Киноафиша Фильмы Камилла Клодель, 1915 Награды и номинации фильма Камилла Клодель, 1915

Награды и номинации фильма Камилла Клодель, 1915 2013

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Лучшая актриса
Победитель
Гран При
Номинант
Берлинале 2013 Берлинале 2013
Золотой берлинский медведь
Номинант
