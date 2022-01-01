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Пистолет в левой руке Пистолет в левой руке
Киноафиша Фильмы Пистолет в левой руке Пистолет в левой руке, 1958: актеры и роли
The Left Handed Gun Пистолет в левой руке 1958 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Пистолет в левой руке, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Артур Пенн Arthur Penn
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Лита Милан Lita Milan Джон Денер John Dehner Херд Хэтфилд Джеймс Конгдон James Congdon Джеймс Бест James Best
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Главная роль
Главная роль
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