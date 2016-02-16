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Самолеты: Огонь и вода
Отзывы о мультфильме «Самолеты: Огонь и вода»
Planes: Fire & Rescue
Самолеты: Огонь и вода
2014 / США
Трейлер
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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PiroJok
16 февраля 2016, 02:25
Добрый героический мультик, детишкам должно понравиться!
16 февраля 2016, 02:25
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16 февраля 2016, 02:25
Ответ на сообщение PiroJok от 31/08/2014 - 16:02:48
По прошествии времени и по мере того, как улеглось все в голове могу добавить что после просмотра международного трейлера и нашего - не возникло вопросов к озвучке, интонации, общий смысл сказанного и подбор актеров действительно порадовал. Давно уже не видел мультиков или фильмов с подобным подходом. На вскидку с таким качеством могу только Хоббитов вспомнить и Мстителей
16 февраля 2016, 02:25
0
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https://intrade.bar/68731
16 февраля 2016, 02:26
Ответ на сообщение BruceVylez от 28/08/2014 - 00:53:15
Так что тачки, что самолеты - мультики рассчитанные для детей возраста лет 6-10, далее интересы меняются. Хотя например те же Тачки первые даже мне смотреть было весело, наверное все дело в настроении.
16 февраля 2016, 02:26
0
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https://intrade.bar/68731
16 февраля 2016, 02:26
Прогулялся в выходные до кинотеатра, и за неимением в прокате ничего нового - решил посмотреть сей сабж. Общее впечатление осталось положительное, смотрится на одном дыхании и вполне сойдет для семейного просмотра, сюжет по сравнению с первой частью подтянули до приемлемого уровня. Смотрится достойно и для детей довольно таки поучительно рассказывает о нелегкой судьбе пожарной части, смешных моментов хоть отбавляй - мне особенно понравился индеец, который предугадывает погоду и говорит глубокие тосты. Есть мораль и! нашлось место подвигу! Единственное, что бросается в глаза - так это вечная ломучесть Дасти, то одно сломается, то другое... Чувствуется если выйдет третья часть он там вообще развалится на части
16 февраля 2016, 02:26
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По прошествии времени и по мере того, как улеглось все в голове могу добавить что после просмотра международного трейлера и нашего - не возникло вопросов к озвучке, интонации, общий смысл сказанного и подбор актеров действительно порадовал. Давно уже не видел мультиков или фильмов с подобным подходом. На вскидку с таким качеством могу только Хоббитов вспомнить и Мстителей
Так что тачки, что самолеты - мультики рассчитанные для детей возраста лет 6-10, далее интересы меняются. Хотя например те же Тачки первые даже мне смотреть было весело, наверное все дело в настроении.
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