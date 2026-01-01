Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Ноэль Лэнгли
Noel Langley
Киноафиша
Персоны
Ноэль Лэнгли
Ноэль Лэнгли
Noel Langley
Дата рождения
25 декабря 1911
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
4 ноября 1980
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
8.1
Рождественский гимн
(1951)
7.9
Волшебник страны Оз
(1939)
7.2
Майские дни
(1937)
Фильмография Ноэль Лэнгли
6.3
Рыцари круглого стола
Knights of the Round Table
приключения, драма, боевик
1953, США
6.8
Айвенго
Ivanhoe
боевик, драма, мелодрама
1952, США / Великобритания
6.9
Записки Пиквикского клуба
The Pickwick Papers
драма, комедия
1952, Великобритания
8.1
Рождественский гимн
Scrooge
драма, фантастика
1951, Великобритания
7.9
Волшебник страны Оз
The Wizard of Oz
мюзикл, семейный, сказка, приключения
1939, США
Смотреть трейлер
7.2
Майские дни
Maytime
мюзикл, мелодрама
1937, США
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