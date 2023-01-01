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Полуденная нега Полуденная нега
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Afternoon Delight Полуденная нега 2013 / США
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Награды и номинации фильма Полуденная нега

Вся информация о фильме
Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Премия за режиссуру – драма
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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