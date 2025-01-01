Меню
Mickey [Воспоминание] А, подойди сюда, Рок. Боже мой, ты готов, да? Апполло и не поймёт, что его настигло. Ты размажешь его как бульдозер, итальянский бульдозер. Знаешь, парень, я понимаю, что ты чувствуешь перед этим боем. Потому что я тоже когда-то был молод. И скажу тебе кое-что. Если бы тебя не было, меня, наверное, сейчас не было бы в живых. Тот факт, что ты здесь и делаешь успехи, даёт мне — как это сказать — мотивацию, а? Жить дальше, потому что я думаю, что люди иногда умирают, когда перестают хотеть жить.
Rocky Balboa [Наше время, воспоминания] Природа умнее, чем люди думают...
Mickey [Воспоминание] И природа умнее, чем люди думают. Потихоньку мы теряем друзей, теряем всё. Мы теряем и теряем, пока не скажем себе: «Да к чёрту, зачем я вообще живу?» Но с тобой, парень, у меня есть причина жить. И я собираюсь жить и буду смотреть, как у тебя всё получится...
Rocky Balboa [Наше время, воспоминания] Я никогда тебя не покину.
Mickey [Воспоминание] И я никогда тебя не покину, пока это не случится. Потому что когда я уйду, ты будешь не только уметь драться, но и сможешь позаботиться о себе вне ринга, понял?
Rocky Balboa [Воспоминание] Понял.
Mickey [Воспоминание] Хорошо. Теперь у меня есть для тебя небольшой подарок.
Rocky Balboa [Воспоминание] Мик, ты не должен.
Mickey [Воспоминание] Нет, постой, постой. Эй, посмотри на это.
[Снимает золотое ожерелье с перчаткой]
Mickey Видишь? Это самая дорогая вещь на свете для меня. И Рокки Марчиано подарил мне это. Знаешь, что это было? Его запонка. А теперь я отдаю её тебе, и она должна быть как ангел на твоём плече, понял? Если когда-нибудь получишь травму и почувствуешь, что падаешь — этот маленький ангел прошепчет тебе на ухо: «Вставай, с#ка, Мик тебя любит». Понял?
Rocky Balboa [Воспоминание] Спасибо, Мик.
[Обнимает его]
Rocky Balboa Я тоже тебя люблю.
Mickey [Воспоминание] Беги за ним, парень, беги за ним.
Mickey Вставай, убл#док! Микки любит тебя!
Tommy Gunn Ты мной не владеешь! Ты мной не владеешь! Никто не владеет! Я хочу уважения.
Rocky Balboa Так приходи и забирай!
George W. Duke [Рокки] Давай, ублюдок. Прикоснёшься — я тебя в суд подам.
George W. Duke [Рокки] Давай, ублюдок. Прикоснёшься — я тебя в суд подам.
[Рокки даёт Джорджу апперкот]
Rocky Balboa На хрена ты меня в суд подашь?
Tommy Gunn [как Рокки возвращается в бар] Эй! Эй! Я ещё с тобой не закончил.
Rocky Balboa Слушай, Томми, мне с тобой больше не о чем говорить, понял? Я просто хочу добра...
Tommy Gunn Да ну тебя, чувак! Ты тут только из-за бабок!
Rocky Balboa Бабки?
Tommy Gunn Да, я устал ходить в твоей тени! Я устал, что меня называют роботом!
Rocky Balboa Ты думал, я тут из-за бабок? Мы должны были быть как братья. Ты попал в ловушку! Он тебя использовал как приманку! Он хочет, чтобы мы с тобой вышли на ринг и подрались, чтобы заработать деньги, понял?
[Дюк хихикает рядом с Томми, который пожимает плечами в ответ Рокки]
Rocky Balboa Ему плевать на тебя, Томми, и на меня тоже.
George W. Duke [перебивает] Давай, давай! Хватит фантазий, давай к реальности! Рокки Бальбоа, ты готов принять вызов Томми Ганна?
George W. Duke [перебивает] Давай, давай! Хватит фантазий, давай к реальности! Рокки Бальбоа, ты готов принять вызов Томми Ганна?
Paulie [отводит Рокки и обращается к Томми] Томми, ты — отстой, знаешь?
Tommy Gunn Эй, это не твоё дело!
Paulie Не моё дело? Не моё дело?
