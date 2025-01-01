NixДавайте представим... если бы вы заглянули в будущее, вас испугало бы то, что вы увидели, что бы вы сделали с этой информацией? Вы пошли бы... к политикам, к капитанам индустрии? И как бы вы их убедили? Данными? Фактами? Удачи! Единственные факты, которые они не станут оспаривать, — это те, что смазывают колёса и приносят деньги. Но что если... что если бы был способ обойти посредника и вложить важные новости прямо в головы всех? Вероятность масштабного уничтожения неуклонно росла. Единственный способ остановить это — показать его. Напугать людей до сознательности. Потому что какой разумный человек не встревожится при мысли о разрушении всего, что он когда-либо знал или любил? Чтобы спасти цивилизацию, я показал бы её крах. Но как вы думаете, как восприняли эту картину? Как люди отреагировали на перспективу неминуемой гибели? Они проглотили это, как шоколадный эклер! Они не боялись своей гибели, они её перепаковали. Это можно было воспринимать как видеоигры, как телешоу, книги, фильмы — весь мир с радостью принял апокалипсис и помчался к нему с ликованием. Между тем ваша Земля разваливается вокруг вас. У вас одновременно эпидемии ожирения и голода. Объясните это! Пчёлы и бабочки начинают исчезать, ледники тают, цветут водоросли. Вокруг вас умирают угольные канарейки, а вы не понимаете намёка! В каждом моменте есть шанс на лучшее будущее, но вы, люди, не верите в это. И поскольку вы не верите, вы не делаете то, что нужно, чтобы воплотить его в реальность. Поэтому вы зацикливаетесь на этом ужасном будущем. Вы смиряетесь с ним по одной причине — потому что *то* будущее не требует от вас ничего сегодня. Так что да, мы увидели айсберг и предупредили Титаник. Но вы всё равно шли к нему полным ходом. Почему? Потому что вы хотите утонуть! Вы сдались! Это не вина монитора. Это ваша вина.
Casey NewtonВ двух волках идет постоянная борьба. Один — тьма и отчаяние. Другой — свет и надежда. Кто из них побеждает?
AthenaМечтатели должны держаться вместе... Это не программа, это по-человечески.
Casey NewtonДаже самые крошечные поступки могут изменить будущее.
HugoТы когда-нибудь задумывался, что бы произошло, если бы все гении, художники, учёные, самые умные и креативные люди на Земле решили действительно всё изменить? Где, где они могли бы сделать такое? Им нужно было бы место, свободное от политики и бюрократии, отвлечений, жадности — тайное место, где они могли бы построить всё, что только сумели бы представить...
AthenaЕсть кое-что, что я должна тебе сказать перед финалом... перед тем, как включится автоматическая программа. Я — машина, и раньше не думала, что это плохо, пока не увидела твоё лицо, когда ты узнал правду.
Athena...Но я боюсь, что он может негативно отреагировать, когда узнает, что я не человек. В нём есть потенциал. Я не хочу этого разрушить. Ему нужен кто-то, кто в него поверит, и я выполняю эту задачу. Он — мой лучший рекрут. Запись 24. Октябрь. 1965. У меня появляются странные мысли о Фрэнке Уокере. Полагаю, это сбой в интерфейсе эмпатии. Думаю, стоит об этом сообщить... но не сделала этого. Не могу объяснить почему. Запись 78. Апрель. 1984. Фрэнка Уокера изгнал губернатор Никс. Он говорит, что потерял надежду и винит меня за то, что я её дала ему изначально. Я не понимаю этого. Он говорит, что я никогда не пойму, потому что не испытываю злости... разочарования... или любви.
Computer VoiceЗапись окончена.
AthenaЯ создана для того, чтобы находить мечтателей... Я нашла тебя... и потеряла. Но я нашла её... Кейси. Мечтатели должны держаться вместе. Это не программа, это личное.
[последние реплики]
Кейси Ньютон[закадровый голос]Первое дело... открыть дверь обратно. Не помешало бы пригласить пару опытных инженеров сюда. Далее...
