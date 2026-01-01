Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Смена сезонов

Награды и номинации фильма Смена сезонов 1980

Золотая малина 1981 Золотая малина 1981
Худшая мужская роль
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая песня
Номинант
