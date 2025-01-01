Laurence AliaНаша любовь не была «безопасной», но и глупой она не была. Чего ты хочешь, Фред? Чего именно? Ребёнка? Дом? Я могу дать тебе это. Я изменюсь.
JournalisteЧто ты ищешь, Лоранс Алия?
Laurence AliaЯ ищу человека, который понимает мой язык и говорит на нём. Человека, который, не будучи изгоем, поставит под вопрос не только права и ценность маргиналов, но и тех, кто считает себя нормальным.
Лоранс Алия[показывая металлическую булавку]Извините, мисс. Может, это звучит глупо, но... ребята там вот это сделали. Если возьмёте, я получу 20 баксов.
Фред Беллер[берёт и смотрит на булавку]Что это? Какое-то облачко?
Лоранс Алия[смеётся тихо]Нет, это бабочка. Но то, что ты думаешь, что это облако, слегка уменьшает моё удовольствие.