[Рокки пытается его удержать]
Paulie Этот мужик плевал кровью за тебя, ставил тебя выше своей семьи, а ты водишь тут этих гнид? Чтобы убить его достоинство? Рокки дал тебе твой шанс. Он настоящий чемпион. Ты — просто шут.
[Полли толкает, потом получает удар от Томми, которого сдерживают Дюк и другие; Рокки возвращается, чтобы поддержать Полли]
Paulie [Рокки] Тебя надо было оставить на улице, где ты был.
Rocky Balboa [Томми] Эй! Если ты его валишь, попробуй меня тоже.
George W. Duke Нет, нет. В ринге. В ринге. Томми драться только в ринге.
George W. Duke Нет, нет. В ринге. В ринге. Томми драться только в ринге.
Rocky Balboa Мой ринг — на улице.
Adrian Рокки! Надень пальто. Просто надень пальто. Давай, не стоит этого.
Rocky Balboa Нет, Адриан, стоит. Он просто запутался.
Adrian Рок, ты видишь, что прои...
Rocky Balboa [Перебивает] Да, я вижу, что Дюк его закрутил как хочет.
Adrian Нет, давай, это ты, это ты, не он. Нельзя жить прошлым. Давай, нельзя повернуть время вспять, потому что мы живём сейчас, мы живём здесь.
Rocky Balboa Слушай, Адриан, я знаю, где мы живём, ты что, думаешь, я дурак? Я не такой тупой, как ты думаешь. Ты не думаешь, что я чувствую это? Я вижу, где мы. Адриан, я больше этого не хочу! Я хочу чего-то хорошего для семьи, я не хочу этого! Я не хочу этого! Адриан, я что, вернулся сюда, чтобы меня избили эти ребята и сказали: «Вот идёт Балбоа, очередной бомж с района!»? Я не хочу этого!
Adrian Нет, давай, никто такого не говорит!
Rocky Balboa Говорю, Адриан! Говорю! Когда этот парень был в ринге, знаешь, что я делал? Я выигрывал. Когда он выигрывал, я выигрывал.
Adrian Ты выигрывал?
Rocky Balboa Да, это была моя последняя надежда вернуть нам уважение, понимаешь?
Adrian Я тебя уважаю, я тебя уважаю!
Rocky Balboa [Перебивает] Ты не можешь меня уважать!
Adrian Я уважаю!
Rocky Balboa Нет, не можешь!
Adrian Уважаю! Все те побои, что ты принимал в ринге, я принимала вместе с тобой! Я знаю, что ты чувствуешь! Я знаю, что когда появляется такой, как Томми, ты чувствуешь себя живым! Но он не ты — у него нет твоего сердца! Всех тех бойцов, кого ты побеждал, ты побеждал сердцем, а не мускулами! Вот что знал Микки, поэтому вы с ним были особенными, но Микки умер! Если есть что-то, что ты хочешь передать, передай это своему сыну! Ради Бога, твой сын потерян! Он нуждается в тебе! Я знаю, что Томми заставляет тебя чувствовать себя классно, он заставляет тебя снова чувствовать себя победителем, но ты теряешь нас! Рокки, ты теряешь свою семью!
Rocky Balboa [после того, как Рокки кажется побеждённым] Эй, Томми! Я звонка не слышал...
Rocky Balboa Видишь ли, страх — лучший друг бойца. Знаешь, в этом нет ничего постыдного. Страх держит тебя в тонусе, не даёт расслабиться, заставляет выживать. Понимаешь, о чём я? Но главное — научиться им управлять. Понимаешь? Потому что страх — это как огонь, который горит глубоко внутри. Если ты его контролируешь, Томми, он тебя закаляет. Но если этот огонь берёт тебя в плен, он сожжёт тебя и всё вокруг. Вот так, понял?
[Томми Ганн и Джордж Дюк появляются у бара перед решающим боем]
Толстый пьяница Эй, Рок, помощь нужна?
Рокки Нет, ребята, это не конкурс поедания пирогов.
George W. Duke В ринге, только в ринге. Томми Ганн дерется только в ринге.
George W. Duke В ринге, только в ринге. Томми Ганн дерется только в ринге.
Rocky Balboa Мой ринг — на улице.
Paulie Он говорит, что хочет драться. Я сказал ему — женись.
Rocky Balboa Почему?
Paulie Это шутки спортзала, Рокки.
