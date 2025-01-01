[Даг Робертс получает звонок для Гарри Джернигана с поста охраны в подвале башни]
Harry Jernigan
[Берёт трубку]
Джерниган.
[Пауза, Джерниган узнаёт от охранника, что Лизолетт Мюллер застряла на 87-м этаже, пытаясь спасти семью Олбрайтов в их квартире]
Harry Jernigan
Что? Чёрт, мужик, надо было сразу отправить кого-то туда!
[пауза, офицер сообщает, что звонил в квартиру Олбрайтов, но никто не ответил]
Harry Jernigan
Как ты хочешь, чтобы миссис Олбрайт услышала звонок? Она же глухая!
[пауза, офицер спрашивает про двух детей Олбрайтов]
Harry Jernigan
А дети-то слышат!
[пауза, офицер спрашивает, почему дети не ответили на звонок]
Harry Jernigan
Не знаю. Может, в душе были или ещё где, когда ты звонил.
[ещё пауза, офицер что-то спрашивает у Джернигана]
Harry Jernigan
Нет, оставайся где есть. Я их выведу.
[Джерниган кладёт трубку, Даг Робертс слушает, в это время Кэппи по рации яростно требует подкрепления]
Harry Jernigan
На 87-м ещё люди. Я их выведу.