Цитаты из фильма Защищая твою жизнь

Цитаты из фильма Защищая твою жизнь

Comedian Ну, там симпатичный молодой человек. Привет, как ты умер?
Daniel Miller На сцене, как и ты.
Дэниел Миллер Это рай?
Боб Даймонд Нет, это не рай.
Дэниел Миллер Это ад?
Боб Даймонд Нет, и это не ад. На самом деле ада нет. Хотя, говорят, Лос-Анджелес совсем близко.
Bob Diamond Когда ты используешь больше пяти процентов своего мозга, поверь, тебе не захочется оставаться на Земле.
Daniel Miller Где ты был? Просто интересно.
Bob Diamond Я бы рассказал, но ты не понял бы.
Daniel Miller Не принимай меня за дурака. Попробуй.
Bob Diamond Я застрял возле внутреннего круга мыслей.
Daniel Miller Я не понимаю.
Bob Diamond Я же говорил...
[Комик в лаундже разговаривает с участниками аудитории]
Comedian Как ты умер?
Arthur Я был в коме.
Comedian Жаль. А сколько ты пробыл в коме?
Arthur Честно, не знаю.
Comedian Давай сыграем в игру, Арт. Элвис: жив или мёртв?
Arthur Живой.
Comedian Долгая кома, Арт. Очень долгая кома.
Bob Diamond Мы хоть раз задумывались, что у этого мальчика была связь с отцом? Думаю, это не имело никакого отношения к другу. Просто Дэниел не мог солгать отцу. Вот и всё.
Lena Foster Вы киваете, мистер Миллер. Значит, вы согласны с мистером Даймондом?
Daniel Miller О, да. У меня была связь с отцом. Я почти никогда ему не врал.
Lena Foster Ты никогда не врал отцу? Хочешь, я приведу тебе хотя бы 500 примеров?
Daniel Miller Я сказал «почти никогда» не врал. Не говорил, что никогда, никогда не врал. Иногда приходится врать... в экстренных случаях. Но это не значит, что связь нарушается. Если связь есть — она всегда остаётся, и если иногда нужно соврать, это не повредит ей. Знаешь, связь может подождать маленькую ложь и... в итоге она всегда с тобой. Иногда прямо посреди лжи я замечал, что связь включается... может, выдавит немного правды.
Bob Diamond Псс, заканчивай.
Daniel Miller Я закончил.
Bob Diamond Например, я использую сорок восемь процентов своего мозга. А ты знаешь, сколько используешь ты?
Daniel Miller Сорок... семь?
Bob Diamond [смеётся] Три.
Julia [объясняя, как она умерла] Мы поехали на выходные к друзьям. Все хотели пойти в город, а я решила остаться дома и поплавать. Я вышла во двор, споткнулась о шезлонг, ударилась головой о бетон и свалилась в бассейн.
Daniel Miller Что тебе дал восточногерманский судья?
Daniel Miller Предложи мне 55 000 долларов; не больше.
Daniel's wife Сколько ты хочешь?
Daniel Miller Сколько вы предлагаете?
Daniel's wife Пятьдесят пять тысяч долларов.
Daniel Miller Я не могу работать здесь за сумму меньше 65.
Daniel's wife Ну, я не могу платить тебе 65.
Daniel Miller Тогда я здесь не работаю. Извини.
Daniel's wife Пятьдесят восемь тысяч.
Daniel Miller Шестьдесят пять.
Daniel's wife Шестьдесят.
Daniel Miller Шестьдесят пять.
Daniel's wife Шестьдесят один?
Daniel Miller Дай мне объяснить тебе как есть: я не могу работать на тебя меньше, чем за 65 000 долларов.
Lena Foster Теперь, Ваша честь, позвольте показать вам настоящую встречу.
Agency head Я готов предложить вам 49 000.
Daniel Miller Я согласен.
[Дэниел едва не соскальзывает и не падает с восьмого трамвая, пытаясь обнять Джулию]
Julia Держись! Держись. Пожалуйста, держись. Держись.
Daniel Miller Я люблю тебя.
Julia Я люблю тебя.
[Дэниел стучит в двери, не зная, что за ним наблюдают Боб, Лена и двое судей в Центре Суда]
Daniel Miller [Кричит водителю] Откройте! Чёрт возьми, откройте!
