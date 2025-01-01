Меню
Цитаты из фильма Однажды на Диком Западе

Гармоника [смотрит на трёх мужчин] А Фрэнк?
Снейки Фрэнк нас прислал.
Гармоника Ты для меня коня привёз?
Снейки Ну... похоже, мы...
[хихикает]
Снейки ...похоже, нам не хватает одной лошади.
Гармоника [качает головой] Ты привёз на две больше.
Wobbles Знаешь, ты можешь мне доверять.
Frank Вобблс, как можно доверять человеку, который носит и ремень, и подтяжки? Человек даже своим штанам не может доверять.
Cheyenne Кстати, ты что-нибудь знаешь про человека, который ходит и играет на гармонике? Его запомнить легко. Он не болтает — он играет. А когда нужно, он говорит.
Cheyenne Знаешь, Джилл, ты напоминаешь мне мою мать. Она была самой большой шлюхой в Аламеде и самой прекрасной женщиной на свете. Кто бы ни был мой отец — хоть на час, хоть на месяц — он, должно быть, был счастливым человеком.
Morton Неплохо. Поздравляю. Скажи, было ли нужно убить их всех? Я же сказал только напугать!
Frank Люди пугаются лучше, когда умирают.
Harmonica Премия за этого человека — 5000 долларов, так ли?
Cheyenne Иуда был бы доволен и 4970 долларов меньше.
Harmonica В те времена долларов не было.
Cheyenne Но ублюдков... да.
Cheyenne Слушай, Гармоника, город, построенный вокруг железной дороги - мм мм мм ммм - можно сделать состояние, а? Сотни тысяч долларов. Эй, больше того. Тысячи тысяч.
Harmonica Их называют "миллионами".
Cheyenne "Миллионами." Хм.
Frank Мортон как-то сказал мне, что я никогда не буду таким, как он. Теперь я понимаю почему. Ему было бы наплевать, зная, что ты где-то живой.
Harmonica Так ты понял, что на самом деле не бизнесмен.
Frank Просто человек.
Harmonica Древняя раса. Другие Мортонны придут и уничтожат её.
Frank Будущее для нас не имеет значения. Сейчас ничего не важно — ни земля, ни деньги, ни женщина. Я пришёл сюда, чтобы увидеть тебя, потому что знаю — теперь ты скажешь, чего хочешь.
Harmonica Только на пороге смерти.
Harmonica Я видел три таких плаща совсем недавно. Они ждали поезд. Внутри плащей было трое мужчин.
Cheyenne И что?
Harmonica Внутри мужчин было три пули.
Cheyenne Сумасшедшая история, Гармоника, и по двум причинам: во-первых, никто в этих краях не осмелится носить такие плащи, кроме людей Чейенна. Во-вторых, люди Чейенна не умирают. Тебя это удивляет?
Harmonica Да. Ну, ты разбираешься в музыке, и умеешь считать — до двух.
Cheyenne [Чейенн крутит барабан револьвера] До шести, если придется...
Cheyenne [показывая на рану Гармоники] ... и может быть даже быстрее тебя.
Cheyenne Мэм, мне кажется, вы не совсем поняли, в чём дело.
Jill Конечно, поняла. Я здесь одна, в руках у бандита, который почуял деньги. Если хотите, кладите меня на стол и развлекайтесь, зовите своих людей. Ну, от этого ещё ни одна женщина не умирала. Когда закончите, мне понадобится только тазик кипятка — и я буду такой же, как и была, только с ещё одной грязной памятью!
Cheyenne [вздыхает] Ты хотя бы кофе варишь хорошо?
Frank Держи брата довольным.
Harmonica Твои друзья быстро дохнут, Фрэнк. Сначала трое, теперь двое.
Frank Значит, это ТЫ назначаешь встречи.
Harmonica А ты их не соблюдаешь.
Cheyenne [Джилл] Знаешь что? На твоём месте я бы спустился туда и угостил этих ребят. Трудно представить, как приятно мужчине увидеть такую женщину, просто взглянуть на неё. И если кто-нибудь, э-э, похлопает тебя по заднице, делай вид, что ничего не случилось. Они это заслужили.
