно, чтобы это решилось быстро.
Teddy Так и будет.
[на русском]
Teddy Конечно, не переживайте.
Vladimir Pushkin [на русском] Хорошо.
[переключение на английский]
Vladimir Pushkin Хватит говорить о том, чего ты не знаешь. Рассказывай, что знаешь.
Teddy Пока разбираюсь, но убийства были спонтанными. Тот, кто это сделал, — профессионал. Редко видел такой уровень. Думаю, мы с ним раньше не сталкивались.
Vladimir Pushkin Кто бы это ни был, просто найди его, Тедди. Здесь речь о миллионе бочек на этой поставке.
[на русском]
Vladimir Pushkin Понял?
Teddy [на русском] Всё будет хорошо.
[переключение на английский]
Teddy Я этим займусь.
Vladimir Pushkin Когда сделаешь, сделай это громко. Не хочу, чтобы такое повторялось.
Brian Plummer У тебя был хороший похоронный обряд, если интересно.
Robert McCall Хм.
Brian Plummer Знаешь, когда Сьюзен сказали, что тебя нет, она не могла это осознать. Она сказала: «О, нет. Не Роберт. И не из-за какой-то е#аной машины.» То, что ты жив... — огромное облегчение. Но для неё это не было полной неожиданностью. Мы с ней много говорили о тебе за эти годы, и она говорила, что если кто-то и мог найти выход, способ уйти от всего этого навсегда, начать с чистого листа... так это был бы ты.
Lead Investigator [после ареста детектива Мастерса] Его пристегнули к трубе здесь сзади, двести тысяч в багажнике машины. Запись всей сделки с этими ребятами на сиденье. С ума сойти, да? И это было приколото к его куртке.
[показывая Мосли стодолларовую купюру с надписью "Следуй за деньгами" на лицевой стороне]
Lead Investigator Это ещё не всё. Смотри сюда.
Agent Mosley [видя Андри и его людей, связанных в комнате, полной связок денег] Ё-моё!
Lead Investigator Да, да.
Agent Mosley Кто, б#ядь, будет это считать?
Pederson [обыскав квартиру Маккола] Здесь слишком чисто, босс. Что-то не так.
Masters Пустой флакон. Меклизин. От укачивания.
Pederson Куча дорожных вещей, купленных три дня назад.
Remar Два дня назад купил билет в Мексику без даты возврата. Вылет из Логана завтра в 10 утра.
Pederson Чувак знал, что всё это грядёт. Он в бегах.
Remar Давайте отправим кого-то в аэропорт.
Teddy Он никуда не уйдёт.
Masters Постой, о чём ты?
Teddy Он нас наблюдает.
Masters Что будем делать?
Teddy Найдём его. Или я приведу тех, кто сможет.
Robert McCall [садятся обедать на работе] Что у тебя там?
Ralphie Тунец.
Robert McCall Хлеб?
Ralphie Цельнозерновой, без глютена.
Robert McCall Ладно. Приправы?
Ralphie Ростки, авокадо и майонез Веганайз.
Robert McCall Хорошо.
Ralphie [делает укус, что-то хрустит] В тунце кость.
[видя взгляд Маккола, передаёт сэндвич]
Robert McCall [находя внутри картофельные чипсы] Ох...
Ralphie Что? Картофель — это овощ. Мне нравится, когда хрустит.
Robert McCall Морковь хрустит. Сушёные водоросли хрустят.
Ralphie Я человек, а не кролик.
Robert McCall Если хочешь стать охранником, надо похудеть. Тест через неделю. Ты просил меня помочь, но если ты не готов стараться...
Ralphie [понимает суть] Понял.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Bill Pullman
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Melissa Leo
Владимир Кулих
Владимир Кулих
Vladimir Kulich
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Marton Csokas
Аллен Мальдонадо
Аллен Мальдонадо
Allen Maldonado
David Meunier
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Johnny Messner
Роберт Уолберг
Robert Wahlberg
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
David Harbour