Julia Пожалуйста, открой дверь!
Daniel Miller Джулия, подожди меня! Подожди!
Bob Diamond [Лене] Хватит тебе храбрости?
[Лена уверена, что Дэниел преодолел свои страхи]
Julia Пожалуйста, открой дверь! Пожалуйста!
Daniel Miller Джулия! Джулия!
[женщина-судья Дэниела, тоже убеждённая, шёпотом говорит мужскому судье, чтобы он разрешил Дэниелу двигаться дальше]
Daniel's judge Позволь ему идти.
[двери успешно открываются, и Дэниел с Джулией обнимаются и страстно целуются; пассажиры аплодируют его храбрости, фильм заканчивается]
Daniel Miller Что это?
Julia Это моя гостиница.
Daniel Miller Это твоя гостиница?
Julia Да. А ты где остановился?
Daniel Miller Очевидно, в месте для тех, кто был не очень щедрым и никого не удочерил. Я в «Континентале». Загляни как-нибудь, покрасим.
Bob Diamond С одним человеком ты действительно был скуп. Снова и снова. Жаль, что с ним ты не был щедрее.
Daniel Miller Кем?
Bob Diamond Ты.
Eduardo Ты сегодня с нами много поешь, да?
Julia Что посоветуешь, Эдуардо?
Eduardo Любишь пасту?
Julia Очень.
Eduardo Я привезу тебе три фунта самой лучшей пасты, что ты когда-либо пробовала. Тебе понравится.
Eduardo [Дэниелу] А ты как, друг? Любишь, э-э, креветки?
Daniel Miller Эм, да.
Eduardo Мы приготовим их так свежо, что они сами заползут тебе на тарелку.
Daniel Miller А разве в них не много холестерина?
Eduardo Не знаю, о чем ты говоришь, но там всего в избытке. Не парься.
[Дэниел и коллега в большом джипе]
Daniel Miller Зачем ты на этом ездишь?
Jeep Owner Что?
Daniel Miller Мне просто интересно. Я вижу, как люди на таких ездят. Что ты знаешь, чего не знаю я? Наводнение грядёт? Дамба Гувера лопнула? Что происходит?
Jeep Owner Мне нравится эта машина.
Daniel Miller Это не машина, а тараномёт. Вот на чём ездил Паттон: «Эй, ты, солдат! За мной!»
Jeep Owner Смейся, но при землетрясении 8.5 баллов ты будешь умолять о джипе.
Daniel Miller При землетрясении 8.5 баллов я буду умолять о гробе.
Bob Diamond Поскольку ты с Земли, и пользуешься мозгом ровно настолько, насколько это видно, вся твоя жизнь была посвящена страху.
Daniel Miller Правда?
Bob Diamond Да все на Земле живут в страхе — вот что делают маленькие мозги.
Bob Diamond ...Страх — это как огромный туман. Он садится на твой мозг и блокирует всё — настоящие чувства, истинное счастье, настоящую радость. Они не могут пробиться сквозь этот туман. Но как только ты его развеешь, дружище, тебя ждёт поездка всей жизни.
Daniel Miller Боже... мои три процента плывут.
[двери трамвая на Землю закрываются, когда Дэниел слышит, как Джулия зовёт его]
Джулия [кричит] Дэниел! Дэниел! Дэниел!
Дэниел Миллер [кричит] Джулия!
Джулия Дэниел!
Дэниел Миллер [кричит] Джулия!
[восемь трамваев отходят как на Землю, так и на вторую фазу]
Дэниел Миллер Джулия!
[Дэниел, не в силах вернуться на Землю из-за своей любви к Джулии, принимает рискованное решение в последний момент — отстёгивает ремень безопасности, вызывая первую тревогу]
Водитель трамвая Что, чёрт возьми, ты делаешь?
[Дэниел пытается силой открыть двери]
Водитель трамвая Садись немедленно! Ты можешь пораниться!
[Дэниел успешно открывает двери, вызывая вторую тревогу; затем прыгает из трамвая, одновременно получая удар током и чуть не попадая под другой трамвай. Наконец, он преодолевает страх и добирается до восьмого трамвая, где Джулия и остальные движутся к следующей фазе]
Дэниел Миллер [кричит] Джулия! Джулия! Джулия!
Джулия Дэниел!
Дэниел Миллер Джулия!
