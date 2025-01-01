Меню
Цитаты из фильма Вздымающийся ад

[последние слова]
Chief O'Hallorhan Знаешь, нам сегодня повезло. Потерь меньше двухсот. Но однажды ты убьёшь десять тысяч в одном из этих пожаров, а я буду продолжать вдыхать дым и вытаскивать тела, пока кто-то не спросит нас... как их строить.
Doug Roberts [смотрит на дымящееся здание] Ладно. Спрашиваю.
Chief O'Hallorhan Знаешь, где меня найти. Прощай, архитектор.
Doug Roberts [берёт звонящий телефон] Робертс.
Chief O'Hallorhan Это вышло из-под контроля, и беда идёт к тебе. У тебя примерно пятнадцать минут. Сейчас они хотят попробовать кое-что. Они собираются взорвать водяные баки на два этажа выше тебя. Думают, что это может потушить огонь.
Doug Roberts [осматривает комнату] Как они собираются поднять взрывчатку сюда?
Chief O'Hallorhan [после того, как ему уже поручили задание] О, они найдут какого-нибудь тупого с#н д# б#я, чтобы поднять это.
Doug Roberts Не знаю. Может, стоит оставить всё как есть. Пусть будет своего рода мемориалом всей этой чепухе в мире.
Chief O'Hallorhan [вздыхает] Архитекторы.
Doug Roberts Да, это всё наша вина.
Chief O'Hallorhan Ты же знаешь, что нет надежного способа потушить пожар выше седьмого этажа, но вы всё равно строите эти здания всё выше и выше.
Doug Roberts Эй. Ты сюда ко мне пришёл или к огню?
Doug Roberts Я думал, мы строим что-то, где люди могли бы работать и жить в безопасности! Если пришлось экономить, почему срезали этажи, а не углы?
James Duncan Послушай. Все решения о замене строительных материалов принимал я как строитель; если я соблюдал строительные нормы — а я их, чёрт возьми, соблюдал!
Doug Roberts [Смеётся] Строительные нормы? Господи. Строительные нормы. Да брось, Данк, это классическое отмазка, когда тебе плохо. Я там ползал, понял? Воздуховоды не были огнеупорными! Коридоры без противопожарных дверей, спринклеры не работают, а электрика — для чего? Для поджогов! Чёрт возьми, где я был, когда это всё творилось? Потому что я так же виноват, как и ты и твой чёртов зять! Как это называется, когда людей убивают?
Chief O'Hallorhan Ладно. Это ваше здание, но пожар — наш. Теперь давайте выведем этих людей отсюда как можно скорее.
James Duncan Похоже, вы меня не слушаете, шеф. Пожар на 81-м этаже никак не может добраться сюда, не в этом здании.
Chief O'Hallorhan Хорошо. Я займусь этим.
[Он готовится объявить эвакуацию]
James Duncan [останавливает его] Стой, стой. Мэр там снаружи. Хочешь, чтобы я дал тебе понять, кто тут главный?
Chief O'Hallorhan Когда пожар, я старше всех здесь. Но паника нам ни к чему. Я мог бы объявить, но тебе стоит. Сделай спокойное объявление для всех гостей и скажи, что вечеринка переносится ниже, под этаж с пожаром. Прямо сейчас.
[пожарные застряли в лифтовом шахте]
Chief O'Hallorhan Мы спустимся на верёвке. Спустимся на 65-й, залезем на лифт сверху и выйдем через него.
Young Fireman Я не смогу. Я упаду. Я знаю, что упаду.
Chief O'Hallorhan Ладно. Тогда тебе лучше пойти первым. Так, если упадёшь, никого с собой не утащишь.
Начальник О'Халлорахан Через сколько вы сможете предоставить полный список ваших арендаторов?
Гарри Джерниган О, не волнуйтесь, мы их сейчас всех выселяем.
Начальник О'Халлорахан Не проживающих. *Бизнес*-арендаторов.
Гарри Джерниган Мы там тоже проверяли. Большинство из них еще не въехали, а те, кто въехал, сегодня не работают.
Начальник О'Халлорахан Мне важно *кто* они, а не *где* они.
Гарри Джерниган [озадаченно] Но при чём тут кто они?
Начальник О'Халлорахан [терпеливо] Есть ли у вас производители шерсти или шёлка? Видите ли, при пожаре шерсть и шёлк выделяют синильную кислоту. Есть ли производители спортивных товаров, например, мячей для настольного тенниса? Они выделяют токсичные газы. Хотите, я продолжу?
Гарри Джерниган [теперь понимая] Нет. Один список арендаторов — сейчас будет.
Начальник О'Халлорахан Спасибо.
James Duncan [улыбаясь любезно, уверен, что сможет улизнуть из ситуации] Всё под контролем?
