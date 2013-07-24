Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Белорусский гладиатор - трейлер
Киноафиша Трейлеры Белорусский гладиатор. Трейлер

Белорусский гладиатор. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 июля 2013
Белорусский гладиатор – Серджо, работавший когда-то артистом массовки на легендарной студии «Чинечитта», — желчный старик, попрошайничающий у стен древнего Колизея в костюме центуриона. Озлобившийся, вечно раздраженный, вынужденный считать каждый евроцент и делить крышу с такой же несчастной сестрой, зарабатывающей крохи «сексом по телефону», он в течение вот уже пяти лет не может отсудить страховые деньги за травму, полученную на съёмках. Криминальный приятель, зарабатывающий на нелегальных эмигрантах, предлагает Серджо сомнительный выход из финансовой неустроенности — помощь Милана Стравинского, инженера из Белоруссии, готового работать на итальянского господина за гроши. И пока Серджо ремонтирует чужие квартиры, Милан, обряженный в гладиаторские доспехи, развлекает туристов — с неожиданным вдохновением и творческой инициативой…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.0 Белорусский гладиатор
Белорусский гладиатор комедия, 2012, Италия
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер 00:37
Русалочка и морской монстр  дублированный трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Долгая прогулка - trailer 2 02:30
Долгая прогулка  trailer 2
Призрак в доспехах - дублированный трейлер (студийная банда) 01:41
Призрак в доспехах  дублированный трейлер (студийная банда)
Финник 2 - трейлер 01:37
Финник 2  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше