Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Земля будущего Цитаты из фильма Земля будущего

Цитаты из фильма Земля будущего

Nix Давайте представим... если бы вы заглянули в будущее, вас испугало бы то, что вы увидели, что бы вы сделали с этой информацией? Вы пошли бы... к политикам, к капитанам индустрии? И как бы вы их убедили? Данными? Фактами? Удачи! Единственные факты, которые они не станут оспаривать, — это те, что смазывают колёса и приносят деньги. Но что если... что если бы был способ обойти посредника и вложить важные новости прямо в головы всех? Вероятность масштабного уничтожения неуклонно росла. Единственный способ остановить это — показать его. Напугать людей до сознательности. Потому что какой разумный человек не встревожится при мысли о разрушении всего, что он когда-либо знал или любил? Чтобы спасти цивилизацию, я показал бы её крах. Но как вы думаете, как восприняли эту картину? Как люди отреагировали на перспективу неминуемой гибели? Они проглотили это, как шоколадный эклер! Они не боялись своей гибели, они её перепаковали. Это можно было воспринимать как видеоигры, как телешоу, книги, фильмы — весь мир с радостью принял апокалипсис и помчался к нему с ликованием. Между тем ваша Земля разваливается вокруг вас. У вас одновременно эпидемии ожирения и голода. Объясните это! Пчёлы и бабочки начинают исчезать, ледники тают, цветут водоросли. Вокруг вас умирают угольные канарейки, а вы не понимаете намёка! В каждом моменте есть шанс на лучшее будущее, но вы, люди, не верите в это. И поскольку вы не верите, вы не делаете то, что нужно, чтобы воплотить его в реальность. Поэтому вы зацикливаетесь на этом ужасном будущем. Вы смиряетесь с ним по одной причине — потому что *то* будущее не требует от вас ничего сегодня. Так что да, мы увидели айсберг и предупредили Титаник. Но вы всё равно шли к нему полным ходом. Почему? Потому что вы хотите утонуть! Вы сдались! Это не вина монитора. Это ваша вина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Newton В двух волках идет постоянная борьба. Один — тьма и отчаяние. Другой — свет и надежда. Кто из них побеждает?
Eddie Newton Давай, Кейси.
Casey Newton Ладно, хорошо. Не отвечай.
Eddie Newton Тот, которого ты кормишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Newton Почему ты так любишь звёзды, Кейси?
Young Casey Newton Потому что я хочу туда попасть.
Eddie Newton Но это так далеко.
Jenny Newton Это займет много времени. Очень много. А что если ты доберёшься туда, а там ничего нет?
Young Casey Newton А если там есть *всё*?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nix Каждый день — это шанс сделать завтра лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Athena Хочешь узнать, почему ты никогда не мог меня рассмешить?
Frank Walker Почему?
Athena Потому что ты не смешной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Athena Мечтатели должны держаться вместе... Это не программа, это по-человечески.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Newton Даже самые крошечные поступки могут изменить будущее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugo Ты когда-нибудь задумывался, что бы произошло, если бы все гении, художники, учёные, самые умные и креативные люди на Земле решили действительно всё изменить? Где, где они могли бы сделать такое? Им нужно было бы место, свободное от политики и бюрократии, отвлечений, жадности — тайное место, где они могли бы построить всё, что только сумели бы представить...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Walker Почему именно сейчас? Почему она?
Athena Потому что она не сдалась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Athena Ты сам это сделал?
Nix Афина, что ты здесь делаешь?
Athena Ты сделал или не сделал?
Young Frank Walker Эм, что?
Athena Ты сам это сделал?
Young Frank Walker А?
Athena Почему?
Young Frank Walker Наверное, я просто устал ждать, пока кто-то другой сделает это за меня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Walker Теперь мы с тобой в их списке наблюдения, но, возможно, твой профиль распознавания лица ещё не загружен...
Casey Newton Возможно?
Frank Walker Возможно, так что...
[достаёт устройство]
Frank Walker ты подходишь туда, берёшь это, касаешься им за шею. Если он человек — сразу вырубает.
Casey Newton А если робот?
[Фрэнк бьёт Атину устройство]
Athena Эй!
Frank Walker Ты только разозлишь его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Frank Walker Они включены?
Casey Newton Да, тогда представься.
Frank Walker Ладно. Привет, я Фрэнк, как дела? Не отвечай — риторический вопрос. Ладно, давай я тебя в курс введу... это история о будущем, а будущее может быть страшным...