Adrian Все эти побои, что ты получал на ринге, я принимала их вместе с тобой! Я знаю, что ты чувствуешь! Я знаю, когда появляется кто-то вроде Томми, ты чувствуешь себя живым. Но он не ты, у него нет твоего сердца! Всех тех бойцов, которых ты побеждал, ты побеждал сердцем, а не мускулами. Вот что знал Микки, вот почему вы с Микки были особенными. Но Микки мёртв! Если есть что-то, что ты хочешь передать, передай это своему сыну! Ради всего святого, твой сын потерян! Ему нужна ты! Я знаю, Томми заставляет тебя чувствовать себя отлично — он заставляет тебя снова чувствовать себя победителем. Но ты теряешь нас! Рокки, ты теряешь свою семью!
Rocky Balboa Мик говорил, что единственное отличие героя от труса — это то, что герой готов рискнуть.
[повторяющаяся реплика]
George W. Duke Пора подкрутить обороты этому мясу.
George W. Duke Пора подкрутить обороты этому мясу.
Рокки Бальбоа [снаружи заброшенного зала Микки] Как поживаешь, Мик?
Rocky Balboa Jr. [после того, как Рокки и Рокки-младший бегут вверх по ступеням, и Рокки-младший обгоняет Рокки по ступенькам] Давай, пап, ты можешь лучше.
Rocky Balboa Да ну... Кажется, эти ступени с каждым годом становятся всё выше и выше, блин.
[Рокки смотрит на ступени]
Rocky Balboa Не могу поверить, мальчик, здесь всё для меня и началось. Бегал я по этим ступеням, помнишь...
Rocky Balboa Jr. [Смотрит на часы] Пап, мы опаздываем.
Rocky Balboa А, точно... Эй, что с ухом у тебя?
Rocky Balboa Jr. Что с ним?
Rocky Balboa Что-то у тебя в нём растёт, типа, как шишка.
Rocky Balboa Jr. Какая шишка?
Rocky Balboa Вот эта шишка.
[Рокки хитро достаёт из уха сына свой кулон и отдаёт ему. Рокки-младший смотрит на него с восхищением]
Rocky Balboa Jr. Спасибо, пап!
[Обнимает Рокки]
Rocky Balboa Эй, ты это заслужил. Спасибо, что родился. Спасибо, спасибо.
Rocky Balboa Jr. [Держит кулон у уха как серьгу] Как думаешь, это уже новый я?
Rocky Balboa Ну, эээ... Ты похож на дочь, о которой я всегда мечтал.
Rocky Balboa Jr. [Шутливо наносит Рокки несколько лёгких ударов] Что ты говоришь.
Rocky Balboa [шутливо] Эй, мальчик, не бей меня, я и так уже на ладан дышу... Смотри сюда. Вот уже двадцать лет бегаю вверх-вниз по этим ступеням, а никогда не знал, что в этом здании есть ценные картины.
Rocky Balboa Jr. Ну, никогда не поздно узнать что-то новое. Тебе понравится Пикассо.
Rocky Balboa Да-да, я почти всех люблю.
George W. Duke [говорит с Томми после пресс-конференции, где СМИ одержимы Рокки Бальбоа и это беспокоит Томми] Пока у них в голове Бальбоа, он всегда будет чемпионом. Этот парень в ринге войны вел!
George W. Duke [говорит с Томми после пресс-конференции, где СМИ одержимы Рокки Бальбоа и это беспокоит Томми] Пока у них в голове Бальбоа, он всегда будет чемпионом. Этот парень в ринге войны вел!
Tommy Gunn Я не ничей робот! Я не ничей мальчишка!
Adrian Он закончен! Он больше не дерётся!
George W. Duke [Рокки] Ты, чёрт возьми, дурак! Может, нам стоит подписать миссис Бальбоа на бой с Кейном, а? Похоже, она тут одна с яйцами в этой семье.
George W. Duke [Рокки] Ты, чёрт возьми, дурак! Может, нам стоит подписать миссис Бальбоа на бой с Кейном, а? Похоже, она тут одна с яйцами в этой семье.
Rocky Balboa А мой ребёнок... иметь тебя — это как родиться заново.
Rocky Balboa Потому что ты умнее меня, и это факт.
Rocky Balboa Jr. Нет, это не так.
Rocky Balboa Да, это так. Каждый день ты узнаёшь что-то новое, а я каждый день забываю что-то новое.
Rocky Balboa Эй, Тони!
