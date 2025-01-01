Mr. Prince [говорит Самовлюбленному, когда тот ведёт Девочку обратно в класс] Стой!

[Самовлюбленный останавливается и смотрит на Мистера Принца, у которого в руках Девочка]

Mr. Prince Убери руки от неё.

Mr. Prince Я... я не неудачник.

The Businessman [удивлённо] Что?.. Он считает себя маленьким! И принцем!

[он и его подручные смеются, насмехаются]

The Businessman Смотри на меня! Я — шмель!

[обращаясь к одному из своих людей]

The Businessman А ты кто? Утка что ли?

[Бизнесмен и его подручные продолжают громко смеяться]

The Businessman [мрачно] Он безнадёжен.

[Бизнесмен продолжает смеяться со своими подручными, а Мистер Принц улыбается]

Mr. Prince Я полон надежды. Именно так, я полон надежды! И я люблю розу!

[Бизнесмен и его люди громко смеются]

Mr. Prince А она любит меня и ждёт! Так что... я больше не хочу у вас работать.

[Бизнесмен и его люди игнорируют и всё ещё смеются]

[Мистер Принц достаёт свою визитку из рубашки]

[Бизнесмен и его подручные перестают смеяться, из-за чего Девочка смеётся]