JessieТы потрясающий художник, Элай. Ты учился сам?
[Элай молчит]
JessieМне было жаль услышать о твоём брате. Правда. Я его не знала, но слышала, что он был хорошим человеком. Я знаю, что значит потерять близкого. Я потеряла сестру из-за рака пять лет назад. Что происходит между тобой и остальными? Они очень напуганы. Знаешь, эти картины показывают очень жестокие вещи. Иногда искусство помогает нам выразить ту боль, что внутри. Некоторые люди много едят. Вот что делаю я. Очевидно. Просто скажи, что тебя тревожит. Потому что Брэндон говорил, что боится, что ты можешь сделать им больно, и он защищается. Элай, если это так, мне придётся отправить этих детей домой. Нет смысла держать их здесь.
[он ничего не говорит]
JessieТогда подожди снаружи. Я позову твою маму за тобой. Элай.