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Тайное влечение
Отзывы о фильме «Тайное влечение»
Two Mothers / Adore
Тайное влечение
2013 / Франция / Австралия
Трейлер
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Пленительные бабульки. Да нууу... Инцестуально как-то.
И название наши придумали пошлое.
мне "Гарольд и Мод" нравится. Прелесть же. Оба героя такие чуднЫе, что их...хмм...связь вполне в тему и не шокирует. И старушка достойно держится, не строит никаких иллюзий насчет молодого человека. А ведь с чувствами там полный порядок.
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
а че у Биберлейка новый альбом вышел? Во я отстал от жизни...щаз же единственное время, когда все девочки <=18 писают кипятком стоя...не ну звуковой ряд ниче так попсняво потянет, идея зачетная, но клип полное уг...если бы не С. Сарандон, которая была a kind of hot когда-то ✊ , то вообще не на что смотреть
pa про бабулек щаз сяду смотреть на англ, только из-за неожиданной идеи...думаю будет клюква скорее всего ✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 02/09/2013 - 21:32:05):
гарольд-модов как и ромео-джульеттов по всему миру как собак нерезанных... Что конкретно ты имеешь ввиду?...
Кино, конечно. Книги в другой теме обсуждают✊
Цитата (peacefrog, 02/09/2013 - 21:32:05):
"Гарольд и Мод" - это немного другое
совсем другое. Синопсис Влечения меня напрягает, какое-то недоверие к истории. В ГиМ тоже были опасения, но реализовано отлично.
Цитата (peacefrog, 02/09/2013 - 21:32:05):
у каждой женщины есть сын для сыновьих чувств и сын для секса
ОК. Наверное, бывают такие фантазии у мамочек, чтобы сын красивый был и красивый мальчик в постели.
Цитата (peacefrog, 02/09/2013 - 21:32:05):
атмосферно завораживает и пробуждает чувственность
Эх...волны, солнце, песок, симпатичные парни...мне уже достаточно для пробуждения чувственности✊ Бабульки лишние, по любому.
Наоми я очень люблю. Хорошо, что ей попалась роль интересная. Не представляю её, так сказать, "потерявши голову". Чувственность у неё своеобразная, такая контролируемая, сдержанная, холодноватая что ли...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 05/09/2013 - 01:17:45):
Кино Восточной Европы, слишком напоминает недавние прошлое собственной страны, а может и настоящее. Грустно это, как правило, и слишком по христиански как то, слишком много скорби и самопожертвования у славян, на мой взгляд все этому образу, не хватает цинизма и самоиронии. Хотя иной раз, сюжет не предполагает никакого цинизма и сарказма, но все же лучше смотреть, как все плохо у негров например..
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 05/09/2013 - 15:33:00):
Ну вот тем паче). Сам Швед, а снимает как Польский Еврей, тоскливо как то)(я че то думал он прибалт). Я про славянский дух самопожертвования говорю, не в ближайшие 100 лет, а в общем, про некий христианский канон, что жизнь человека есть скорбь, боль, хорошо будет в следующем мире. Так воспитывали от Восточной Европы, до Дальнего Востока последние 500 лет, если не больше. Поэтому сексуальная революция, не могла победить умы страдающего народа, это равносильно поражению в войне с дьяволом. Хорошо это или плохо я не говорю, проще наверное стоит относиться ко всему, но этой до той поры, пока что нибудь не произошло с тобой. Мы Россияне, приучены всегда ожидать, что что-то может произойти с нами)). Всегда на чеку. Знаешь, если посмотреть (и хоть частично в это поверить)в научные фильмы академика РАН Фоменко (история, правда и вымысел), то ненависть всего мира по отношению к РФ, становиться обоснованной, наше мироощущение Пост Империализма тоже становиться понятным. Наша вечная скорбь, это побочный продукт Православной религии и бесконечного уничтожения собственного народа. Думать или не думать об этом теперь, вопрос риторический, но проблемы Шведов, уже кажутся детскими, не имеющими "родной глубины", все печали негров, становятся забавными, а единственной целью теперь является бабло (а альтернатива этой цели, это только борьба, с кем нибудь, за что нибудь). И нет там никаких и не было суровых Шведских викингов, от куда им там взяться то. А те что есть, напугать могут, что только Nordic Model✊ . Но мой взгляд, Скандинавы как народ уже давно превратились в медуз, их этнос ничего из себя уже не представляет. Их СуперДемократическая система, дырява, народ слаб, а цыгане с Пакистанцами их скоро съедят. А от викингов остался только сериал "Викинги" и Скайрим)). ✊ ... ну это уже политика..
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/09/2013 - 00:17:57):
✊ ну все же грустно ✊ , хотя нет, опять нормуль ❗️
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 02/09/2013 - 21:17:22):
думаю будет клюква скорее всего
подтверждено...строго на один раз и очень на любителя...непонятно каких чувств ожидали от зрителя...в Лавлэйс - жалость, Тимберлейк - повеселить, клоуном работает, а здесь я так и не определился, не проникнулся совершенно "любовью"...ну ладно бабульки, а молодняку нафига это все, у которого голова от жизни кругом должна идти - хочется все попробовать, девчонки (совего возраста) меняются каждую неделю, а тут близлежащую бабульку надо...мрак ✊
ps я на десятку(+-5) младше бабулек, и совсем они меня не зажгли...да и мам друзей совсем не хочется ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 08/09/2013 - 17:54:16):
В фильме использован сюжет из рассказа Дорис Лессинг. Во-первых она отмороженная феминистка, то есть у нее в голове свои тараканы. Во-вторых написала она этот рассказ в 84-летнем возрасте, то есть уже на грани выживания из ума, образно говоря, на грани впадания обратно в детство.