Duke Да, что нужно, детка? Что тебе надо?
Rocky Balboa Позови Адриан!
Tommy Gunn Почему бы тебе не стать моим менеджером?
Rocky Balboa Менеджер? Я никогда не был менеджером! Хозяин этого зала был менеджером! А я всегда был тем, кем управляли... парнем.
Rocky Balboa Jr. Помнишь, как ты мне рассказывал про обманы и говорил, что надо быть начеку?
Rocky Да.
Rocky Balboa Jr. Так вот, именно ты и должен был быть начеку.
George W. Duke Чёрт возьми! Только в Америке!
George W. Duke Чёрт возьми! Только в Америке!
Tommy Gunn [Тому, когда Рокки поднимается] Я не собир#сь валить тебя на этот раз! Я собир#сь прошвырнуться с тобой по улицам!
James Binns Тот бумажный лист, который Полли заставил тебя подписать, — это не заявление на продление налоговой декларации. Это была генеральная доверенность в пользу бухгалтера, связанного с очень высококлассной недвижимостью. Он думал, что сможет быстро перепродать её, взять прибыль и вернуть твои деньги, прежде чем ты поймёшь, что они исчезли. И, к сожалению для тебя и всех в этой комнате, его сделки провалились, потому что рынок рухнул. Ты потерял миллионы!
Rocky Balboa Послушай, Томми, нам нужно поговорить.
Tommy Gunn Позже, Рок.
Rocky Balboa Нет, нет. Послушай, Томми. Речь о Дюке.
Tommy Gunn Мне 22 и 0. Где деньги? С таким раскладом я долго не получал бы шанс на титул. Завтра я подписываю бумаги с этим человеком.
Rocky Balboa Вот о чём Мик мне говорил. О бизнесе, о грязной стороне этого дела. Эти менеджеры, когда берутся за бойцов, обещают им всё на свете, а потом высасывают их досуха, оставляют в канаве, на мели, Томми.
Karen Пошли, Томми. Мы опаздываем.
Rocky Balboa Вот о чём я говорю. Ты знаешь, Томми? Дюк — он как вампир. Он живёт за твой счёт, Томми.
Tommy Gunn [Раздражённо перебивая] Я не ты, и ты не Мик. Когда ты уже поймёшь, что это бизнес? В бизнесе нужны...
Rocky Balboa [Перебивая] Что? Мозги? Ты хочешь сказать, что у меня нет мозгов, Томми?
Tommy Gunn Нет. Это ты сказал, не я. Слушай, Рок. Ты сделал для меня всё, что мог, но Дюк дал мне шанс на титул, а ты — нет. Если хочешь тренировать меня — делай это, если нет — не делай. Либо я, либо дорога.
Tommy Gunn [Уезжает]
Rocky Balboa Эй, Томми Ганн, у тебя отличные дёсны!
Rocky Balboa Я официально вышел из строя.
George W. Duke Нет, ты все еще на расхват. Ты собираешь народ, залипающих в креслах.
George W. Duke Нет, ты все еще на расхват. Ты собираешь народ, залипающих в креслах.
George W. Duke [предлагает Рокки провести титульный бой] Я говорю о фантастическом международном шоу в Японии под названием «Пускай будет в Токио»!
George W. Duke [предлагает Рокки провести титульный бой] Я говорю о фантастическом международном шоу в Японии под названием «Пускай будет в Токио»!
George W. Duke Как говорил ваш Марк Твен — «Добродетель никогда не была так же уважаема, как деньги»
George W. Duke Как говорил ваш Марк Твен — «Добродетель никогда не была так же уважаема, как деньги»
Paulie А кто такой Твен?
Rocky Balboa Он был художником.
Paulie [про Томми] От него воняет выгодой, Рокки.
Rocky Balboa Я должен драться, понял? У меня проблема. Я должен драться.
Rocky Balboa Ну, может, я тебя на верх возьму и измажусь с тобой, как паркомат.
Adrian Заплати четвертак.
Rocky Balboa В этом районе всё разваливается, как зубы с кариесом.
Rocky Balboa Jr. Это называется запустением города.
Рокки Бальбоа-младший [Рокки дарит своему сыну ожерелье с запонками Рокки Марчиано, которые ему подарил Мик] Спасибо, папа!
Рокки Бальбоа Спасибо, что ты родился!
Полли [Когда он видит Джорджа Дюка с Томми Ганном] Твой корабль тонет, Рок.
