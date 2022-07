1 Still I Fly Spencer Lee 3:58

2 Runway Romance Brad Paisley 2:44

3 All In Brad Paisley 3:45

4 Planes: Fire & Rescue - Main Title Марк Манчина 2:26

5 Propwash Марк Манчина 1:57

6 Out of Production Марк Манчина 1:10

7 Dusty Crash Lands Марк Манчина 0:57

8 Fire! Марк Манчина 1:29

9 An All New Mayday Марк Манчина 1:04

10 Sad Mayday Марк Манчина 2:01

11 Pontoons Марк Манчина 0:46

12 A Special Kind of Plane Марк Манчина 0:25

13 Training Dusty Марк Манчина 2:21

14 We Got the Gear Box Марк Манчина 0:37

15 Cad Марк Манчина 1:25

16 Blazin’ Blade Mystery Марк Манчина 0:23

17 Mystery of Blaze-Lightning Марк Манчина 1:23

18 Lightning Storm Fire Марк Манчина 1:47

19 (It's) Hip To Be Cad Марк Манчина 2:29

20 Harvey & Winnie Марк Манчина 0:40

21 Cheers Марк Манчина 0:12

22 Nobody Has Your Gear Box Марк Манчина 0:56

23 Fire By the Lodge Марк Манчина 3:40

24 Behind Enemy Lines Марк Манчина 2:24

25 Evacuation Марк Манчина 1:25

26 Blade Is Down Марк Манчина 1:05

27 Loopin’ Lopez Марк Манчина 1:14

28 Tourist Trapped Марк Манчина 2:28

29 Fire Heroes Марк Манчина 2:18

30 Rescue Harvey & Winnie Марк Манчина 2:10

31 Dusty Saves the Day Марк Манчина 0:54

32 Saving Dusty Марк Манчина 1:07