Chief O'Hallorhan Вам нужно эвакуировать всех отсюда.
James Duncan Ну и как там, всё так плохо?
Chief O'Hallorhan Это пожар, мистер, а пожар — это всегда плохо.
[Карлос привязался к ящику с вином в ожидании взрывов водяного бака]
James Duncan Ради всего святого, Карлос, не связывай себя с кучей стекла.
Carlos Это же «29-й»!
Senator Parker С такими темпами спуск занял бы пару часов. Так что я бы посоветовал тем из нас, у кого крепкие сердца и стройные талии, начинать пользоваться лестницей.
James Duncan Это 135 этажей.
Senator Parker Всё вниз.
Chief O'Hallorhan [беру переговорное устройство] Говорит О’Халлоран, с кем говорю?
Flaker [в трубку] Начальник Флейкер, сэр. Морская авиационная спасательная служба ВМС США.
Chief O'Hallorhan Давно пора, нам нужны ваши спасательные вертолёты.
Flaker Я уже дал приказ. Хочу наладить связь рядом с передовым командным пунктом.
Chief O'Hallorhan Нет-нет, слишком опасно! Держитесь подальше от тех лифтов!
Flaker Ну тогда, сэр, мы просто побежим по лестнице.
Chief O'Hallorhan Да, вы просто побежите на 79 этаж, да?
Flaker [сдержанно] Жду в холле, сэр.
Chief O'Hallorhan Спасибо.
Начальник О’Холлоран Если честно, архитектор, я думал, что это здание не сгорит.
Дуг Робертс Я тоже.
[О’Холлоран начинает идти к офису Робертса на 79 этаже, поэтому Робертс решает добавить последнюю фразу]
Дуг Робертс А у них там праздник! Вечеринка.
Начальник О’Холлоран Праздник? Какая вечеринка? Где?
Дуг Робертс В Променадном зале. 300 человек.
Начальник О’Холлоран Так почему ты их, чёрт подери, оттуда не вывел?
Дуг Робертс Ты поднимайся наверх и поговори с Дунканом. Он меня слушать вовсе не хочет.
Начальник О’Холлоран Пойду.
James Duncan Ты менял какие-нибудь электрические спецификации Дага?
Roger Simmons Конечно менял.
James Duncan Чёрт возьми, зачем?
Roger Simmons Причина должна быть ясна, особенно тебе.
James Duncan У нас пожар, и если это из-за тебя, я тебя выведу на чистую воду... а потом повешу!
Roger Simmons [Он рвёт свой билет на спасательном круге и указывает на некоторых мужчин прямо позади себя] Женщины ушли. Теперь наша очередь.
James Duncan [Сильно бьёт его в живот; остальным мужчинам] У всех вас есть номера, и каждый дождётся своей очереди. И на всякий случай — я выйду последним, вместе с зятем!
[о подготовке зарядов для танков]
Chief O'Hallorhan Как мне спуститься обратно?
[долгая пауза]
Chief O'Hallorhan Ё-моё! Ага...
Doug Roberts Слушай, Данк, если этот пожар вызван случайным замыканием в этой здании, то пожары могут начаться повсюду!
Doug Roberts Я не чизбургер.
Susan Нет, ты куда круче — чистый белок, без булки. Теперь мне осталось только взять с собой восемь стаканов воды.
[О'Халлоран меняет баллон с воздухом]
Chief O'Hallorhan Почему эти чёртовы штуки такие тяжёлые?
Kappy Хочешь полегче, шеф?
Chief O'Hallorhan Не понимаю, почему не сделали нам костюм для выживания, как для футболистов.
Kappy Кто вообще приходит посмотреть на нашу игру?
[Шеф О'Халлоран только что узнал, что огонь движется к шахте лифта]
Chief O'Hallorhan Лучше позвони Дункану, скажи, чтобы он остановил этих людей в машинном зале, чтобы они не пользовались экспресс-лифтом, иначе кто-то погибнет.
[Робертс берёт трубку, чтобы выполнить приказ]
Chief O'Hallorhan [обращаясь к коллеге] Хорошо, Кэппи... поднимай тревогу до третьего уровня. Мне нужны спасатели и вертолёты. Они нам понадобятся, если мы хотим спасти этих людей. — Ладно, вперёд, пожарные. Я буду на 81 этаже.
Doug Roberts [по телефону с Дунканом, пока в офис приносят пострадавших пожарных для оказания медпомощи] Огонь движется к главной шахте. Используйте панорамный лифт — не перегружайте.
James Duncan Понял, Даг.
[Дункан кладёт трубку и поворачивается, но навстречу ему выходит Роджер Симмонс]
Roger Simmons Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь.
James Duncan Пьян?
Roger Simmons Пока нет.
James Duncan Тогда убирайся с дороги!
