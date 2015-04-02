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И все же Лоранс И все же Лоранс
Киноафиша Фильмы И все же Лоранс Отзывы о фильме «И все же Лоранс»
Laurence Anyways И все же Лоранс 2012 / Канада / Франция
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «И все же Лоранс»

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Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
после отзыва peacefrog было страшно идти на фильм. уважаю мнение peacefrog, но я совершенно с ним не согласен. на мой взгляд - сильный фильм, красиво снят. а игра главных героев - просто выше всяких похвал. но у каждого может быть свое мнение. мое - 8/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Елена Добродеева 12 июля 2019, 00:25
"Я вылез за секунду до"
"Я вылез за секунду до"
«Я умру, если не скажу», - эту фразу произносит главный герой Лоранс, когда решает сказать своей жене о том, что он – транссексуал. Этот момент делит жизнь героя пополам: свою молодость он провел как мужчина, но состариться хочет как женщина. Только перед полным перевоплощением и принятием самого себя пройдет еще 10 лет, полных одиночества, терзаний и упреков.

Лоранс – 35-летний учитель литературы в колледже, ученики и коллеги его любят и уважают. Он начинающий писатель, и через рефлексию в литературе и в тексте изображено его окончательное принятие себя. Весь фильм облачен в рамки интервью журналистки с 45-летней Лоранс – того интервью, на которое он опоздал. Как и опоздал прожить первую половину своей жизни.

Но главное в картине – эта та история искусственно-сильной любви, вокруг которой сосредоточен весь сюжет. В отличие от двух предыдущих эгоцентричных фильмов Ксавьена Долана («Я убил свою маму», «Воображаемая любовь»), «И все же Лоранс» - картина не автобиографическая. И разворачивается она вокруг не одного, а двух персонажей. Лоранс справляется с новой ролью «себя» не один, а вместе со своей женой Фред. Для нее, как и для него, их совместная история становится обманом. Долан рисует фантастическую картину любви, безумной и местами кинематографично яркой. Еще до признания его герои были не такими, как все. «Мы были маргиналами еще до того, как я стал маргиналом», - произносит герой Мельвиля Пупо.

Но вместе с тем моменты душевного потрясения почти всегда сопровождаются юмором. Смех – это и маска для чувств, и часть большой любви, и безразличие. Когда Фред понимает, что от прежних отношений с Лоранс больше ничего не осталось, она произносит: «Мы уже не смеемся». Эта фраза становится ключом от двери к ее новой искусственной жизни без Лоранс. С новым мужем, встреченным на маскараде.

Картина перенасыщена противопоставлениями: жизни и иллюзии, старого и нового, личности и общества, страсти – безразличию, а быта – фантазии и сказке. А цепочкой, связывающей противоположности, становится любовь, приравненная к сказке. По сравнению с ней, неприятие общества оказывается неважным и переоцененным. Социальные проблемы с трудом, но все же решаются. Вопрос студентки о домашнем задании, когда она видит своего учителя, переодетым в женщину, показывает не только ее безразличие. Это признание общества, что маргиналом уже можно быть. Конечно, потом героя ждет увольнение, драка с незнакомцем и расставание с любимой, но факт остается фактом: каждое из трудностей преодолимо, и именно поэтому фильм начинается с изображения походки Лоранс, которая уже стала собой. Общество еще не догнало ее, оно пялится вслед, но расступилось и дало дорогу Лоранс и ее любви.

Оценка: 8/10 за неоправданную затянутость, но большую фантазию и необычный взгляд на тему
12 июля 2019, 00:25 Ответить
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