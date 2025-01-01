Меню
Праздник взаперти
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Почему Волдеморт убил родителей Поттера и при чем тут Сивилла Трелони? В книгах все объяснено, но фильмы этому внимание не уделили
Наконец-то узнаем о прошлом Пеннивайза! В новом трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри» показали прибытие монстра (видео)
Смотрели «Место встречи» десятки раз, но так и не поняли, почему Шарапов сразу не поверил Векшину? Разбираем сцену по деталям
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест)
Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Что общего у Глэдис и наивной девочки? Эта мрачная теория превращает «Лило и Стича» в жуткий хоррор а-ля хитовые «Орудия»
«Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди»: эти шикарные цитаты из «Калины красной» остаются актуальными даже в 2025-м
