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Страшно не взрослеть, а забывать Если вы хотя бы раз в жизни встречались с «Маленьким принцем», то понимаете, какой эффект производит знакомство с ним. К сожалению, многие со временем забывают этот момент и вновь погружаются в привычную рутину. Но мультфильм Марка Осборна является своего рода напоминанием обо всех тех великих, вечных истинах, которые вмещает в себя небольшое, но бессмертное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Оно уносит читателей, а теперь и зрителей, туда, где…