[в зал суда входят два судьи]
Lena Foster
Доброе утро.
Daniel's judge
Доброе утро.
Daniel's judge
Доброе утро.
Bob Diamond
Доброе утро.
[Боб Даймонд подаёт сигнал Дэниелу сесть]
Daniel's judge
Мистер Миллер, уверен, что ваш защитник объяснил вам все основы, но позвольте сказать. Хотя это и кажется судом, на самом деле это не так. Это просто процесс, который помогает нам принять решение, и каким бы несовершенным он ни был, мы считаем, что он работает довольно хорошо.
Daniel's judge
То, что вы увидите на этом экране, мистер Миллер, будет выглядеть и ощущаться так реально, что вам сначала может быть немного не по себе. Но расслабьтесь. Со временем, думаю, вам это даже понравится. Мне сказали, что это похоже на 3D.
[женщина-судья смеётся]
Daniel's judge
Есть вопросы, мистер Миллер?
[Дэниел качает головой «нет»]
Daniel's judge
Мисс Фостер, можете начинать.
Lena Foster
Спасибо, ваши честь. В течение следующих четырёх дней я буду стараться показать, что Дэниел Миллер, несмотря на то, что он достойный человек, всё ещё сдерживается страхами, которые преследуют его из жизни в жизнь. Я верю, что смогу доказать без тени сомнения, что его нужно снова отправить на Землю, чтобы он мог работать над своей проблемой. Можно начать с детства? Перейдём к 11 годам, 4 месяцам и 19 дням, пожалуйста.
Daniel's judge
Кстати, мистер Миллер, это значит, что вам 11 лет, 4 месяца и 19 дней. Понятно?