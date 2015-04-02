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Я очень возбужден Я очень возбужден
Киноафиша Фильмы Я очень возбужден Отзывы о фильме «Я очень возбужден»
Los amantes pasajeros / I'm So Excited Я очень возбужден 2013 / Испания
6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Я очень возбужден»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Саундтрек от Альберто Иглесиаса!

Я уже люблю это кино✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
хороший смешной фильм в стиле раннего Альмодовара, но фильм слабее предыдущего.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jane1 2 апреля 2015, 12:51
Отвратительный фильм!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Продуманно-безбашенное и теплое кино, так ладно скроенное, что пролетает легко и весело, и вспоминается с удовольствием.

Дубляж вот только подкачал.

Если с высоконравственной колокольни смотреть, так нет здесь ни одного нормального персонажа. Но мне было приятно и нескучно в этой компании.

Я не много фильмов Альмодовара смотрела, но все они были драмами. Если он умеет делать такие чудные комедии, то он мне вдвойне интересен. Пойду в гугл, поищу ещё что-то подобное✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 27/05/2013 - 19:17:17):

Бу га га га. !! Весело вы тут затираете. Действительно, Фрог, ты на фильм то ходил, только честно?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BliK 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
О Боги, неужели вы и правда ходите на фильмы из-за звезд, несчастные?

Да, и те кто пишет комментарии типа "фу, гейское кино" - зачем вы вообще ходите на Альмадовара? Сходите на Супермена, это будет впору вашему интеллекту и широте взглядов.



ФИЛЬМ ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЙ! Абсолютно анекдотический, веселый, раскрепощающий. Искрометно отражает нынешнюю культуру. Вот уже неделя прошла со времени его просмотра, а я по прежнему улыбаюсь воспоминаниям.



10/10!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BliK 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
О нет! Теперь я даже не знаю что предложить несчастным гомофобам)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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