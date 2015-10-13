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Земля будущего Земля будущего
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Tomorrowland Земля будущего 2015 / США
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Земля будущего»

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Наша рецензия

Как ни парадоксально это прозвучит, «Земля будущего», по сути, диснеевская вариация на тему «Конгресса» Ари Фольмана, который, в свою очередь, был снят по мотивам «Футурологического конгресса» Станислава Лема. Только если у Лема и Фольмана персонажи употребляли галлюциногены, дабы увидеть светлое будущее, – здесь хватаются за значок с буквой Т (от tomorrow – «будущее») и видят ту же параллельную реальность; все-таки с рейтингом PG не…

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Дмитрий 13 октября 2015, 00:23
Муть полнейшая! Не ходите даже...✊
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Егор 13 октября 2015, 00:23
Фильм заставляет задуматься, а что мы должны сделать, что бы не произошла такая же катастрофа, как и в фильме. Ведь ученые НАШЕГО мира ещё не знают не каких других измерений, куда можно переместиться. Те кто пишут, что фильм отстой, те просто отсталые от современного мышления люди!
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 00:25
Фильм правда классный! Стоит сходить обязательно. И внимательно читать между строк))
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Гелнара 13 октября 2015, 00:25
Смотрели с дочкой , ей 8 лет.Нам фильм очень понравился.
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Вадим 13 октября 2015, 00:25
По сути весь фильм вытянула "девочка робот" , молодец конечно нечего не скажешь , талантливый актёр !!!
13 октября 2015, 00:25 Ответить
вася 13 октября 2015, 00:25
ооохх✊
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Bbbugl 13 октября 2015, 22:26
Муть зеленая.

Сидели и ждали,когда,ну когда уже наконец этот бред закончится✊
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 22:26
Фильм для умных людей. Быдло не поймет.
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Шпион 13 октября 2015, 22:26
Хуже фильма не припомню....разве, что Дети шпионов. Фильм про детей и для детей. Ни сюжета, ни интриги. Очень не советую тратить на это 130 мин.
13 октября 2015, 22:26 Ответить
ит 13 октября 2015, 22:26
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
13 октября 2015, 22:26 Ответить
тими 13 октября 2015, 22:26
а че так полохо✊
13 октября 2015, 22:26 Ответить
маша 13 октября 2015, 22:26
мутатень еще та , не советую
13 октября 2015, 22:26 Ответить
alex 13 октября 2015, 22:26
Остальным понравилось наверное?
13 октября 2015, 22:26 Ответить
КОСТАС 13 октября 2015, 22:26
Не ходите даже с детьми, дети ничего не поймут...
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Макс 13 октября 2015, 22:26
Очень интересный фильм. Смысл глубокий, есть над чем подумать. По-моему очень вдохновляеи пересмотреть поведение и отношение людей к будущему. 10 из 10.
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Covex 13 октября 2015, 22:26
Для детей 12 + IQ<75
13 октября 2015, 22:26 Ответить
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