Harmonica Теперь мне пора. Это будет прекрасный город — Свитвотер.
Jill [со слезами] Надеюсь, ты когда-нибудь вернешься.
Harmonica Когда-нибудь.
Jill Но... но это были его люди.
Harmonica Да.
Jill А они пытались его убить.
Harmonica Наверное, кто-то платит лучше.
Jill А ТЫ! Ты спас его жизнь.
Harmonica Я не дал им его убить, а это не одно и то же.
[Фрэнк сидит за столом Мортона]
Morton Каково это — сидеть за этим столом, Фрэнк?
Frank Почти как держать в руках пистолет... только гораздо сильнее.
Cheyenne Ты не понимаешь, Джилл. В таких людях есть что-то... что-то связанное со смертью.
[Фрэнк и его банда стоят перед Тимми Макбейном после того, как убили остальных членов семьи]
Заместитель Фрэнка Что нам с ним делать, Фрэнк?
Фрэнк Теперь, когда ты назвал меня по имени?
Гармоника [Фрэнку, замечая стрелка над циферблатом] Время летит незаметно. Уже больше двенадцати.
Frank Чего тебе надо? Кто ты такой?
Harmonica Дэйв Дженкинс.
Frank Дэйв Дженкинс умер уже давно.
Harmonica Калдер Бенсон.
Frank Как тебя зовут? Бенсон тоже мёртв.
Harmonica Ты должен знать, Фрэнк, лучше всех. Ты их убил.
Frank Кто вы?
Harmonica Джим Купер, Чак Янгблад.
Frank Ещё мёртвые мужики.
Harmonica Они все были живы, пока не встретили тебя, Фрэнк.
[последние слова]
Cheyenne Эй, Гармоника, когда тебя убьют, молись, чтобы это был кто-то, кто знает, куда стрелять. Уйди. Уйди. Уйди, я не хочу, чтобы ты видел, как я умираю.
Jill Эй, ты вроде как симпатичный парень.
Cheyenne Но я не тот мужчина. И он тоже нет.
Jill Возможно. Но это не важно.
Cheyenne Они хотят меня повесить, эти большие чёрные вороны. Идиоты. Чёрт возьми? Я могу убить кого угодно, но никогда ребёнка. Это как убить священника. Католического священника, разумеется.
Cheyenne Да, давай. Играй, Гармоника. Играй, чтобы не врать. Только смотри, чтобы не было ложных нот.
Cheyenne Ты заслуживаешь лучшего.
Jill Последний, кто мне такое говорил... там и лежит.
Morton Ты никогда не станешь таким, как я.
Frank Почему?
Morton Потому что есть вещи, которые ты никогда не поймёшь.
[Фрэнк выхватывает у Мортона, пока тот вытаскивает деньги из ящика]
Morton Вот одна из них. Видишь ли, Фрэнк, оружие бывает разным, и только это может остановить то.
[Поезд Мортона останавливается, когда люди Фрэнка подъезжают к нему]
Morton Ну что, вернёмся к нашей маленькой проблеме?
Frank Моё оружие может показаться тебе простым, мистер Мортон, но оно всё равно может продырявить наши маленькие проблемы.
Harmonica Если услышишь странный звук, падай на землю.
Лейтенант Шайенна Шайенн. Думали, что никогда не доберёмся.
Шайенн Всё в порядке. Вы как раз вовремя... чтобы хоронить мою охрану.
Jill [смотрит на Хармонику из окна] Шайенн.
Cheyenne Что?
Jill Чего он там ждёт? Что он делает?
Cheyenne Он вырезает из дерева. Чую, как только перестанет — что-то случится.
Jill [носит с собой фотографию Бретта] Просыпаешься однажды утром и говоришь: «Мир, я тебя знаю. Больше никаких сюрпризов», а потом встречаешь такого человека — кажется, хороший мужик: ясные глаза, крепкие руки — и он хочет на тебе жениться, что случается нечасто, и говорит, что богат, что тоже не лишне.
