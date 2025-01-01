ArthurЭкскалибур. Возвращается туда, откуда пришёл. Больше не светится. Больше не славен. Запятнан моей собственной рукой.
PercivalЧаша! Чаша!
LancelotДа, это долина смерти... Чёрт сам вспахал её.
MerlinВы стоите здесь в присутствии своих сверстников, чтобы стать Рыцарями Круглого стола. Поэтому каждый из вас должен вслух произнести эту клятву: «Я буду бояться Бога, чтить Короля и защищать это королевство с честью и с силой.»
ArthurДа здравствует Круглый стол!
ModredНеужели мне кажется, или я чуя пару королевских горлиц?
AgravaineПредатель-рыцарь! Твою голову на кол и твою же шлюху тоже!
LancelotМужчина и женщина могут любить друг друга всю жизнь без зла между ними. Смею сказать, что такая любовь — хороша, ибо через отказ и страдания очищается сердце.
ArthurПеред нами лишь тьма полного разрушения. Конец рыцарства! Конец всего нашего мира.
ModredМой повелитель, именно вы научили нас, что ни один король Англии не может ставить себя выше закона. Мужчины и женщины, высокие и низкие, равны перед Судом Правосудия. Но вы извращаете закон в свою личную пользу. Если вы защищаете живых, кто же отомстит за мертвых за этот ужасный убийственный акт?
ModredКороль только до тех пор, пока мы зовём его королём! Справедливо ли человеку качать правосудие, когда оно кричит громче всех? Разве среди нас нет рыцарей, которые считают, что истинно гордый и сильный должен подчиняться только тому, кто сильнее? Он король или соломенный человек? Слеп ко всему, кроме собственной боли, и болен душой.
LancelotБыть твоим рыцарем, в правде и неправде, рискуя телом своим, с этого дня и до смерти.
GuinevereБудь моим защитником, в правде и неправде.
ArthurС Божьей милостью я буду верен этому братству рыцарей. От имени каждого здесь присутствующего клянусь во имя Божье сражаться со всеми злодеями, но никогда не участвовать в несправедливом деле и не совершать насилия. Я защищу слабых, оберегу всех женщин и буду милосерден ко всем мужчинам. Я сдержу своё слово. Не скажу ни измены, ни клеветы. Буду верен в дружбе и предан в любви. Всего этого клянусь на эфесе моего меча.
PercivalХватит мечтать! Ты сейчас в суде, а не на лугу.