Это Таха, муктар Абу Йеши. А это Карен, секретарь комитета комнат, бунгало 12, Ган Дафна. У нас нет кадия, чтобы помолиться за душу Тахи. И у нас нет раввина, чтобы помолиться за Карен. Таха должен был прожить долгую жизнь, окружённый своим народом и своими сыновьями. И смерть должна была прийти к нему... как старый друг, предлагающий дар сна. Но она пришла, наоборот, как безумец. А Карен, которая любила свою жизнь и жила так чисто, как пламя, почему Бог забыл её? Почему она должна была столкнуться со смертью так рано? И совсем одна? В темноте? Мы, из всех людей... не должны больше удивляться, когда смерть приходит за нами. С безумием мира и миллионами наших убитых, мы должны привыкнуть к бессмысленному убийству. Но я не привык. Я не могу и не буду привыкать. Я смотрю на этих двух людей и хочу выть, как собака. Хочу кричать «убийство», чтобы весь мир услышал и никогда не забыл. Правильно, что эти двое лежат рядом в этой могиле, потому что они разделят её в покое. Но мёртвые всегда делят землю в покое. И этого мало. Пришло время живым. В нескольких милях отсюда есть люди, которые сражаются и умирают, и мы должны присоединиться к ним. Но клянусь, на телах этих двух людей, что придёт день, когда араб и еврей будут жить в мире на этой земле, которую они всегда делили в смерти. Таха, старый друг и очень дорогой брат. Карен, дитя света, дочь Израиля. Шалом.