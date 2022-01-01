Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прощай, Катя Прощай, Катя
Киноафиша Фильмы Прощай, Катя Отзывы о фильме «Прощай, Катя»
Elveda Katya Прощай, Катя 2012 / Турция
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Прощай, Катя»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают После. Глава 2
После. Глава 2 21 комментарий
После
После 40 комментариев
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии 4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Ночной режим. Фильм
Ночной режим. Фильм
2022, Россия, триллер
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Related video
Больно смотреть: как сейчас выглядит Май Абрикосов из «Дома-2»
Обошла даже принцессу Диану: об огромном достижении Кейт Миддлтон узнали все
Обжорам на зависть: как сейчас выглядит скандальная звезда «Универа» Настасья Самбурская
Известный журналист покаялся перед Вайкуле: хватило нескольких слов
Галкину придется подвинуться: скандальный артист выступил с обращением к Пугачевой
Из первой красавицы России в «куклу с ресницами»: как годы изменили Анастасию Волочкову
Готовы платить за просмотр «Голоса» с Гузеевой: правду о закулисье шоу слили в Сеть
Похудеть после 60-летия: омолодившаяся Долина раскрыла секрет идеальной фигуры
Грубый исторический промах: как создатели «Великолепного века» оболгали Сулеймана
Неожиданное решение: судьбу «Ледникового периода» предали огласке
Судьбу Брутян решил один факт: вот почему Прилучный женился не на Карпович
Три миллиона на кону: Валдис Пельш вернется на экраны в новой роли
Приложение киноафиши