Casey Newton [Кейси перебивает, и сцена на мгновение замирает] Ммм...
Frank Walker Что?
Casey Newton Ты уверен, что хочешь начать со страха?
Frank Walker Да, я хочу начать со страха.
Casey Newton Ладно!
Frank Walker Ладно!
[сцена продолжается]
Frank Walker Будущее может быть страшным. Нестабильные правительства, перенаселение, войны на всех континентах, голод, нехватка воды, экологический коллапс...
Casey Newton [снова перебивает] ... и научные прорывы, чудеса и красота...
Frank Walker Можешь, пожалуйста, перестать меня перебивать?
Casey Newton Обещаю, просто постарайся быть повеселее.
Frank Walker Повеселее? Я не смогу им ничего рассказать, если ты не замолчишь.
Casey Newton Ты прав, извини.
Frank Walker Как я и говорил... с каждой секундой мы приближаемся все ближе и ближе...
Casey Newton [опять перебивает] О, знаю... расскажи им про...
Frank Walker Я не могу ничего рассказать, пока не расскажу об этом.
Casey Newton Тогда может начнем с чего-то другого?
Frank Walker Ладно, с чего бы ты хотел, чтобы я начал?
Casey Newton Ты же все время говоришь, что будущее было не таким, верно?
Frank Walker Оно не было... когда я был ребенком, будущее было...
Casey Newton Иным, да?
Frank Walker Да.
Casey Newton Отлично, тогда начни с этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Frank Walker Кто ты?
Athena Я — будущее, Фрэнк Уокер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после всей сцены, где молодой Фрэнк впервые попадает в Землю будущего]
Frank Walker А потом всё пошло к чёрту...
Casey Newton Ну и дела...
Frank Walker Так оно и было...
Casey Newton То есть ты дал им одну секунду голубого неба, реактивных ранцев и надежды...
Frank Walker Это важно! Им нужно знать, что на кону!
Casey Newton Думаю, они и сами поймут, что обратный отсчёт — это плохо.
Frank Walker Хочешь рассказать историю?
Casey Newton Нет, у тебя отлично получается.
Frank Walker Потому что если думаешь, что расскажешь лучше — с удовольствием послушаю, как попробуешь...
Casey Newton Правда?
Frank Walker Правда!
Casey Newton Ну, технически я, наверное, более квалифицирована...
Frank Walker Да? Чем именно?
Casey Newton Потому что в отличие от тебя... я оптимистка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Athena Есть кое-что, что я должна тебе сказать перед финалом... перед тем, как включится автоматическая программа. Я — машина, и раньше не думала, что это плохо, пока не увидела твоё лицо, когда ты узнал правду.
Frank Walker Я всегда это знал...
Athena Нет, не знал...
Computer Voice Система выходит из строя. Активирую последние сохранённые мысли для Фрэнка Уокера.
[Закадровый голос]
Athena Запись 15. Сентябрь. 1965. Фрэнк Уокер смотрит на меня так, что сложно понять, что именно он чувствует. Кажется важным объяснить ему, что я аудио-аниматроник...
Frank Walker Афина...
Athena ...Но я боюсь, что он может негативно отреагировать, когда узнает, что я не человек. В нём есть потенциал. Я не хочу этого разрушить. Ему нужен кто-то, кто в него поверит, и я выполняю эту задачу. Он — мой лучший рекрут. Запись 24. Октябрь. 1965. У меня появляются странные мысли о Фрэнке Уокере. Полагаю, это сбой в интерфейсе эмпатии. Думаю, стоит об этом сообщить... но не сделала этого. Не могу объяснить почему. Запись 78. Апрель. 1984. Фрэнка Уокера изгнал губернатор Никс. Он говорит, что потерял надежду и винит меня за то, что я её дала ему изначально. Я не понимаю этого. Он говорит, что я никогда не пойму, потому что не испытываю злости... разочарования... или любви.
Computer Voice Запись окончена.
Athena Я создана для того, чтобы находить мечтателей... Я нашла тебя... и потеряла. Но я нашла её... Кейси. Мечтатели должны держаться вместе. Это не программа, это личное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Кейси Ньютон [закадровый голос] Первое дело... открыть дверь обратно. Не помешало бы пригласить пару опытных инженеров сюда. Далее...
Фрэнк Уокер [закадровый голос] Возобновить вечеринку... и распечатать новые приглашения.
