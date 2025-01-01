Меню
Elaine На чём ты отправишься в поисках?
Lancelot О, за гигантами и единорогами. За пределами Англии, Море Белых Медведей и Ведьминых Китов. За морем — Счастливые острова, где никто не стареет.
Arthur Гвиневра сейчас здесь, со мной, Мерлин. Здесь, в моём сердце. Как всегда была с того дня, когда мы встретились детьми. И будет всегда, пока моё сердце бьётся.
Modred Когда-нибудь было достаточно золота, чтобы заставить предателя молчать?
Arthur Какие это слова — вырезаны на камне?
Merlin Я — меч Экскалибур. Кто вырвет меня из этой наковальни, тот — истинно рожденный король всей Англии.
Guinevere Ты хочешь сказать, что у меня есть враги?
Merlin У каждого при дворе есть враги. Если королева сможет оболгать её, и мужчины поверят в это, то это разрушит Круглый стол и погубит Королевство.
Arthur Что это за место?
Lancelot Часовня Меча.
Arthur Экскалибур. Возвращается туда, откуда пришёл. Больше не светится. Больше не славен. Запятнан моей собственной рукой.
Percival Чаша! Чаша!
Lancelot Да, это долина смерти... Чёрт сам вспахал её.
Merlin Вы стоите здесь в присутствии своих сверстников, чтобы стать Рыцарями Круглого стола. Поэтому каждый из вас должен вслух произнести эту клятву: «Я буду бояться Бога, чтить Короля и защищать это королевство с честью и с силой.»
Arthur Да здравствует Круглый стол!
Modred Неужели мне кажется, или я чуя пару королевских горлиц?
Agravaine Предатель-рыцарь! Твою голову на кол и твою же шлюху тоже!
Lancelot Мужчина и женщина могут любить друг друга всю жизнь без зла между ними. Смею сказать, что такая любовь — хороша, ибо через отказ и страдания очищается сердце.
Arthur Перед нами лишь тьма полного разрушения. Конец рыцарства! Конец всего нашего мира.
Modred Мой повелитель, именно вы научили нас, что ни один король Англии не может ставить себя выше закона. Мужчины и женщины, высокие и низкие, равны перед Судом Правосудия. Но вы извращаете закон в свою личную пользу. Если вы защищаете живых, кто же отомстит за мертвых за этот ужасный убийственный акт?
Modred Король только до тех пор, пока мы зовём его королём! Справедливо ли человеку качать правосудие, когда оно кричит громче всех? Разве среди нас нет рыцарей, которые считают, что истинно гордый и сильный должен подчиняться только тому, кто сильнее? Он король или соломенный человек? Слеп ко всему, кроме собственной боли, и болен душой.
Guinevere Это ужасно!
Merlin Такова жизнь.
Arthur Король — Англии!
Merlin Пока нет.
Arthur Что?
Merlin Пока нет. Ты должен доказать это делами, а не словами.
Merlin Без тебя я просто существую. С тобой же я наслаждаюсь жизнью.
Arthur Предначертано, что я стану законным королём Англии. Я буду королём, мои лорды. Если смогу — миром, если нет — войной!
Arthur Каждый знает план?
Lancelot Каждый на своем месте и каждый знает, что делать.
Lancelot День наш! Слава Артуру, королю Англии!
Зелёный рыцарь Скажи, зачем ты пришёл.
Ланселот Ты держишь даму против её воли.
Зелёный рыцарь Возможно. Но не против моей.
Lancelot Быть твоим рыцарем, в правде и неправде, рискуя телом своим, с этого дня и до смерти.
Guinevere Будь моим защитником, в правде и неправде.
Arthur С Божьей милостью я буду верен этому братству рыцарей. От имени каждого здесь присутствующего клянусь во имя Божье сражаться со всеми злодеями, но никогда не участвовать в несправедливом деле и не совершать насилия. Я защищу слабых, оберегу всех женщин и буду милосерден ко всем мужчинам. Я сдержу своё слово. Не скажу ни измены, ни клеветы. Буду верен в дружбе и предан в любви. Всего этого клянусь на эфесе моего меча.
Percival Хватит мечтать! Ты сейчас в суде, а не на лугу.
Lancelot Твой господин — подлец и собака!
Arthur Ты рыцарь или разбойник? Охлади свой пыл и держи своё место!
Morgan Le Fay Как бы мне хотелось очаровать вас и получить такой дар, милорд. Что мне нужно сделать, чтобы его заслужить? Если я порадую вас своим танцем? Это будет началом?
Гвиневра Я её очень хорошо знаю.
Ланселот Надеюсь, она тебе нравится.
Гвиневра Она тебе нравится?
Ланселот Да, конечно! Почему бы и нет?
Гвиневра Насколько она тебе нравится?
Lancelot Заведите весёлую мелодию!
Guinevere Я больше не унижу себя перед тобой.
Guinevere Мы пропали.
Lancelot Мы пропали. Всё пропало! Король. Королевство. Англия.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Морин Суонсон
Maureen Swanson
Роберт Тейлор
Роберт Тейлор
Robert Taylor
Мел Феррер
Mel Ferrer
Стенли Бейкер
Феликс Эйлмер
Felix Aylmer
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Ava Gardner
Ниалл МакГиннис
Niall MacGinnis
Энн Кроуфорд
Anne Crawford
