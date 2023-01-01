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И все же Лоранс
И все же Лоранс, 2012: актеры и роли
Laurence Anyways
И все же Лоранс
2012 / Канада / Франция
Трейлер
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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И все же Лоранс, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ксавье Долан
Xavier Dolan
В ролях
Мельвиль Пупо
Melvil Poupaud
Сюзанн Клеман
Suzanne Clément
Монья Шокри
Monia Chokri
Сьюзэн Алмгрен
Ив Жак
Yves Jacques
Софи Фочер
Sophie Faucher
Мэгали Лепин Блондо
Magalie Lépine Blondeau
Натали Бай
Nathalie Baye
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