Cheyenne [наводит пистолет на Мортонa] Эй, ты. Постой минутку. Давай тебя хорошенько рассмотрим. Эй, мистер Чу-Чу. Тебя легко найти. Убл#док! Не обязательно убивать тебя прямо сейчас. За тобой тянется слизь, словно за улиткой. Две красивые блестящие рельсы.
Morton Я сел на борт в районе Атлантики, и пока мои глаза закрываются, я хочу увидеть синие воды Тихого океана за этим окном.
Frank Я знаю, где ты сел. Я тоже там был, помнишь? Ты говорил, что устраняешь мелкие препятствия на пути. Ну, их было немало.
Cheyenne Эй, какого чёрта вы тут стоите?
Cheyenne's Lieutenant А что нам, собственно, делать-то?
Cheyenne Что делать? Станцию строить! Идиоты!
[бросает им кирки и другие инструменты]
Cheyenne Я думаю, это будет не очень заметно, но это будет первое, что она увидит, когда вернётся.
Harmonica [смотрит вверх] Если она вернётся.
Фрэнков лейтенант [видя, как Мортон раздаёт по 500 долларов четырём людям Фрэнка, будто играют в карты] Как же вы, э-э... как вы играете в эту игру, мистер Мортон?
Мортон Очень просто. Если головой пользуешься — никогда не проигрываешь.
Frank Удивлён меня здесь видеть?
Harmonica Я знал, что ты придёшь.
Cheyenne Притворись, что это ничего.
Чейенна [о Гармонике] Он не только играет. Он и стрелять умеет.
Гармоника [Чейенне] Ты только стрелять умеешь? Или резать тоже?
Cheyenne [пьёт кофе] Хорошо. Моя мать готовила кофе именно так — горячий, крепкий и вкусный.
Jill Я бы поклялся, что мы услышим этот странный звук.
Harmonica Прямо сейчас.
[первые реплики]
Cattle Corner Station Agent Эй. Эй-эй-эй-эй, если хочешь билеты, придётся обойти, э-э, спереди, э-э... ооох, ну, думаю, сойдёт. Какого хрена *я* тут шляюсь, если они вваливаются и делают, что хотят?
Cheyenne Что за хрень?
Harmonica [за кадром] Разве не видишь?
[появляется из-за кучи дров]
Harmonica Это станция. А вокруг — город. Город Бретта Макбейна.
Cheyenne [начинает смеяться] Он что, с ума сошёл, хе-хе!
Harmonica Да, но по-своему особому. Ирландец.
[начинает размечать квадрат и вбивать деревянные колышки]
Harmonica Он знал, что рано или поздно железная дорога, проходящая через Флэгстоун, пойдет дальше на запад, поэтому он изучил весь округ и выбрал этот кусок пустыни. Никому он не был нужен, а он купил.
[продолжает работу]
Harmonica Потом затянул пояс и ждал годами.
Cheyenne Ждал чего?
Harmonica Пока железная дорога не дойдёт сюда.
Cheyenne А чёрт возьми, как он мог быть уверен, что дорога пройдет через его землю?
Harmonica Паровозы не поедут без воды, а единственная вода в пятидесяти милях на запад от Флэгстоуна — здесь, под землёй.
Cheyenne Ага! Наш покойный друг был не дурак, да?
[смеётся]
Cheyenne Он собирался продать этот кусок пустыни по самой высокой цене, не так ли?
Harmonica [смотрит на Чейена] Ты не продаёшь мечту всей жизни. Бретт Макбейн хотел свою станцию. Он получил права на её строительство.
Cheyenne Откуда ты всё это знаешь?
Harmonica Я видел документ. Всё было в порядке — печати, подписи, всё. Но есть одна мелкая оговорка: если к моменту, когда дорога дойдёт сюда, станция не будет построена, Макбейн или его наследники теряют все права.
Фрэнк Ты заплатил пять тысяч долларов за то, что принадлежит мне.
[кладёт пачку долларов]
Фрэнк Пять тысяч...
[достаёт серебряный доллар]
Фрэнк ...плюс один.
[кладёт доллар на стол]
Фрэнк Ты тоже имеешь право на прибыль.