Rocky Balboa Послушай... полегче не значит ломать кости, парень
Tommy Gunn Чувак, извини, но... ну что ты думаешь?
Rocky Balboa Что я думаю? Думаю, ты плохо слушаешь. Но ты, ты дерёшься... как уличный боец... и я в этом кое-что понимаю. Но это называется *бокс*... а не *разборка*, понял?
Rocky Balboa [выходя из бара в ответ на вызов Томми] Эй, Томми, чего ты здесь? Тебе бы сейчас праздновать, да?
Tommy Gunn [угрожающе показывает на Рокки] Я вызываю тебя на бой! В любое время, в любом месте, где угодно!
Rocky Balboa Бой?
Tommy Gunn Вот именно!
Rocky Balboa Ты пришёл сюда с этими ребятами и спрашиваешь, хочу ли я с тобой сцепиться?
Tommy Gunn Да, вот в чём дело! И я ничей робот! Ничей мальчик! Так что принимаешь вызов или трусишь?
Paulie [к Рокки] Эй... у него нет ни капли класса. Давай, Рокки. Нет класса! Давай...
[он и Рокки возвращаются в бар]
Rocky Balboa Давай, ты же знаешь, Микки всегда говорил: бой не закончен, пока не прозвучит звонок.
Duke О, чувак! Я никогда такого не видел! Ты прошёл, как настоящий чемпион! Ты сделал честь себе и всем! Особенно Аполло!
Merlin Sheets Томми, ты живёшь в его тени. Не знаю, есть ли выход.
Tommy Gunn [to Duke] Это говорит твой собственный парень!
Merlin Sheets Рок, знаешь, Джордж хотел бы, чтобы ты снова надел эти грёбаные перчатки. Деньги будут хорошие.
Rocky Balboa Знаешь, я уже официально списан.
George W. Duke Нет, у тебя всё ещё есть имя. Ты собираешь публику, людей на места. Любой бизнесмен с головой не уйдёт на пенсию, пока может зарабатывать бабло, малыш.
George W. Duke Нет, у тебя всё ещё есть имя. Ты собираешь публику, людей на места. Любой бизнесмен с головой не уйдёт на пенсию, пока может зарабатывать бабло, малыш.
George W. Duke Секрет жизни — это чувство времени, дамы и господа.
George W. Duke Секрет жизни — это чувство времени, дамы и господа.
Rocky Balboa Знаешь, когда я вижу, что у тебя есть всё то, чего не было у меня, я как будто живу через твои глаза. Немного наслаждаюсь этим. Это как прожить всё заново.
George W. Duke Как говорил ваш Марк Твен: «Добродетель никогда не была так уважаема, как деньги.»
George W. Duke Как говорил ваш Марк Твен: «Добродетель никогда не была так уважаема, как деньги.»
Paulie Ты кое в чём молодец! Помнишь те рекламки?
Rocky Balboa Эй, Полли, я не из тех, кто для рекламы годится. Я боец — это моя работа!
Tommy Gunn В любое время, в любом месте, где угодно!
Mickey Знаешь, парень, я понимаю, как ты относишься к этому бою, который скоро предстоит, потому что я тоже когда-то был молодым. И скажу тебе кое-что: если бы тебя не было рядом, я, наверное, сегодня бы и не жил. То, что ты здесь и делаешь успехи, даёт мне, как это назвать, «мотивацию», чтобы жить дальше. Потому что я думаю, что люди иногда умирают, когда больше не хотят жить.
Rocky Balboa Природа умнее, чем люди думают.
Mickey И природа умнее, чем кажется. Потихоньку мы теряем друзей, теряем всё. Мы всё время теряем и теряем, пока не скажем: «Да на х## я тут живу? У меня нет причин продолжать». Но с тобой, парень, у меня есть причина жить. И я собираюсь жить, и буду смотреть, как у тебя всё получится.
Rocky Balboa И я никогда не оставлю тебя.
Mickey И я никогда не оставлю тебя, пока этого не случится. Потому что когда я уйду, ты не только будешь знать, как драться, но и сможешь постоять за себя и вне ринга. Это нормально?
Rocky Balboa Нормально.
Fight Commentator Поздравляю. Сенсационная победа! И теперь ты чемпион мира. Как себя чувствуешь?
Tommy Gunn Лучше не бывает. Не знаю, что не так с этими людьми, но...
