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Киноафиша Рецензии «Великий уравнитель»: Рецензия Киноафиши

«Великий уравнитель»: Рецензия Киноафиши

25 сентября 2014 00:00
«Великий уравнитель»: Рецензия Киноафиши

Ричард Уэнк, специализирующийся на крепких сценариях про хороших и крепких – не столько даже мышцами, сколько духом – одиночек-профессионалов, впутывающихся в криминальные передряги («16 кварталов» Ричарда Доннера, «Механик» Саймона Уэста), адаптировал старый одноименный, 1985–1989 годов выпуска, телесериал. Как и сериал, фильм называется просто «Уравнитель» (The Equalizer, то есть, по-русски говоря, «Эквалайзер»), без «великий»; прилагательное додумали уже российские прокатчики, желая, видимо, провести параллель с «Великим утешителем» Льва Кулешова, посвященным О. Генри. Но то ли сценарий Уэнка оказался на сей раз менее крепким, то ли, что более вероятно, Антуан Фукуа решил утопить свое очередное детище в клюкве из экзотики и крутизны, – в общем, кинополотно о воздаянии, неумолимо постигающем русскую мафию в Бостоне (и не только в Бостоне, кстати), на полдороге превращается в комикс и даже до некоторой степени в фантастику, притом что выразительные средства режиссер избирает сугубо «реалистические» (насколько, разумеется, вообще можно говорить о «реализме» в боевике про тихого, простого и принципиального американского сверхчеловека).

Что дело обернется клюквой в процессе живописания «русского вопроса», можно было не сомневаться. Офис русской мафии, с витражом в потолке, иконой Богородицы на стене, черепами, водкой, яйцами Фаберже (медведь с балалайкой притаился где-то за кадром); Мартон Чокаш с изумительной наколкой на груди: «Не тронь меня, если хочешь жить!»… одним словом, всё по высшему разряду. Отдельная песня – русские имена: Slavi (в поздней латыни sclavi (slavi) означало «рабы»; отсюда же английское slave), Tevi (имя, больше похожее на израильское и вряд ли поддающееся расшифровке), Andri. Персонажа, которого играет Чокаш, зовут Тедди Рэнсон, но его настоящее имя – Николас (!) Итченко. Ну а самое лакомое – это, конечно, босс русской криминальной империи Владимир Пушкин (в российском прокате стыдливо переименованный в Пушкевича): вероятно, родственник генерала Пушкина, возглавлявшего КГБ в «Искрах из глаз».

Впрочем, там, где дело не касается русской темы, Антуан Фукуа тоже дает петуха по полной программе. Начавшись как драма об отставном спецназовце-цэрэушнике (точнее, сперва об отставном непонятно ком), помешанном на чистоте, вежливости и выстраивании бытовых предметов в идеальном порядке, читающем «Старика и море» и раздающем диетологические рекомендации направо и налево, фильм стремительно перерастает в бесповоротную и безудержную басню об абсолютном супергерое, который с легкостью карает любое зло, обходясь, по большей части, простыми строительными инструментами. Конечно, персонаж Дензела Вашингтона проворно сворачивает шеи (попробовал бы он это, с его мускулатурой, проделать в реальности!) и косит негодяев целыми бригадами. Конечно, он изъясняется при этом почти исключительно афоризмами («У меня мало времени. А у тебя его вообще нет»; «Когда молишься о дожде, готовься ходить по лужам»), а также нравственными сентенциями на тему священного смысла полицейского жетона, аморальности убийства приемных родителей, необходимости гуманного отношения к проституткам, вреда чипсов для телесного и духовного здоровья и еще на тысячу самых разных тем, одна волнительнее другой. К финалу триумфальное шествие великого эквалайзера по стезе всемирного добра (скрашиваемое лишь блистательной операторской работой Марио Фиоре, в свое время получившего «Оскар» за «Аватар») становится настолько зашкаливающе триумфальным – и настолько прямолинейно назидательным, – что превращается в собственную пародию. Если бы режиссер сообщил при помощи титров или специального монолога, что главный герой прибыл с Криптона, степень гротескности происходящего вряд ли бы принципиально увеличилась…

Сергей Терновский

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