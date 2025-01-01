Меню
Награды и номинации фильма Полет орла 1982

Оскар 1983 Оскар 1983
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1982 Венецианский кинофестиваль 1982
Best Actor
Победитель
Golden Lion
Номинант
