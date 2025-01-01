[в зал суда входят два судьи]

Lena Foster Доброе утро.

Daniel's judge Доброе утро.

Daniel's judge Доброе утро.

Bob Diamond Доброе утро.

Daniel Miller Доброе утро.

[Боб Даймонд подаёт сигнал Дэниелу сесть]

Daniel's judge Мистер Миллер, уверен, что ваш защитник объяснил вам все основы, но позвольте сказать. Хотя это и кажется судом, на самом деле это не так. Это просто процесс, который помогает нам принять решение, и каким бы несовершенным он ни был, мы считаем, что он работает довольно хорошо.

Daniel's judge То, что вы увидите на этом экране, мистер Миллер, будет выглядеть и ощущаться так реально, что вам сначала может быть немного не по себе. Но расслабьтесь. Со временем, думаю, вам это даже понравится. Мне сказали, что это похоже на 3D.

[женщина-судья смеётся]

Daniel's judge Есть вопросы, мистер Миллер?

[Дэниел качает головой «нет»]

Daniel's judge Мисс Фостер, можете начинать.

Lena Foster Спасибо, ваши честь. В течение следующих четырёх дней я буду стараться показать, что Дэниел Миллер, несмотря на то, что он достойный человек, всё ещё сдерживается страхами, которые преследуют его из жизни в жизнь. Я верю, что смогу доказать без тени сомнения, что его нужно снова отправить на Землю, чтобы он мог работать над своей проблемой. Можно начать с детства? Перейдём к 11 годам, 4 месяцам и 19 дням, пожалуйста.