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Маленький принц Маленький принц
Киноафиша Фильмы Маленький принц Отзывы о мультфильме «Маленький принц»
The Little Prince Маленький принц 2015 / Франция
7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о мультфильме «Маленький принц»

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Страшно не взрослеть, а забывать Если вы хотя бы раз в жизни встречались с «Маленьким принцем», то понимаете, какой эффект производит знакомство с ним. К сожалению, многие со временем забывают этот момент и вновь погружаются в привычную рутину. Но мультфильм Марка Осборна является своего рода напоминанием обо всех тех великих, вечных истинах, которые вмещает в себя небольшое, но бессмертное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Оно уносит читателей, а теперь и зрителей, туда, где…

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Nataliarybina 31 января 2016, 23:00
Мультфильм классный, но реально для взрослых или детей от 10-12 лет.
31 января 2016, 23:00 Ответить
Potekhin 31 января 2016, 23:00
Оценка
Согласен с предыдущим комментарием, что полноценно воспринимать эту картину могут зрители от 12 лет, однако младшие (от 6 лет) тоже смотрят хорошо, без скуки, только поверхностно, не понимая философской и человеческой глубины картины. Следует отметить не только высокое качество оригинала (сюжет, диалоги, рисовка), но и превосходное дублирование на русский (Гармаш, Хаматова и др.).
31 января 2016, 23:00 Ответить
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