Mickey [Воспоминание] А, подойди сюда, Рок. Боже мой, ты готов, да? Апполло и не поймёт, что его настигло. Ты размажешь его как бульдозер, итальянский бульдозер. Знаешь, парень, я понимаю, что ты чувствуешь перед этим боем. Потому что я тоже когда-то был молод. И скажу тебе кое-что. Если бы тебя не было, меня, наверное, сейчас не было бы в живых. Тот факт, что ты здесь и делаешь успехи, даёт мне — как это сказать — мотивацию, а? Жить дальше, потому что я думаю, что люди иногда умирают, когда перестают хотеть жить.

Rocky Balboa [Наше время, воспоминания] Природа умнее, чем люди думают...

Mickey [Воспоминание] И природа умнее, чем люди думают. Потихоньку мы теряем друзей, теряем всё. Мы теряем и теряем, пока не скажем себе: «Да к чёрту, зачем я вообще живу?» Но с тобой, парень, у меня есть причина жить. И я собираюсь жить и буду смотреть, как у тебя всё получится...

Rocky Balboa [Наше время, воспоминания] Я никогда тебя не покину.

Mickey [Воспоминание] И я никогда тебя не покину, пока это не случится. Потому что когда я уйду, ты будешь не только уметь драться, но и сможешь позаботиться о себе вне ринга, понял?

Mickey [Воспоминание] Хорошо. Теперь у меня есть для тебя небольшой подарок.

Rocky Balboa [Воспоминание] Мик, ты не должен.

Mickey [Воспоминание] Нет, постой, постой. Эй, посмотри на это.

[Снимает золотое ожерелье с перчаткой]

Mickey Видишь? Это самая дорогая вещь на свете для меня. И Рокки Марчиано подарил мне это. Знаешь, что это было? Его запонка. А теперь я отдаю её тебе, и она должна быть как ангел на твоём плече, понял? Если когда-нибудь получишь травму и почувствуешь, что падаешь — этот маленький ангел прошепчет тебе на ухо: «Вставай, с#ка, Мик тебя любит». Понял?

[Обнимает его]

Rocky Balboa Я тоже тебя люблю.