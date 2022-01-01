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Боксер Боксер
Киноафиша Фильмы Боксер Боксер, 1997: актеры и роли
The Boxer Боксер 1997 / США / Ирландия
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Боксер, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Шеридан Джим Шеридан Jim Sheridan
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Кен Скотт Кен Скотт Ken Scott Джерард МакСорли Gerard McSorley Кеннет Крэнэм Кеннет Крэнэм Kenneth Cranham Дара Доннелли Daragh Donnelly Шон Кернс Sean Kearns
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