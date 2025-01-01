Меню
Julienne Alia Ты сменила пол. Я сменил адрес.
Fred Bellair Ты вторгся в мою жизнь, в мой город, на мою улицу. Осталась только моя входная дверь. Думаю, ты знаешь, где меня найти.
Лоранс Алия Так... ты всё ещё будешь меня любить?
Жюльен Алия Ты становишься женщиной или идиоткой?
Laurence Alia Наша любовь не была «безопасной», но и глупой она не была. Чего ты хочешь, Фред? Чего именно? Ребёнка? Дом? Я могу дать тебе это. Я изменюсь.
Journaliste Что ты ищешь, Лоранс Алия?
Laurence Alia Я ищу человека, который понимает мой язык и говорит на нём. Человека, который, не будучи изгоем, поставит под вопрос не только права и ценность маргиналов, но и тех, кто считает себя нормальным.
[последние реплики]
[английская версия с субтитрами]
Лоранс Алия [показывая металлическую булавку] Извините, мисс. Может, это звучит глупо, но... ребята там вот это сделали. Если возьмёте, я получу 20 баксов.
Фред Беллер [берёт и смотрит на булавку] Что это? Какое-то облачко?
Лоранс Алия [смеётся тихо] Нет, это бабочка. Но то, что ты думаешь, что это облако, слегка уменьшает моё удовольствие.
Фред Беллер Ты только что заработал двадцатку.
Лоранс Алия Ладно, договоримся. 10 на бензин и 10, чтобы купить тебе выпить после съёмок. Договорились?
Фред Беллер [думает несколько секунд и протягивает ей руку для приветствия] Фред Беллер.
Лоранс Алия [жмёт ей руку] Лоранс Алия.
Фред Беллер Лоранс кто?
Лоранс Алия Алия. Но... в любом случае Лоранс.
Andrée Bellair Фредерик? Лео не хочет принимать ванну. Это разрушает его магические силы.
Fred Bellair Не его сила меня бесить.
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Эти 3 уютных и смешных аниме идеально подходят для расслабления: еще и короткие — можно осилить за выходные
В культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка: вот кого Миядзаки выкинул из британской сказки
Скандала едва удалось избежать: как должен был называться сериал «Жизнь по вызову»
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести»
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
