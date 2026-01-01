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Скоро в прокате «Альфа»
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Зажигание
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Рейс 298
Отзывы
2026, США, триллер
Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова
Моя подруга летом скупает мусорные пакеты пачками: 10 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
«На государственном уровне»: для 35 миллионов россиян готовят дополнительные дни отпуска – оплатят всё (и дадут льготы)
«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)
Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно
43 446 просмотров за 2 часа: свежая серия «Маши и Медведя» уже доступна — старые (наконец-то) можно поставить на паузу
Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»
Едва известный ужастик с Петтигрю из «Поттера» снят по реальным событиям: жутким настолько, что в них невозможно поверить
«Денег нет, работы нет. В общем – тест!»: даже самые преданные фанаты «Невского» и Васильева отвечают лишь на 3/5 – сможете лучше?
Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите
«Первый отдел» обожаю, но от 5 детективов про царскую Россию не могла оторваться: у всех оценки 7.6+
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