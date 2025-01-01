Mr. Prince
[говорит Самовлюбленному, когда тот ведёт Девочку обратно в класс]
Стой!
[Самовлюбленный останавливается и смотрит на Мистера Принца, у которого в руках Девочка]
[он и его подручные смеются, насмехаются]
[обращаясь к одному из своих людей]
[Бизнесмен и его подручные продолжают громко смеяться]
[Бизнесмен продолжает смеяться со своими подручными, а Мистер Принц улыбается]
Mr. Prince
Я полон надежды. Именно так, я полон надежды! И я люблю розу!
[Бизнесмен и его люди громко смеются]
Mr. Prince
А она любит меня и ждёт! Так что... я больше не хочу у вас работать.
[Бизнесмен и его люди игнорируют и всё ещё смеются]
[Мистер Принц достаёт свою визитку из рубашки]
[Бизнесмен и его подручные перестают смеяться, из-за чего Девочка смеётся]
[наступает на свою визитку, в то время как Девочка наступает на ногу Самовлюбленному, освобождаясь, а плюшевый Лис осторожно наступает на ногу другому мужчине, после чего трое начинают убегать]