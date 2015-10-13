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Как ни парадоксально это прозвучит, «Земля будущего», по сути, диснеевская вариация на тему «Конгресса» Ари Фольмана, который, в свою очередь, был снят по мотивам «Футурологического конгресса» Станислава Лема. Только если у Лема и Фольмана персонажи употребляли галлюциногены, дабы увидеть светлое будущее, – здесь хватаются за значок с буквой Т (от tomorrow – «будущее») и видят ту же параллельную реальность; все-таки с рейтингом PG не…