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Фильмография
Энн Кроуфорд
Anne Crawford
Киноафиша
Персоны
Энн Кроуфорд
Энн Кроуфорд
Anne Crawford
Дата рождения
22 ноября 1920
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
17 октября 1956
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.6
Беделия
(1946)
6.3
Рыцари круглого стола
(1953)
Фильмография Энн Кроуфорд
6.3
Рыцари круглого стола
Knights of the Round Table
приключения, драма, боевик
1953, США
6.6
Беделия
Bedelia
криминал, драма, мелодрама
1946, Великобритания
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