Roger Simmons А ведь два года назад ты так не говорил, да? Бюджет сорван, денег нет. Ты тогда спрашивал меня, как я смог сэкономить два миллиона на электрике?
James Duncan [направляясь к лифтам] Заткнись и помоги мне с этими людьми!
Roger Simmons И позволь спросить тебя, мой дорогой тесть! Я единственный подрядчик, которого ты заставлял экономить на всём?
James Duncan [обращаясь к людям в толпе] Извините.
Roger Simmons Где ты сэкономил остальные 4 миллиона из первоначального бюджета Дага?
[Дункан пробирается к переднему краю толпы и проталкивается мимо Симмонса]
James Duncan [Обращаясь к толпе у лифтов и лгa, чтобы спасти свою жизнь:] Пожалуйста, прошу вас. Дамы и господа, прошу отойти назад в Зал Променад, мы спустим вас панорамным лифтом. Экспресс-лифты могут запуститься от пожара, и из-за коротких замыканий кабины могут остановиться на этаже с огнём. Так что, пожалуйста, мы используем панорамный лифт. Вот сюда.
[Вдруг за Дунканом открывается дверь лифта, несколько человек врываются внутрь. Дункан пытается их остановить, но не может, дверь закрывается, лифт начинает движение вниз. Дункан нажимает кнопку остановки, но лифт не останавливается]
Scott Какое здание на углу Монтгомери и... блин, это же Стеклянная Башня.
Young Fireman Что?
Scott Стеклянная Башня! Надеюсь, пожар только на первом этаже!
Young Fireman Ты когда-нибудь тушил пожар в высотке?
Scott Да.
Young Fireman Это правда так тяжело, как говорят?
Scott Это как находиться внутри трубы!
Dan Bigelow Раньше я 100 метров бегал ровно за 10 секунд.
Lorrie Не уходи.
Dan Bigelow Я вернусь с всей пожарной командой.
Dan Bigelow Что случилось, кто-то повесил обои вверх ногами?
Даг Робертс [по телефону службы безопасности с Весом] Даг... я на 83-м с Уиллом. Слушай, у нас небольшая проблема с проводкой. Если будет перегрузка — могут возникнуть проблемы. Выключи как можно больше систем Зоны Один.
Вес [в телефон] Боюсь, я не могу, мистер Робертс. Все огни горят для церемонии открытия.
Даг Робертс [с недоверием] Все... ты имеешь в виду всё здание?
Вес Ну, мы справляемся с перегрузкой нормально.
Даг Робертс [резко] Тогда выключай её немедленно!
Вес Но я не могу это сделать без прямого разрешения мистера Данкана.
Даг Робертс Я беру на себя ответственность за это. Просто выключи эти чёртовы огни!
Вес А как насчёт огней на башне для вечеринки?
Даг Робертс Я не говорил отключать всё питание, только перегрузку!
Вес Да, сэр, мистер Робертс.
[о том, как огонь распространяется вверх по зданию]
Мэр Рэмзи Сколько у нас времени?
Джеймс Дункан Боб, хотел бы я знать.
Мэр Рэмзи Чёрт побери, Джим, это ты построил это здание!
Джеймс Дункан Я просто не думаю, что все мы выберемся отсюда.
James Duncan Я хотел сказать, что сенатор Паркер прилетает на посвящение сегодня вечером. И он почти наверняка подпишет контракт на обновление города. Понимаешь, что это значит? Небоскрёбы, как этот, по всей стране! Ты их проектируешь — я их построю.
Doug Roberts Ты не думаешь, что у тебя комплекс зданий?
James Duncan Ты никогда не уйдёшь.
Doug Roberts Сразу после вечеринки — спускайся, посмотри, как я сжигаю свой смокинг.
[о лотерее спасения на люльке]
Doug Roberts Сначала отправим детей, потом женщин. В общей сложности, ну, я не знаю — около сотни.
Susan Рулетка на высоте.
Doug Roberts Рулетка на высоте. Именно так.
Lorrie [чуя дым] Ты не оставила сигарету горящей?
[Дункан говорит о безработице Робертса после работы на башне]
James Duncan Знаешь, есть такая поговорка: «Как бы ни жарко было днем там наверху...
James Duncan Джеймс Дункан, Даг Робертс: [в унисон] Ночью ты ни х#я не сделаешь."
James Duncan Вот именно. А что, черт возьми, ты будешь делать ночью в глуши?
Doug Roberts Спать как чемпион.
[Даг Робертс получает звонок для Гарри Джернигана с поста охраны в подвале башни]
Doug Roberts Гарри? Тебе звонят.
Harry Jernigan [Берёт трубку] Джерниган.