Дэниел Миллер [Дэниел получает удар электростатического поля и поскальзывается] Ай! Ай!
Джулия [кричит] Ааа! Дэниел!
Дэниел Миллер Я люблю тебя!
Джулия О, Боже!
Дэниел Миллер Я пытался дозвониться до тебя, но не знал твоей фамилии.
Джулия О!
Дэниел Миллер Я тебя не отпущу. Я тебя не отпущу!
Julia Лучшие хот-доги в Городе Суда, говорят, у Зала Архивов.
Daniel Miller Ты правда обожаешь поесть, да?
Julia Возможность есть сколько хочешь, не потолстеть и при этом чувствовать себя отлично? Да ну.
Julia Я не могу выбросить тебя из головы.
Daniel Miller Расскажи об этом. Ты знаешь, эти проверки для меня всегда такие тяжёлые. Но стоит увидеть тебя — и сразу становится как-то легче.
Julia Значит, это здорово, да?
Daniel Miller Ну, я не думаю, что это связано со мной, и это меня беспокоит. Думаю, это ты делаешь.
Julia Что — что я делаю?
Daniel Miller Не знаю. Но я всегда читал, что сначала нужно принять себя, чтобы потом принять другого человека. Теперь я чувствую себя с тобой нормально. А вот как я чувствовал себя до встречи с тобой — не знаю. Может, это ты меня таким сделал.
Julia Ты не такой уж и нормальный.
Daniel Miller Хорошо.
Shirley MacLaine Добро пожаловать в Павильон прошлых жизней.
Lena Foster Во что вы в итоге вложились, мистер Миллер, помните?
Daniel Miller [шёпотом] Эм, ну... в скот.
Lena Foster И что случилось с этим скотом?
Daniel Miller Не знаю; так и не получил ясного ответа. Всё, что знаю — у них зубы выпали.
[в зал суда входят два судьи]
Lena Foster Доброе утро.
Daniel's judge Доброе утро.
Daniel's judge Доброе утро.
Bob Diamond Доброе утро.
Daniel Miller Доброе утро.
[Боб Даймонд подаёт сигнал Дэниелу сесть]
Daniel's judge Мистер Миллер, уверен, что ваш защитник объяснил вам все основы, но позвольте сказать. Хотя это и кажется судом, на самом деле это не так. Это просто процесс, который помогает нам принять решение, и каким бы несовершенным он ни был, мы считаем, что он работает довольно хорошо.
Daniel's judge То, что вы увидите на этом экране, мистер Миллер, будет выглядеть и ощущаться так реально, что вам сначала может быть немного не по себе. Но расслабьтесь. Со временем, думаю, вам это даже понравится. Мне сказали, что это похоже на 3D.
[женщина-судья смеётся]
Daniel's judge Есть вопросы, мистер Миллер?
[Дэниел качает головой «нет»]
Daniel's judge Мисс Фостер, можете начинать.
Lena Foster Спасибо, ваши честь. В течение следующих четырёх дней я буду стараться показать, что Дэниел Миллер, несмотря на то, что он достойный человек, всё ещё сдерживается страхами, которые преследуют его из жизни в жизнь. Я верю, что смогу доказать без тени сомнения, что его нужно снова отправить на Землю, чтобы он мог работать над своей проблемой. Можно начать с детства? Перейдём к 11 годам, 4 месяцам и 19 дням, пожалуйста.
Daniel's judge Кстати, мистер Миллер, это значит, что вам 11 лет, 4 месяца и 19 дней. Понятно?
Daniel Miller Полагаю, да.
Daniel Miller Ты не хочешь быть один в свой день рождения.
Daniel Miller А какой день лучше для этого? У меня нет этих заморочек, как у других, с днём рождения и вечеринками. Ты родился один — отмечай это. Отмечай одиночество. Вот для чего нужны дни рождения.
Jeep Owner Никогда так не думал.
Daniel Miller Это жалкая теория.
Bob Diamond Они могут ошибаться. Не позволяй другим так на себя влиять. Просто следуй тому, что у тебя внутри.
[указывает на своё сердце]
Bob Diamond [Дэниел кивает в знак согласия]
Bob Diamond Не переживай и не корми себя бесконечными упрёками. Просто пользуйся возможностями, когда они появляются.
