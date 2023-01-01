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Глория Глория
Киноафиша Фильмы Глория Награды и номинации фильма Глория
Gloria Глория 2013 / Чили / Испания
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Глория

Вся информация о фильме
Берлинале 2013 Берлинале 2013
«Серебряный медведь» лучшей актрисе
Победитель
Приз экуменического жюри
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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