[переход к Фрэнку и Кейси, говорящим перед аудиторией андроидов, как Афина]
Фрэнк Уокер И вот почему мы сегодня здесь. Год назад всё должно было закончиться... нас тут вообще не должно быть, но мы здесь. Снести большое злое здание, которое всем говорит, что мир скоро погибнет — несложно. Сложно — понять, что строить на его месте, и если мы это сделаем... то не в одиночку. Нам нужны все вы...
Молодой британский рекрутер [поднимает руку] Фрэнк Уокер. Можно вопрос?
Фрэнк Уокер Конечно!
Молодой британский рекрутер Параметры поиска, которые вы нам дали, хоть и математически верны, но слегка... неопределённы. Не могли бы вы уточнить?
Фрэнк Уокер Ну что, мисс Ньютон. Хотите объяснить нашим рекрутерам, что именно им искать?
Кейси Ньютон Мечтателей... мы ищем мечтателей. Всех, кто будет кормить правильного волка.
[начинает раздавать коробки с значками «Страна будущего»]
Фрэнк Уокер Так... я как-то сказал вашей предшественнице, что она — всего лишь набор единиц и нулей. Я ошибался. Она была гораздо больше. И вы тоже гораздо больше. Так что идите и делайте то, что она бы сделала. Найдите тех, кто не сдался. Они — будущее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Walker Ладно, будет ярко, холодно и очень громко. Ты потеряешь 90% сахара в крови за одну сотую секунды. И пожалеешь, что вообще жив.
[Фрэнк надевает на Кейси наушники, делает паузу, затем немного снимает с одного уха]
Frank Walker Не пи###йте на нас.
[Фрэнк снова надевает наушники на Кейси]
Casey Newton Звучит впечатляюще.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Frank Walker Я не сдаюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nix Чёрт возьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Фрэнк Уокер Они включены?
Кейси Ньютон Да, так что представься.
Фрэнк Уокер Хорошо. Привет, я Фрэнк, как ты? Не отвечай — это риторический вопрос. Ладно, я тебя в курс введу... это история о будущем, а будущее может быть страшным...
Кейси Ньютон [Кейси перебивает, сцена на мгновение замирает] Ммм...
Фрэнк Уокер Что?
Кейси Ньютон Ты уверен, что хочешь начать со страшного?
Фрэнк Уокер Да, я хочу начать со страшного.
Кейси Ньютон Ладно!
Фрэнк Уокер Ладно!
Фрэнк Уокер [сцена продолжается] Будущее может быть страшным. Нестабильные правительства, перенаселение, войны на всех континентах, голод, нехватка воды, экологический коллапс...
Кейси Ньютон [снова перебивает] ...и научные прорывы, чудеса и красота...
Фрэнк Уокер Можешь, пожалуйста, перестать перебивать?
Кейси Ньютон Буду. Просто попробуй быть чуть позитивнее.
Фрэнк Уокер Позитивнее?
Кейси Ньютон Да, скажи им, что тебе нравится.
Фрэнк Уокер Я ничего не смогу сказать, если ты будешь постоянно перебивать.
Кейси Ньютон Ты прав, извини.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[стоящая на Мониторе]
Кейси Ньютон Как это возможно?
Никс Мы на миллионы экспоненциальных отклонений дальше от измерения, которое ты называешь домом. У Фрэнка была благородная идея построить эту машину, чтобы мы могли поддерживать связь.
Кейси Ньютон [смотрит назад на свой гараж] Это три дня назад.
Никс Относительно... Это шутка про пространство и время. Эти тахионы движутся быстрее света. Как только мы их усмирим...
Кейси Ньютон Можно смотреть назад во времени.
Фрэнк Уокер Не только назад.
Кейси Ньютон Ты шутишь.
Фрэнк Уокер Нет.
[использует Монитор, чтобы видеть будущее]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Newton Если уж вбивать людям в голову какую-то идею, нужно быть уверенным, что это правда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Walker Там всё ещё приёмник?
Athena Последний раз проверяла.
Frank Walker Когда это было?
Athena Примерно 25 лет назад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кейси Ньютон Извините, что я могу исправить?
Никс Мир, мисс Ньютон. Он думает, что вы можете спасти мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
English Teacher «О дивный новый мир» Хаксли, «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери, «1984» Оруэлла: когда-то считавшиеся фантастикой, эти футуристические романы сейчас происходят на наших глазах, и, похоже, становится только хуже. Так ведь, мисс Ньютон?