Tram guide В Городе Суда вы найдете много развлечений. Например, кто любит играть в гольф?
passengers [пустые взгляды]
Tram guide Руки пока не поднимаем, но молодцы!
Julia В твоей комнате есть джакузи?
Daniel Miller Нет... а у тебя?
Julia Нет! Нет... это скорее... это даже не джакузи. Знаешь, там просто дырки какие-то...
Daniel Miller Не нужно меня щадить. Можно и правда, что у тебя есть джакузи.
Julia О... тогда у меня оно есть!
Daniel Miller Знаешь, если хочешь, чтобы это место действительно напоминало Землю, стоит открыть пару таких мини-моллов.
Helen Смешно, что ты это сказал — несколько как раз открылись за городом. Лично я бы не пользовалась, потому что не люблю йогурт, а делать маникюр сама — обожаю.
[первые реплики]
Daniel Miller Сегодня утром по дороге на работу я думал, что через два месяца будет 10 лет. И вы для меня как настоящая семья. Разве это не трагично?
[смех]
Daniel Miller Сегодня утром звонила мама, поздравила с днём рождения и намекнула, что я мало зарабатываю. Если можно назвать «ты всё ещё получаешь ту же зарплату, дорогой?» намёком. А бывшая жена говорила то же самое, только без «дорогой».
[смех]
Daniel Miller Так что, может через три года я смогу удвоить доход?
Agency head Удачи.
Daniel Miller Четыре года? Ладно. Вы классные ребята, с вами приятно работать, и это отличный подарок. Хотел бы я вместить всех вас в одну красивую женщину.
[смех]
Daniel Miller Если хотите, заходите в мой офис — попробую.
[смех]
Daniel Miller Большое спасибо.
[аплодисменты]
[Дэниел и Боб в садовом ресторане; Дэниел наслаждается куриным обедом]
Bob Diamond Здесь около 400 тысяч жителей. Мы обслуживаем половину умерших в США. Это примерно 2500 человек в день.
Daniel Miller А дети сюда приходят?
Bob Diamond Детям защищаться не нужно. Когда ребёнка забирают, он автоматически продвигается вперёд. Разве не здорово?
Daniel Miller А подростки?
Bob Diamond Слишком много проблем. Их отправляют в другое место. Мы пытались, но они портят тутпас. Слишком буйные. А как курица? Нравится?
Daniel Miller О, очень вкусно!
Bob Diamond Ага.
[Боб ест что-то вроде мясного хлеба]
Bob Diamond Ммм!
Daniel Miller [заинтересованно] Что это ты ешь?
Bob Diamond Тебе не понравится. Ха-ха-ха.
Daniel Miller Что это? На что похоже?
Bob Diamond Любопытный, да? Молодец. Мне это в тебе нравится. Попробуешь?
Daniel Miller Да. Выглядит странно.
[Дэниел пробует, но вкус ужасный; он давится и закашливается; Боб смеётся]
Daniel Miller О, боже!
Bob Diamond Пахнет как конина, да?
[Дэниел кивает, выплёвывая]
Bob Diamond Чем умнее становишься, тем сильнее начинаешь управлять своими чувствами. Для меня вкус другой, чем для тебя.
Daniel Miller Фу! Вот что едят умные?
Daniel Miller [Дэниел бежит за трамваем Джулии] Юлияаа, Юлияаааа!
Hologram [В павильоне прошлых жизней]
Hologram Добро пожаловать в павильон прошлых жизней.
Woman in the background О боже!
Daniel Miller Вы отличные ребята, с вами приятно работать, это отличный подарок, и я бы хотел уместить вас всех в одну красивую женщину. А если хотите, заходите в мой офис — я постараюсь.
[повторяющаяся фраза]
Дик Стэнли Со мной всё в порядке.
Bob Diamond Что ты собираешься делать сегодня вечером?
Daniel Miller Я собираюсь встретиться с этой женщиной...
Bob Diamond Юлия?
Daniel Miller Откуда ты знаешь её имя?
Bob Diamond Всё ещё не понял, что за "Большой Мозг", да?
Bob Diamond Так вот ты каким это себе представлял?
Daniel Miller Каким? Где я? Это рай?
Bob Diamond Нет, это не рай.
Daniel Miller А ад?
Bob Diamond Нет, и это не ад. На самом деле ада не существует. Хотя говорят, Лос-Анджелес этому очень близок.
