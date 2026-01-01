Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Боксер
Награды и номинации фильма Боксер
Награды и номинации фильма Боксер 1997
Золотой глобус 1998
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Берлинале 1998
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Лучший фильм
Номинант
