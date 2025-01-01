Давайте представим... если бы вы заглянули в будущее, вас испугало бы то, что вы увидели, что бы вы сделали с этой информацией? Вы пошли бы... к политикам, к капитанам индустрии? И как бы вы их убедили? Данными? Фактами? Удачи! Единственные факты, которые они не станут оспаривать, — это те, что смазывают колёса и приносят деньги. Но что если... что если бы был способ обойти посредника и вложить важные новости прямо в головы всех? Вероятность масштабного уничтожения неуклонно росла. Единственный способ остановить это — показать его. Напугать людей до сознательности. Потому что какой разумный человек не встревожится при мысли о разрушении всего, что он когда-либо знал или любил? Чтобы спасти цивилизацию, я показал бы её крах. Но как вы думаете, как восприняли эту картину? Как люди отреагировали на перспективу неминуемой гибели? Они проглотили это, как шоколадный эклер! Они не боялись своей гибели, они её перепаковали. Это можно было воспринимать как видеоигры, как телешоу, книги, фильмы — весь мир с радостью принял апокалипсис и помчался к нему с ликованием. Между тем ваша Земля разваливается вокруг вас. У вас одновременно эпидемии ожирения и голода. Объясните это! Пчёлы и бабочки начинают исчезать, ледники тают, цветут водоросли. Вокруг вас умирают угольные канарейки, а вы не понимаете намёка! В каждом моменте есть шанс на лучшее будущее, но вы, люди, не верите в это. И поскольку вы не верите, вы не делаете то, что нужно, чтобы воплотить его в реальность. Поэтому вы зацикливаетесь на этом ужасном будущем. Вы смиряетесь с ним по одной причине — потому что *то* будущее не требует от вас ничего сегодня. Так что да, мы увидели айсберг и предупредили Титаник. Но вы всё равно шли к нему полным ходом. Почему? Потому что вы хотите утонуть! Вы сдались! Это не вина монитора. Это ваша вина.