Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2012
Премьера онлайн
30 ноября 2013
Премьера в мире
22 января 2012
Дата выхода
|29 ноября 2012
|Россия
| Кино без границ
|16+
|15 июня 2012
|Австрия
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|29 ноября 2012
|Беларусь
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|10 августа 2012
|Великобритания
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|14 июня 2012
|Германия
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|30 августа 2012
|Дания
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|10 августа 2012
|Ирландия
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|1 февраля 2013
|Испания
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|29 ноября 2012
|Казахстан
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|29 ноября 2012
|Украина
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|5 декабря 2012
|Франция
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MPAA
R
Сборы в мире
$881 661
Производство
Expressions United Media, MUSE Film and Television, Never Sorry
Другие названия
Ai Weiwei: Never Sorry, Ai Weiwei - Sem Perdão, Ai Weiwei ei ühtegi vabandust, Ai Weiwei: Chiński głos ludu, Ai Weiwei: Panta mahitis, Ай Вейвей: Никогда не извиняйся, アイ・ウェイウェイは謝らない, 艾未未．草泥馬