Casey Newton Мы можем это исправить?
English Teacher Повторите, пожалуйста?
Casey Newton Я понимаю, что всё плохо, но что мы делаем, чтобы это исправить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнк Уокер Дэвид... Монитор работает как антенна. Он не просто принимает тахионы. Он берёт возможное будущее и...
Кейси Ньютон И усиливает его, передаёт, как петлю обратной связи. Это самосбывающееся пророчество, исходящее прямо отсюда. Но он не просто показывает людям конец света — он постоянно навязывает им эту идею, пока они не примут её! Это тикающая бомба замедленного действия, и именно мы зажгли фитиль. У нас ещё есть 58 дней, чтобы попытаться всё изменить. Но ничего не сработает, пока эта штука включена.
Никс Юная леди, я полагаю, что ваши знания о тахионном слиянии оставляют желать лучшего. Отключить это невозможно. Выключателя нет.
Кейси Ньютон Я говорю вам, что оно делает. Почему вам всё равно?
Фрэнк Уокер Потому что именно он это и делает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Newton Разве мы сами не создаём свою судьбу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Walker Мне всё объяснять? Нельзя просто удивиться и пройти дальше?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Athena Я нашла тебя всего месяц назад, когда ты начал без разбора уничтожать государственное имущество — а это как раз входило в мои параметры поиска для набора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Афина подходит ближе, пока молодой Фрэнк уходит]
Nix [смотрит на Афину] Категорически нет
Athena Он мне нравится
Nix Афина, НЕТ
[уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Newton Но если бы это сделал кто-то другой, я бы предположил, что они верят: даже малейшее действие может изменить будущее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dave Clark Джон Фрэнсис Уокер. Тебе позволили жить при условии не вмешиваться. Сейчас ты скрываешь беглянку. Отдай её нам, или будешь уничтожен. У тебя есть минута на выполнение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Walker Привыкай, парень. Сначала она обещает тебе светлое будущее, а потом приводит его прямо к твоему порогу, чтобы тебя убить.
Athena Извини, но время поджимает, и тебе нужна была мотивация.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nix Как твой реактивный ранец сделает мир лучше?
Young Frank Walker Разве нельзя просто повеселиться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Newton Знаешь, можно было бы подумать, что среди бесчисленных вопросов, которые я тебе задавал, ты бы сказал: «Кейси, дело не в этом, потому что наша машина, предсказывающая будущее, говорит, что мы все умрём.»
Athena Мы как бы намекали на это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Newton А что если Монитор — это просто гигантская игла? Но вместо того, чтобы заставлять думать позитивно, он заставляет думать негативно и... он убеждает весь мир кормить не того волка. Нам нужно его выключить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Walker То, что ты увидел, — это рекламный ролик, записанный десятилетия назад. Это было приглашение, которое так и не разослали, потому что чёртову вечеринку отменили. Тебе не нужно ничего делать. Тебя заставили поверить, что ты — часть чего-то невероятного, что ты особенный. Но это не так. Ты не особенный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nix Ты отлично выглядишь, Фрэнк. Тебе к лицу эти годы.
Frank Walker Спасибо, тебе бы тоже попробовать.
Nix Нет, спасибо. Я просто буду дальше пить свой коктейль по утрам. Теперь его делают с шоколадным вкусом, знаешь ли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Athena Привет, Фрэнк. Ты собираешься меня застрелить?
Frank Walker Пока думаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nate Newton Почему они демонтируют платформу?
Casey Newton Потому что трудно придумывать, а легко сдаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хью Лори
Хью Лори
Hugh Laurie
Бритт Робертсон
Бритт Робертсон
Britt Robertson
Тим МакГроу
Тим МакГроу
Tim McGraw
Шило Нельсон
Джуди Грир
Джуди Грир
Judy Greer
Рэффи Кэссиди
Рэффи Кэссиди
Raffey Cassidy
Джордж Клуни
Джордж Клуни
George Clooney
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Keegan-Michael Key
Томас Робинсон
Thomas Robinson
Эйдан Джемме
Aidan Gemme
Пол МакДжиллион
Пол МакДжиллион
Paul McGillion
Мэттью Маккоулл
Matthew MacCaull
Пирс Гэнон
Pierce Gagnon
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Эта тюрьма существовала на самом деле: где снимали самые жуткие сцены «Аутсорса»
Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади
Зачем Сотникову три шлема для байка в «Лихаче»: заметили только самые внимательные
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше