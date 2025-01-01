Jessie Я не знаю, почему он попросил тебя поговорить со мной.

Jessie Ты ничего не знаешь?

[Ник качает головой «нет»]

Jessie У него новая покраска на грузовике.

Nick Я - я - я - я думаю, он мог сбить оленя или что-то в этом роде.

Addison Когда это было?

Nick Неделю? Нет, э-э - две недели назад?

Jessie Ник, кто-то из твоих знакомых погиб под колёсами сбежавшего с места аварии. Этот парень, каким бы хреновым ты его ни считал, потерял брата. Если ты что-то знаешь, ты обязан сказать об этом.