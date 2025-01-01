Ari Ben CanaanЭто Таха, муктар Абу Йеши. А это Карен, секретарь комитета комнат, бунгало 12, Ган Дафна. У нас нет кадия, чтобы помолиться за душу Тахи. И у нас нет раввина, чтобы помолиться за Карен. Таха должен был прожить долгую жизнь, окружённый своим народом и своими сыновьями. И смерть должна была прийти к нему... как старый друг, предлагающий дар сна. Но она пришла, наоборот, как безумец. А Карен, которая любила свою жизнь и жила так чисто, как пламя, почему Бог забыл её? Почему она должна была столкнуться со смертью так рано? И совсем одна? В темноте? Мы, из всех людей... не должны больше удивляться, когда смерть приходит за нами. С безумием мира и миллионами наших убитых, мы должны привыкнуть к бессмысленному убийству. Но я не привык. Я не могу и не буду привыкать. Я смотрю на этих двух людей и хочу выть, как собака. Хочу кричать «убийство», чтобы весь мир услышал и никогда не забыл. Правильно, что эти двое лежат рядом в этой могиле, потому что они разделят её в покое. Но мёртвые всегда делят землю в покое. И этого мало. Пришло время живым. В нескольких милях отсюда есть люди, которые сражаются и умирают, и мы должны присоединиться к ним. Но клянусь, на телах этих двух людей, что придёт день, когда араб и еврей будут жить в мире на этой земле, которую они всегда делили в смерти. Таха, старый друг и очень дорогой брат. Карен, дитя света, дочь Израиля. Шалом.
[Еврей Ари Бен Канан выдает себя за британского офицера по имени Боуэн]
Maj. Caldwell[про евреев]Они тоже забавные. Я могу их распознать за километр.
Ari Ben Canaan[указывает на свой глаз]Не могли бы вы посмотреть мне в глаз, сэр? Там ощущение, будто бы соринка.
Maj. CaldwellДа, конечно.
[Кэлдоул смотрит в глаз Бен Канана]
Maj. CaldwellЗнаете, многие пытаются скрыться под чужими именами, но стоит взглянуть на лицо — сразу понятно.
Akiva Ben CanaanВ этом роковом оптимизме ты — Хагана. По методам — Иргун. Но в сердце ты — Израиль.
MandriaОни киприоты. Им хотелось бы видеть британцев в Британии, евреев в Палестине, а киприотов — на Кипре. Не подумайте, я не против британцев. Если уж выбирать хозяина, то британцы — самые лучшие. Проблема же, друзья мои, в том: зачем вообще нужен хозяин?
[последние слова]
Ari Ben CanaanТаха, старый друг и очень дорогой брат; Карен, дитя света... и дочь Израиля: Шалом.
Dov Landau[объясняя лидерам Иргуна, как он выжил в Освенциме]Немцы использовали меня — как ты женщину.
Ari Ben Canaan[Разговаривает с Китти, на борту корабля]Каждый на этом корабле — солдат. Единственное оружие, которое у нас есть, — это готовность умереть.
Barak Ben CanaanГосподи, не дай моему брату умереть на британской петле в конце.
Dr. Odenheim[относится к голодовке на корабле]Мы допустили ошибку... серьёзную ошибку, позволив детям участвовать в этом. Детский организм растёт с каждой минутой. Им нужна еда больше, чем взрослым. В их крови требуется больше сахара.
Dr. OdenheimКому какое дело до старика, которому плохо?
[улыбается, поворачивается и уходит]
Karen JohanssonДов, ты всегда воюешь и постоянно находишься в опасности, где тебя могут убить. Если бы с тобой что-то случилось, прежде чем я успела сказать, как сильно я тебя люблю, я бы просто не хотела больше жить. Пожалуйста, люби меня, Дов. Я не боюсь, правда, не боюсь.
Ari Ben CanaanГод — немалый срок в жизни красивой женщины. Ты нашла другого мужчину?
Kitty FremontМного причин. Одна из них — работа моего мужа занимала всю его жизнь, и я полагаю, что это хорошо, или, по крайней мере, большинство мужчин так считают. Но я думаю, что мужчина, для которого работа — вся жизнь, — это только половина мужчины.
Kitty FremontИменно. Вторая половина его жизни должна быть женщиной, что ещё?
Kitty Fremont[Арии, обсуждая еврейскую историю в Езрееле]Разве ты не понимаешь, что из-за тебя я чувствую себя пресвитерианкой, когда ты не можешь хоть на минуту забыть, что ты еврей?
Maj. CaldwellМы по уши в евреях, сэр.
[первые реплики]
Cypriot guideОстров Кипр, мадам. Всемирно известен своей красотой и долгой трагической историей. Его много раз завоёвывали: финикийцы, ассирийцы, персы, македонцы; также греки, римляне, византийцы, турки. Куплен у Турции вашим уважаемым государством — Британской империей. Весь Кипр очень хотел британцев.
Kitty Fremont[исправляет его]Я американка.
Cypriot guideИ американцев мы любим тоже; мы, киприоты, любим всех подряд.