а ну это мы (зрители) тогда еще легко отделались, а то у последней феминистки, которую я смотрел, в Romance X и еще одном фильме, название которого я приказал себе забыть сразу после случайного просмотра ✊ , еще сильнее крышу сдувало...прям ураганом ✊ феминистическим
2 апреля 2015, 12:51
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И название наши придумали пошлое.
мне "Гарольд и Мод" нравится. Прелесть же. Оба героя такие чуднЫе, что их...хмм...связь вполне в тему и не шокирует. И старушка достойно держится, не строит никаких иллюзий насчет молодого человека. А ведь с чувствами там полный порядок.
pa про бабулек щаз сяду смотреть на англ, только из-за неожиданной идеи...думаю будет клюква скорее всего ✊
Кино, конечно. Книги в другой теме обсуждают✊
Цитата (peacefrog, 02/09/2013 - 21:32:05):"Гарольд и Мод" - это немного другое
совсем другое. Синопсис Влечения меня напрягает, какое-то недоверие к истории. В ГиМ тоже были опасения, но реализовано отлично.
Цитата (peacefrog, 02/09/2013 - 21:32:05):у каждой женщины есть сын для сыновьих чувств и сын для секса
ОК. Наверное, бывают такие фантазии у мамочек, чтобы сын красивый был и красивый мальчик в постели.
Цитата (peacefrog, 02/09/2013 - 21:32:05):атмосферно завораживает и пробуждает чувственность
Эх...волны, солнце, песок, симпатичные парни...мне уже достаточно для пробуждения чувственности✊ Бабульки лишние, по любому.
Наоми я очень люблю. Хорошо, что ей попалась роль интересная. Не представляю её, так сказать, "потерявши голову". Чувственность у неё своеобразная, такая контролируемая, сдержанная, холодноватая что ли...
Кино Восточной Европы, слишком напоминает недавние прошлое собственной страны, а может и настоящее. Грустно это, как правило, и слишком по христиански как то, слишком много скорби и самопожертвования у славян, на мой взгляд все этому образу, не хватает цинизма и самоиронии. Хотя иной раз, сюжет не предполагает никакого цинизма и сарказма, но все же лучше смотреть, как все плохо у негров например..
Ну вот тем паче). Сам Швед, а снимает как Польский Еврей, тоскливо как то)(я че то думал он прибалт). Я про славянский дух самопожертвования говорю, не в ближайшие 100 лет, а в общем, про некий христианский канон, что жизнь человека есть скорбь, боль, хорошо будет в следующем мире. Так воспитывали от Восточной Европы, до Дальнего Востока последние 500 лет, если не больше. Поэтому сексуальная революция, не могла победить умы страдающего народа, это равносильно поражению в войне с дьяволом. Хорошо это или плохо я не говорю, проще наверное стоит относиться ко всему, но этой до той поры, пока что нибудь не произошло с тобой. Мы Россияне, приучены всегда ожидать, что что-то может произойти с нами)). Всегда на чеку. Знаешь, если посмотреть (и хоть частично в это поверить)в научные фильмы академика РАН Фоменко (история, правда и вымысел), то ненависть всего мира по отношению к РФ, становиться обоснованной, наше мироощущение Пост Империализма тоже становиться понятным. Наша вечная скорбь, это побочный продукт Православной религии и бесконечного уничтожения собственного народа. Думать или не думать об этом теперь, вопрос риторический, но проблемы Шведов, уже кажутся детскими, не имеющими "родной глубины", все печали негров, становятся забавными, а единственной целью теперь является бабло (а альтернатива этой цели, это только борьба, с кем нибудь, за что нибудь). И нет там никаких и не было суровых Шведских викингов, от куда им там взяться то. А те что есть, напугать могут, что только Nordic Model✊ . Но мой взгляд, Скандинавы как народ уже давно превратились в медуз, их этнос ничего из себя уже не представляет. Их СуперДемократическая система, дырява, народ слаб, а цыгане с Пакистанцами их скоро съедят. А от викингов остался только сериал "Викинги" и Скайрим)). ✊ ... ну это уже политика..
✊ ну все же грустно ✊ , хотя нет, опять нормуль ❗️
подтверждено...строго на один раз и очень на любителя...непонятно каких чувств ожидали от зрителя...в Лавлэйс - жалость, Тимберлейк - повеселить, клоуном работает, а здесь я так и не определился, не проникнулся совершенно "любовью"...ну ладно бабульки, а молодняку нафига это все, у которого голова от жизни кругом должна идти - хочется все попробовать, девчонки (совего возраста) меняются каждую неделю, а тут близлежащую бабульку надо...мрак ✊
ps я на десятку(+-5) младше бабулек, и совсем они меня не зажгли...да и мам друзей совсем не хочется ✊
а ну это мы (зрители) тогда еще легко отделались, а то у последней феминистки, которую я смотрел, в Romance X и еще одном фильме, название которого я приказал себе забыть сразу после случайного просмотра ✊ , еще сильнее крышу сдувало...прям ураганом ✊ феминистическим
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