Цитаты из фильма Исход

Ari Ben Canaan Это Таха, муктар Абу Йеши. А это Карен, секретарь комитета комнат, бунгало 12, Ган Дафна. У нас нет кадия, чтобы помолиться за душу Тахи. И у нас нет раввина, чтобы помолиться за Карен. Таха должен был прожить долгую жизнь, окружённый своим народом и своими сыновьями. И смерть должна была прийти к нему... как старый друг, предлагающий дар сна. Но она пришла, наоборот, как безумец. А Карен, которая любила свою жизнь и жила так чисто, как пламя, почему Бог забыл её? Почему она должна была столкнуться со смертью так рано? И совсем одна? В темноте? Мы, из всех людей... не должны больше удивляться, когда смерть приходит за нами. С безумием мира и миллионами наших убитых, мы должны привыкнуть к бессмысленному убийству. Но я не привык. Я не могу и не буду привыкать. Я смотрю на этих двух людей и хочу выть, как собака. Хочу кричать «убийство», чтобы весь мир услышал и никогда не забыл. Правильно, что эти двое лежат рядом в этой могиле, потому что они разделят её в покое. Но мёртвые всегда делят землю в покое. И этого мало. Пришло время живым. В нескольких милях отсюда есть люди, которые сражаются и умирают, и мы должны присоединиться к ним. Но клянусь, на телах этих двух людей, что придёт день, когда араб и еврей будут жить в мире на этой земле, которую они всегда делили в смерти. Таха, старый друг и очень дорогой брат. Карен, дитя света, дочь Израиля. Шалом.
[Еврей Ари Бен Канан выдает себя за британского офицера по имени Боуэн]
Maj. Caldwell [про евреев] Они тоже забавные. Я могу их распознать за километр.
Ari Ben Canaan [указывает на свой глаз] Не могли бы вы посмотреть мне в глаз, сэр? Там ощущение, будто бы соринка.
Maj. Caldwell Да, конечно.
[Кэлдоул смотрит в глаз Бен Канана]
Maj. Caldwell Знаете, многие пытаются скрыться под чужими именами, но стоит взглянуть на лицо — сразу понятно.
Ari Ben Canaan С опытом их даже можно почуять.
Maj. Caldwell Извиняюсь, Боуэн, я ничего не вижу.
Akiva Ben Canaan В этом роковом оптимизме ты — Хагана. По методам — Иргун. Но в сердце ты — Израиль.
Mandria Они киприоты. Им хотелось бы видеть британцев в Британии, евреев в Палестине, а киприотов — на Кипре. Не подумайте, я не против британцев. Если уж выбирать хозяина, то британцы — самые лучшие. Проблема же, друзья мои, в том: зачем вообще нужен хозяин?
[последние слова]
Ari Ben Canaan Таха, старый друг и очень дорогой брат; Карен, дитя света... и дочь Израиля: Шалом.
Dov Landau [объясняя лидерам Иргуна, как он выжил в Освенциме] Немцы использовали меня — как ты женщину.
Ari Ben Canaan [Разговаривает с Китти, на борту корабля] Каждый на этом корабле — солдат. Единственное оружие, которое у нас есть, — это готовность умереть.
Barak Ben Canaan Господи, не дай моему брату умереть на британской петле в конце.
Dr. Odenheim У тебя есть ко мне время, Ари?
Ari Ben Canaan Всегда, доктор Оденхейм. Чем могу помочь?
Dr. Odenheim [относится к голодовке на корабле] Мы допустили ошибку... серьёзную ошибку, позволив детям участвовать в этом. Детский организм растёт с каждой минутой. Им нужна еда больше, чем взрослым. В их крови требуется больше сахара.
Ari Ben Canaan Что нам с этим делать?
Dr. Odenheim Если совершена ошибка, её надо признать... проанализировать и исправить.
[начинает бледнеть]
Ari Ben Canaan [с тревогой] Доктор, вам плохо?
Dr. Odenheim Кому какое дело до старика, которому плохо?
[улыбается, поворачивается и уходит]
Karen Johansson Дов, ты всегда воюешь и постоянно находишься в опасности, где тебя могут убить. Если бы с тобой что-то случилось, прежде чем я успела сказать, как сильно я тебя люблю, я бы просто не хотела больше жить. Пожалуйста, люби меня, Дов. Я не боюсь, правда, не боюсь.
Ari Ben Canaan Год — немалый срок в жизни красивой женщины. Ты нашла другого мужчину?
Kitty Fremont Ничего серьёзного.
Ari Ben Canaan Почему нет?
Kitty Fremont Много причин. Одна из них — работа моего мужа занимала всю его жизнь, и я полагаю, что это хорошо, или, по крайней мере, большинство мужчин так считают. Но я думаю, что мужчина, для которого работа — вся жизнь, — это только половина мужчины.
Ari Ben Canaan А ты хочешь целого?
Kitty Fremont Именно. Вторая половина его жизни должна быть женщиной, что ещё?
Kitty Fremont [Арии, обсуждая еврейскую историю в Езрееле] Разве ты не понимаешь, что из-за тебя я чувствую себя пресвитерианкой, когда ты не можешь хоть на минуту забыть, что ты еврей?
Maj. Caldwell Мы по уши в евреях, сэр.
[первые реплики]
Cypriot guide Остров Кипр, мадам. Всемирно известен своей красотой и долгой трагической историей. Его много раз завоёвывали: финикийцы, ассирийцы, персы, македонцы; также греки, римляне, византийцы, турки. Куплен у Турции вашим уважаемым государством — Британской империей. Весь Кипр очень хотел британцев.
Kitty Fremont [исправляет его] Я американка.
Cypriot guide И американцев мы любим тоже; мы, киприоты, любим всех подряд.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Paul Newman
Питер Лоуфорд
Peter Lawford
Дэвид Опатошу
David Opatoshu
Хью Гриффит
Hugh Griffith
Сэл Минео
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Lee J. Cobb
Джилл Хаворт
Ева Мари Сэйнт
Eva Marie Saint