Фрэнк Уокер[закадровый голос]Возобновить вечеринку... и распечатать новые приглашения.
[переход к Фрэнку и Кейси, говорящим перед аудиторией андроидов, как Афина]
Фрэнк УокерИ вот почему мы сегодня здесь. Год назад всё должно было закончиться... нас тут вообще не должно быть, но мы здесь. Снести большое злое здание, которое всем говорит, что мир скоро погибнет — несложно. Сложно — понять, что строить на его месте, и если мы это сделаем... то не в одиночку. Нам нужны все вы...
Молодой британский рекрутер[поднимает руку]Фрэнк Уокер. Можно вопрос?
Молодой британский рекрутерПараметры поиска, которые вы нам дали, хоть и математически верны, но слегка... неопределённы. Не могли бы вы уточнить?
Фрэнк УокерНу что, мисс Ньютон. Хотите объяснить нашим рекрутерам, что именно им искать?
Кейси НьютонМечтателей... мы ищем мечтателей. Всех, кто будет кормить правильного волка.
[начинает раздавать коробки с значками «Страна будущего»]
Фрэнк УокерТак... я как-то сказал вашей предшественнице, что она — всего лишь набор единиц и нулей. Я ошибался. Она была гораздо больше. И вы тоже гораздо больше. Так что идите и делайте то, что она бы сделала. Найдите тех, кто не сдался. Они — будущее.
Frank WalkerЛадно, будет ярко, холодно и очень громко. Ты потеряешь 90% сахара в крови за одну сотую секунды. И пожалеешь, что вообще жив.
[Фрэнк надевает на Кейси наушники, делает паузу, затем немного снимает с одного уха]
НиксМир, мисс Ньютон. Он думает, что вы можете спасти мир.
English Teacher«О дивный новый мир» Хаксли, «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери, «1984» Оруэлла: когда-то считавшиеся фантастикой, эти футуристические романы сейчас происходят на наших глазах, и, похоже, становится только хуже. Так ведь, мисс Ньютон?
Casey NewtonЯ понимаю, что всё плохо, но что мы делаем, чтобы это исправить?
Фрэнк УокерДэвид... Монитор работает как антенна. Он не просто принимает тахионы. Он берёт возможное будущее и...
Кейси НьютонИ усиливает его, передаёт, как петлю обратной связи. Это самосбывающееся пророчество, исходящее прямо отсюда. Но он не просто показывает людям конец света — он постоянно навязывает им эту идею, пока они не примут её! Это тикающая бомба замедленного действия, и именно мы зажгли фитиль. У нас ещё есть 58 дней, чтобы попытаться всё изменить. Но ничего не сработает, пока эта штука включена.
НиксЮная леди, я полагаю, что ваши знания о тахионном слиянии оставляют желать лучшего. Отключить это невозможно. Выключателя нет.
Кейси НьютонЯ говорю вам, что оно делает. Почему вам всё равно?
Young Frank WalkerРазве нельзя просто повеселиться?
Casey NewtonЗнаешь, можно было бы подумать, что среди бесчисленных вопросов, которые я тебе задавал, ты бы сказал: «Кейси, дело не в этом, потому что наша машина, предсказывающая будущее, говорит, что мы все умрём.»
Casey NewtonА что если Монитор — это просто гигантская игла? Но вместо того, чтобы заставлять думать позитивно, он заставляет думать негативно и... он убеждает весь мир кормить не того волка. Нам нужно его выключить.
Frank WalkerТо, что ты увидел, — это рекламный ролик, записанный десятилетия назад. Это было приглашение, которое так и не разослали, потому что чёртову вечеринку отменили. Тебе не нужно ничего делать. Тебя заставили поверить, что ты — часть чего-то невероятного, что ты особенный. Но это не так. Ты не особенный.
NixТы отлично выглядишь, Фрэнк. Тебе к лицу эти годы.