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8 новых свиданий 8 новых свиданий
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8 новых свиданий 2014 / Россия
5.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «8 новых свиданий»

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3lik 30 октября 2015, 00:31
кинцо приятно порадовало - как и первый фильм! - прикольненько - кинооператору- отдельные мерси- за планы и раскадровку - просмотром наслаждался! смотреть можно и нужно - и лучше большой компанией - " мне лично - просто надоела- всякая чернуха и подобие" - хочется верить в чудеса- и после фильма - идти с улыбкой на лице и быть еще какое то время в, плену - киноленты!
30 октября 2015, 00:31 Ответить
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