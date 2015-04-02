Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рай. Надежда Рай. Надежда
Киноафиша Фильмы Рай. Надежда Отзывы о фильме «Рай. Надежда»
Paradies: Hoffnung Рай. Надежда 2013 / Австрия / Франция / Германия
5.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Рай. Надежда»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то показали третью часть Рая! Пожалуй, самая простая и легко смотрящаяся. Наверное, потому что о подростках. "Молодёжная композиция", как любил говорить А.Лаэртский. Невольно напрашивается ассоциация с Шапито Шоу. Те же несколько историй, косвенно связанные и объединенные одной режиссурой. Но, если Шапито началось на ура, а к концу слегка сдулось, то про Рай этого не скажешь. И не только потому, что части разведены с интервалом в более полгода. У Зайдля очень своеобразное чувство юмора, делающее запредельный по меркам приличного кино натурализм абсолютно не пошлым. Это очень редкое качество.

Небольшое замечание касательно сюжета - бедных сосиско-детей весь фильм жестко гоняют на физкультуре, а они к концу такие же, как были в начале. Не видно прогресса. В американских фильмах царапина, полученная в начале, к концу постепенно заживает :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Папы против мам
Папы против мам 8 комментариев
Непослушная
Непослушная 40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 175 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 358 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши