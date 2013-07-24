Белорусский гладиатор
– Серджо, работавший когда-то артистом массовки на легендарной студии «Чинечитта», — желчный старик, попрошайничающий у стен древнего Колизея в костюме центуриона. Озлобившийся, вечно раздраженный, вынужденный считать каждый евроцент и делить крышу с такой же несчастной сестрой, зарабатывающей крохи «сексом по телефону», он в течение вот уже пяти лет не может отсудить страховые деньги за травму, полученную на съёмках. Криминальный приятель, зарабатывающий на нелегальных эмигрантах, предлагает Серджо сомнительный выход из финансовой неустроенности — помощь Милана Стравинского, инженера из Белоруссии, готового работать на итальянского господина за гроши. И пока Серджо ремонтирует чужие квартиры, Милан, обряженный в гладиаторские доспехи, развлекает туристов — с неожиданным вдохновением и творческой инициативой…
