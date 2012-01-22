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Постер фильма Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся
6.7
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся - Международный трейлер
Киноафиша Фильмы Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся
6.7

Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся

, 2012
Ai Weiwei: Never Sorry
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся
6.7
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся - Международный трейлер
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся  Международный трейлер

О фильме

Документальная картина, посвященная самому значительному китайскому художнику современности.

В ролях

Даньцин Чен
Self
Йинг Гао
Self
Гу Чанвэй
Self
Техчин Се
Хуанг Хунг
Яньпин Лью
Ай Вэйвэй
Self
Dan Ai
Self
Lao Ai
Self
Lee Ambrozy
Self
Ethan Cohen
Self
Boyi Feng
Self
Режиссер Элисон Клаймен
Сценарист Элисон Клаймен
Композитор Ilan Isakov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 30 ноября 2013
Премьера в мире 22 января 2012
Дата выхода
29 ноября 2012 Россия Кино без границ 16+
15 июня 2012 Австрия
29 ноября 2012 Беларусь
10 августа 2012 Великобритания
14 июня 2012 Германия
30 августа 2012 Дания
10 августа 2012 Ирландия
1 февраля 2013 Испания
29 ноября 2012 Казахстан
29 ноября 2012 Украина
5 декабря 2012 Франция
MPAA R
Сборы в мире $881 661
Производство Expressions United Media, MUSE Film and Television, Never Sorry
Другие названия
Ai Weiwei: Never Sorry, Ai Weiwei - Sem Perdão, Ai Weiwei ei ühtegi vabandust, Ai Weiwei: Chiński głos ludu, Ai Weiwei: Panta mahitis, Ай Вейвей: Никогда не извиняйся, アイ・ウェイウェイは謝らない, 艾未未．草泥馬

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся - Международный трейлер
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся Международный трейлер
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся - Трейлер с субтитрами
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся Трейлер с субтитрами
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Новости о фильме

В "Эрарте" покажут документальный фильм "Ай Вейвей: Никогда не извиняйся"
6 апреля 2015 00:00 В "Эрарте" покажут документальный фильм "Ай Вейвей: Никогда не извиняйся" 12 апреля в 19.00 в Музее современного искусства «Эрарта» состоится показ документального фильма «Ай Вейвей: Никогда не извиняйся». О фильме: Ай Вэйвэй — самый известный китайский современный

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