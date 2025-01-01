Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Воскрешение Цитаты из фильма Воскрешение

Цитаты из фильма Воскрешение

Jessie Ничто не вернёт его! Ничто! Элай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Travis Эй! Отпусти её, урод.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jessie Ты потрясающий художник, Элай. Ты учился сам?
[Элай молчит]
Jessie Мне было жаль услышать о твоём брате. Правда. Я его не знала, но слышала, что он был хорошим человеком. Я знаю, что значит потерять близкого. Я потеряла сестру из-за рака пять лет назад. Что происходит между тобой и остальными? Они очень напуганы. Знаешь, эти картины показывают очень жестокие вещи. Иногда искусство помогает нам выразить ту боль, что внутри. Некоторые люди много едят. Вот что делаю я. Очевидно. Просто скажи, что тебя тревожит. Потому что Брэндон говорил, что боится, что ты можешь сделать им больно, и он защищается. Элай, если это так, мне придётся отправить этих детей домой. Нет смысла держать их здесь.
[он ничего не говорит]
Jessie Тогда подожди снаружи. Я позову твою маму за тобой. Элай.
Eli Driggers Они убили моего брата.
Jessie Кто?
Eli Driggers Все они.
Jessie Элай, это очень серьёзно. Слушай, если ты не принимал свои лекарства...
Eli Driggers [кричит] Я принимаю свои л##а!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jessie Я не знаю, почему он попросил тебя поговорить со мной.
Jessie Ты ничего не знаешь?
[Ник качает головой «нет»]
Jessie У него новая покраска на грузовике.
Nick Я - я - я - я думаю, он мог сбить оленя или что-то в этом роде.
Addison Когда это было?
Nick Неделю? Нет, э-э - две недели назад?
Jessie Ник, кто-то из твоих знакомых погиб под колёсами сбежавшего с места аварии. Этот парень, каким бы хреновым ты его ни считал, потерял брата. Если ты что-то знаешь, ты обязан сказать об этом.
Nick Я ничего не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Зумеры выбрали любимый фильм: зря думаете, что это новинка – первое место занял хит из 90-х
«Если эти больные упыри еще и логично не закольцуют, то пусть они горят в аду»: лучший хоррор 2025 года в Сети разнесли в пух и прах
Эта тюрьма существовала на самом деле: где снимали самые жуткие сцены «Аутсорса»
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше