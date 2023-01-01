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Ведьма войны Ведьма войны
Киноафиша Фильмы Ведьма войны Награды и номинации фильма Ведьма войны
Rebelle / War Witch Ведьма войны 2012 / Канада
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Ведьма войны

Вся информация о фильме
Берлинале 2012 Берлинале 2012
«Серебряный медведь» лучшей актрисе
Победитель
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Баба Яга спасает мир
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, Франция, приключения, анимация
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