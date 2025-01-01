Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Маленький принц Цитаты из мультфильма Маленький принц

Цитаты из мультфильма Маленький принц

The Little Prince только сердцем можно хорошо видеть; самого главного глазами не увидишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Little Prince Эй, пойдем играть со мной.
The Fox Я не могу с тобой играть. Меня не приручили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Little Prince Я ищу друзей. Что значит приручить?
The Fox Это действие, которое слишком часто забывают, — сказал лис. — Это значит устанавливать узы.
The Little Prince Устанавливать узы?
The Fox Именно так, — сказал лис. — Для меня ты пока просто мальчик, похожий на сотню тысяч других мальчиков. И я не нуждаюсь в тебе. А ты, со своей стороны, не нуждаешься во мне. Для тебя я — просто лис, как сотня тысяч других лисов. Но если ты меня приручишь, мы будем нужны друг другу. Для меня ты станешь единственным в мире. Для тебя я буду единственным в мире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Aviator Расти — это не проблема, проблема — забывать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маленький принц «То, что делает пустыню красивой, — сказал Маленький принц, — это то, что где-то там спрятан колодец...»,
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лётчик Ты станешь замечательным взрослым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Little Prince Если ты любишь цветок, который живёт на звезде, приятно смотреть на небо ночью. Все звёзды расцвечены цветами...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Little Girl [читается вслух] Жил-был маленький принц, который жил на планете, едва больше его самого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Принц [плача] Я не хочу плакать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Aviator Эй. Эй. Ты голоден? Я знаю отличное место, где на твой день рождения дают бесплатные блинчики.
The Little Girl Но мой день рождения только через две недели.
The Aviator Они об этом не знают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Aviator [девочке, когда её остановили] У тебя есть водительские права?
The Little Girl Нет.
The Aviator Учебное разрешение?
The Little Girl Нет.
The Aviator Сколько тебе лет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Мистер Принц и Маленькая Девочка освободили звёзды обратно в космос]
Деловой человек [с огорчением] Это очень, очень, очень плохо для бизнеса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Conceited Man [притворяясь полицейским] Почему ты такой маленький?
The Little Girl Потому что я ребёнок.
The Conceited Man Здесь это категорически запрещено!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
The Aviator [закадровый голос] Однажды, когда мне было шесть лет, я прочитал книгу о первобытном лесу. В книге говорилось: «Удав проглатывает добычу целиком, не пережёвывая её.»
[издаёт звуки жевания и глотания]
The Aviator Я задумался над этим глубоко. Затем я сделал свой первый рисунок. Я показал свой шедевр взрослым и спросил, пугает ли их этот рисунок.
Grown-up Пугает? Почему кто-то должен бояться шляпы?
The Aviator Взрослые. Они никогда ничего не понимают сами по себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Little Prince Звёзды прекрасны благодаря цветку, которого не видно. То, что делает пустыню прекрасной — это то, что где-то там спрятан колодец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Prince [говорит Самовлюбленному, когда тот ведёт Девочку обратно в класс] Стой!
[Самовлюбленный останавливается и смотрит на Мистера Принца, у которого в руках Девочка]
Mr. Prince Убери руки от неё.
The Businessman Что? Стоп?
Mr. Prince Я... я не неудачник.
The Businessman [задает вопрос] О?
Mr. Prince ...Я — Маленький принц.
The Businessman [удивлённо] Что?.. Он считает себя маленьким! И принцем!
[он и его подручные смеются, насмехаются]
The Businessman Смотри на меня! Я — шмель!
[обращаясь к одному из своих людей]
The Businessman А ты кто? Утка что ли?
[Бизнесмен и его подручные продолжают громко смеяться]
The Businessman [мрачно] Он безнадёжен.
Mr. Prince ...Я не безнадёжен.
[Бизнесмен продолжает смеяться со своими подручными, а Мистер Принц улыбается]
Mr. Prince Я полон надежды. Именно так, я полон надежды! И я люблю розу!
[Бизнесмен и его люди громко смеются]
Mr. Prince А она любит меня и ждёт! Так что... я больше не хочу у вас работать.
[Бизнесмен и его люди игнорируют и всё ещё смеются]
Mr. Prince И ещё...
[Мистер Принц достаёт свою визитку из рубашки]
Mr. Prince ...я увольняюсь.
[Бизнесмен и его подручные перестают смеяться, из-за чего Девочка смеётся]
Mr. Prince [смеётся] Я увольняюсь!
[наступает на свою визитку, в то время как Девочка наступает на ногу Самовлюбленному, освобождаясь, а плюшевый Лис осторожно наступает на ногу другому мужчине, после чего трое начинают убегать]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Aviator Когда тайна слишком сильна, не смеешь ослушаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Businessman [после использования одной из звезд в качестве примера для питания своей планеты] Вот видишь? Неважное стало совершенно важным.
The Businessman [раздражённо, обращаясь к Маленькой Девочке] Так должно быть со всем.
The Businessman [приказывая Заносчивому Человеку и показывая на класс] Отведи её обратно в класс. Следи, чтобы никто не мешал.
The Little Girl [Заносчивый Человек хватает за руку Маленькую Девочку, когда та пытается вырваться] Нет! Отпусти меня, я не могу...
The Conceited Man [обращаясь к Маленькой Девочке] Стой!
The Little Girl Не позволяй им так со мной обращаться!
The Conceited Man [обращаясь к Маленькой Девочке] Я сказал: стой!
Mr. Prince [обращаясь к Бизнесмену] ... Подожди.
The Businessman [обращаясь к Мистеру Принцу] Подождать? Я дал тебе 371 работу, а ты уволен с 370 из них. Думаю, пора тебе возвращаться к делу, мой маленький неудачник.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маленький принц Моя роза — всего лишь обычная роза? Но... она же говорила, что она — единственная в своём роде во всей Вселенной.
Лис Но она не простая роза. Она — твоя роза. Именно время, которое ты ей посвятил, делает твою розу такой важной.
Маленький принц Она — моя роза.
Лис Ты должен вернуться к ней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маленький принц [Маленький принц и Лётчик только что нашли колодец в пустыне.] Люди там, где ты живёшь, выращивают тысячи роз, но не находят того, что ищут.
[Он отпивает немного воды из колодца, взяв её руками.]
Маленький принц То, что они ищут, можно найти в одной единственной розе или в глотке воды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Помните фразу Коли про самолет в «Москве слезам не верит»? Зрители только спустя десятилетия догадались, что с ней не так
Детдомовское прошлое, мрачный город и следователь на грани: чем зацепит новый мини-сериал «Отпечатки»
Финал «Моей геройской академии», продолжение «Ванпанчмена» и новинка от авторов «Дандадана»: 7 главных аниме осени 2025 года
Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше