Harmonica
[за кадром]
Разве не видишь?
[появляется из-за кучи дров]
Harmonica
Это станция. А вокруг — город. Город Бретта Макбейна.
Cheyenne
[начинает смеяться]
Он что, с ума сошёл, хе-хе!
Harmonica
Да, но по-своему особому. Ирландец.
[начинает размечать квадрат и вбивать деревянные колышки]
Harmonica
Он знал, что рано или поздно железная дорога, проходящая через Флэгстоун, пойдет дальше на запад, поэтому он изучил весь округ и выбрал этот кусок пустыни. Никому он не был нужен, а он купил.
[продолжает работу]
Harmonica
Потом затянул пояс и ждал годами.
Harmonica
Пока железная дорога не дойдёт сюда.
Cheyenne
А чёрт возьми, как он мог быть уверен, что дорога пройдет через его землю?
Harmonica
Паровозы не поедут без воды, а единственная вода в пятидесяти милях на запад от Флэгстоуна — здесь, под землёй.
Cheyenne
Ага! Наш покойный друг был не дурак, да?
[смеётся]
Cheyenne
Он собирался продать этот кусок пустыни по самой высокой цене, не так ли?
Harmonica
[смотрит на Чейена]
Ты не продаёшь мечту всей жизни. Бретт Макбейн хотел свою станцию. Он получил права на её строительство.
Harmonica
Я видел документ. Всё было в порядке — печати, подписи, всё. Но есть одна мелкая оговорка: если к моменту, когда дорога дойдёт сюда, станция не будет построена, Макбейн или его наследники теряют все права.