Frank Ты сделал большую ошибку, Мортон. Когда тебя нет на том поезде, ты выглядишь как черепаха без панциря. Забавно. Бедный калека хвастается, чтобы никто не узнал, как сильно ты боишься.
[Фрэнк сбивает Мортена с костылей]
Morton Это даст тебе силок?
Frank Я могу раздавить тебя, словно гнилое яблоко.
Morton Конечно, но ты этого не сделаешь... потому что это не в твоих... интересах.
Frank Хм. Кто знает, как далеко ты бы зашёл с двумя нормальными ногами, а?
Фрэнк [пытается убедить Хармонику продать ему землю, которую тот только что выиграл] Выбирай любой способ, лишь бы сделка состоялась.
Хармоника Какую сделку, Фрэнк? Их у нас с тобой больше, чем одна.
Harmonica Знаешь, Уобблз... Я немного на тебя злюсь.
Cheyenne Знаете, мадам, когда убил уже четверых, пятый — дело нехитрое.
Morton [Вобблсу] Хм. Тебе стоит научиться жить так, будто тебя нет.
Frank Фрэнк: Будущее для нас не важно. Сейчас ничего не важно — ни земля, ни деньги, ни женщина. Я пришёл сюда, чтобы увидеть тебя, потому что знаю, что теперь ты скажешь, чего хочешь.
Harmonica Гармоника: Только умирать.
Frank Фрэнк: Знаю.
Harmonica Ты удивительная женщина.
Jill А ты — удивительный мужчина. Но тебя что-то тревожит.
Harmonica И у тебя на уме кое-что.
Jill Горячая вода. Ванна, полная горячей воды. Думаю, пора наполнить эту ванну.
Wobbles Я очень осторожен, Фрэнк. Никто не мог меня проследить. Это первое, чему я научился, работая на тебя. Слушать, чтобы не заметили, и смотреть, чтобы не услышали.
Frank Есть ли на свете что-то, чего ты бы не сделал, чтобы спасти свою шкуру?
Jill Ничего, Фрэнк.
Jill Ты совсем не похожа на благородную защитницу бедных и беззащитных вдов. Но, с другой стороны, я тоже не выгляжу как бедная и беззащитная вдова.
Frank Начинаю думать, что мне даже жаль тебя убивать. Ты любишь жить. Тебе ещё нравится, когда мужские руки повсюду. Тебе это нравится. Даже если это руки того, кто убил твоего мужа. Какая же ты — какая же ты маленькая шлюшка.
Barman Что я могу для вас сделать, мадам?
Jill Я бы хотела воды, если это не затруднит.
Barman Вода? Знаете, это слово у нас здесь словно яд с тех самых дней великого потопа.
Jill Вы хотите сказать, что вы никогда не моетесь?
Barman Конечно моемся!
Jill Ну, я бы хотела пользоваться теми же удобствами, что и вы.
Barman Без проблем. На заднем дворе как раз стоит полная ванна. И вам повезло — сегодня ею пользовались всего трое.
Jill По очереди или все вместе?
Cheyenne Если кто-то решит меня убить, это меня только раззадорит. А раззадоренный Шайенн — зрелище не из приятных. Особенно для дамы.
Frank Теперь я понимаю, почему они так по тебе скучают там, в Новом Орлеане. Великое изобретение — телеграф. «Джилл? Брюнетка? Боже мой, все посетители самого шикарного борделя на Бурбон-стрит плачут с тех пор, как она уехала.»
Barman И вот этот мой кузен постоянно пишет, чтобы я приехал в Новый Орлеан. «Приходи. Помоги с баром. Заработаем кучу денег.» Знаете, я в большом городе, пожалуй, не приживусь. Там слишком много быстрых парней и распущенных женщин. Извините, мадам. Ах, нет. Я уж слишком привык к тихой и простой деревенской жизни.
Barman [Джилл] Вижу, ты привыкла к хорошей жизни. Уверен, ты из одного из тех больших восточных городов.
Frank Любой нормальный человек влепил бы себе пулю в лоб.
