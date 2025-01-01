NathanЭто усиленная железная дверь, монтировка её не откроет.
Nathan[смотрит на Браун Айз]Столько языков, и ни одного твоего.
Nathan[Джону]Мне кажется, я тебя знаю. Кажется, я знаю и Шэрон, но не так хорошо, как ты. Она могла бы быть моей девушкой... или сестрой, она могла бы быть моей сестрой, что немного неприятно. Ты думаешь, я ей нравлюсь?
John[к Коричневым глазам]Тебе лучше держаться от меня подальше. Рядом со мной может быть небезопасно.
MichaelОстальные все умные, а я... я здесь, чтобы *сделать* что-то.