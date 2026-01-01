Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Мария Кастро
María Castro
Киноафиша
Персоны
Мария Кастро
Мария Кастро
María Castro
Дата рождения
30 ноября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.2
Зажигание
(2013)
4.9
Игра с ключами
(2022)
4.6
Маленький Том и волшебное зеркало
(2015)
Фильмография Мария Кастро
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Комедия
Семейный
Год
Все
2022
2015
2013
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
4.9
Игра с ключами
El juego de las llaves
комедия
2022, Испания
4.6
Маленький Том и волшебное зеркало
Meñique y el espejo mágico / Tom Little and The Magic Mirror
анимация, семейный
2015, Испания / Куба
6.2
Зажигание
Combustión
боевик
2013, Испания
Смотреть трейлер
