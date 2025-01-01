Меню
Цитаты из фильма Открытая могила

Цитаты из фильма Открытая могила

Nathan Ты должен был нас спасти!
John Мы были здесь, чтобы помочь
John Но мы провалились.
Nathan Посмотри на это.
Michael Что это?
Nathan Это латинский. Я умею читать латинский.
Michael Правда? Дай-ка я попробую.
[смотрит в книгу]
Michael Ничего. Я могу делать что-то руками... как будто мои руки помнят, мое тело помнит,
[заряжает и готовит пистолет]
Michael а вот в голове пусто.
John [Шэрон, про мальчика] Он знает моё имя! Он знает, кто я!
[тихо]
John Я не знаю своего собственного имени.
John Лучше взять инструмент, чтобы открыть эту дверь, что-то вроде монтировки.
Nathan Монтировка не поможет.
John Откуда ты знаешь? Ты даже не пробовал.
Nathan Это усиленная железная дверь, монтировка её не откроет.
Nathan [смотрит на Браун Айз] Столько языков, и ни одного твоего.
Nathan [Джону] Мне кажется, я тебя знаю. Кажется, я знаю и Шэрон, но не так хорошо, как ты. Она могла бы быть моей девушкой... или сестрой, она могла бы быть моей сестрой, что немного неприятно. Ты думаешь, я ей нравлюсь?
John [к Коричневым глазам] Тебе лучше держаться от меня подальше. Рядом со мной может быть небезопасно.
Michael Остальные все умные, а я... я здесь, чтобы *сделать* что-то.
John Серьёзно? Ты камни кидаешь?
Nathan [кидает один в лес, попадает во что-то металлическое, все идут проверять и находят две машины, спрятанные под ветками и тентами] Ну, машины у нас есть.
John Ты помнишь свою семью? Я даже не могу вспомнить свою мать, а ты хочешь, чтобы я помнил чью-то мать?
Sharon У меня такое чувство, что я тебя знаю.
Michael Почему никто меня не слушает?
Sharon Из-за того, что ты сделал!
