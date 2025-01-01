Cheyenne Что за хрень?

Harmonica [за кадром] Разве не видишь?

[появляется из-за кучи дров]

Harmonica Это станция. А вокруг — город. Город Бретта Макбейна.

Cheyenne [начинает смеяться] Он что, с ума сошёл, хе-хе!

Harmonica Да, но по-своему особому. Ирландец.

[начинает размечать квадрат и вбивать деревянные колышки]

Harmonica Он знал, что рано или поздно железная дорога, проходящая через Флэгстоун, пойдет дальше на запад, поэтому он изучил весь округ и выбрал этот кусок пустыни. Никому он не был нужен, а он купил.

[продолжает работу]

Harmonica Потом затянул пояс и ждал годами.

Cheyenne Ждал чего?

Harmonica Пока железная дорога не дойдёт сюда.

Cheyenne А чёрт возьми, как он мог быть уверен, что дорога пройдет через его землю?

Harmonica Паровозы не поедут без воды, а единственная вода в пятидесяти милях на запад от Флэгстоуна — здесь, под землёй.

Cheyenne Ага! Наш покойный друг был не дурак, да?

[смеётся]

Cheyenne Он собирался продать этот кусок пустыни по самой высокой цене, не так ли?

Harmonica [смотрит на Чейена] Ты не продаёшь мечту всей жизни. Бретт Макбейн хотел свою станцию. Он получил права на её строительство.

Cheyenne Откуда ты всё это знаешь?