[Пауза, Джерниган узнаёт от охранника, что Лизолетт Мюллер застряла на 87-м этаже, пытаясь спасти семью Олбрайтов в их квартире]
Harry Jernigan Что? Чёрт, мужик, надо было сразу отправить кого-то туда!
[пауза, офицер сообщает, что звонил в квартиру Олбрайтов, но никто не ответил]
Harry Jernigan Как ты хочешь, чтобы миссис Олбрайт услышала звонок? Она же глухая!
[пауза, офицер спрашивает про двух детей Олбрайтов]
Harry Jernigan А дети-то слышат!
[пауза, офицер спрашивает, почему дети не ответили на звонок]
Harry Jernigan Не знаю. Может, в душе были или ещё где, когда ты звонил.
[ещё пауза, офицер что-то спрашивает у Джернигана]
Harry Jernigan Нет, оставайся где есть. Я их выведу.
[Джерниган кладёт трубку, Даг Робертс слушает, в это время Кэппи по рации яростно требует подкрепления]
Harry Jernigan На 87-м ещё люди. Я их выведу.
Doug Roberts Помогу тебе.
Lorrie Пожарных тут никогда и не было, правда?
Dan Bigelow Я так сказал, чтобы тебе было легче. Я выключил телефоны. Позвать на помощь невозможно. Никто не знает, что мы здесь.
Lorrie [улыбается храбро] Знаешь, я всегда мечтала умереть в постели.
Гиддингс [Уилл подготовил оригинальные чертежи Стеклянной Башни] Ну что, Даг, держи. Оригинальные спецификации. Только зона 1, но с чего-то же нужно начинать.
[имеется в виду, что Роджер изменил электрические спецификации]
Гиддингс Ты правда думаешь, что он это сделал?
Даг Робертс Он не признался, но два бакса поставлю, что сделал.
Гиддингс Взятки и откаты — вот как он это провернул.
Даг Робертс [имеется в виду, что Роджер отказывается предоставить спецификации по электропроводке]
Даг Робертс Су#а дал нам невыполнимую задачу!
James Duncan [показывая сенатору Паркеру редкий случай винтажного вина] Это всё, что ты сегодня выпьешь!
Senator Parker Вся коробка?
Roger Simmons [Возвращается после неудачной попытки спуститься по лестнице] Довольно нелепое зрелище. Спуска нет.
Patty Duncan Simmons О, слава богу, ты в порядке! О, Роджер, что же нам делать?
Roger Simmons [Берёт бутылку водки и стакан] Я знаю, что собираюсь сделать. Тихо напьюсь.
Patty Duncan Simmons Если ты во всём виноват, я знаю, что ты сейчас чувствуешь.
Roger Simmons Ты даже не знаешь, что значит это слово!
Patty Duncan Simmons Виноват?
Roger Simmons Чувства! О, ты многое понимаешь в ответственности, это семейное! Дунканы большие знатоки ответственности, по крайней мере внешне!
Patty Duncan Simmons Это нечестно! Я не считаю неправильным испытывать чувство долга!
Roger Simmons [с иронией] Когда ты говоришь выражение и поднимаешь бровь точно так же, я вижу и слышу твоего отца! Вы двое — одно целое! Как большое дерево и саженец в тени, где упал желудь.
Patty Duncan Simmons Роджер, я пришла к тебе именно сейчас, потому что я... я думала, что ты можешь нуждаться во мне!
Roger Simmons То, что мне нужно больше всего сейчас — это это.
Roger Simmons [Берёт водку и стакан и уходит]
Harlee Claiborne Ты, эм, веришь в судьбу?
Lisolette [улыбаясь] Я верю во всё хорошее.
James Duncan Дайте мне архитектора, который вас спроектировал, и кому тогда нужен Даг Робертс?
Susan Я.
Dan Bigelow Я вернусь, с всей пожарной частью.
James Duncan Пусть кто-нибудь позвонит мне, когда приедет пожарная служба. А пока надень смокинг, поднимайся и присоединяйся к вечеринке!
Harlee Claiborne Я привёл тебя сюда сегодня, чтобы продать тысячу акций компании Greater Anaheim Power and Light.
Lisolette Это хорошее вложение?
Harlee Claiborne Greater Anaheim Power and Light не существует! Есть только сертификат, который я заказал. Должен признать, тебе бы понравилось оформление. Прекрасная гравюра.
James Duncan Ты знаешь, что нет ничего, что мы могли бы сделать, чтобы вернуть мёртвых.
[Возвращаясь после неудачной попытки спуститься по лестнице]
Roger Simmons Довольно жалкое зрелище. Спуска нет.
[Дункану после разговора по телефону о Гиддинге]
Даг Робертс Уилл Гиддингс мёртв. Он умер двадцать минут назад.
[пауза]
Даг Робертс Ох, чёрт. Интересно, сколько ещё погибнет к завтрашнему дню.
