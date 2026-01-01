Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Боксер 1997

Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Берлинале 1998 Берлинале 1998
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Лучший фильм
Номинант
