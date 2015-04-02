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Порочные игры
Отзывы о фильме «Порочные игры»
Stoker
Порочные игры
2013 / США / Великобритания
Трейлер
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Говорят, фильм не закупили для проката?!!
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
оказывается, фильм уже доступен, но без перевода.
странно, но он сменил название на Порочные связи.
и куда всё время пропадает Serene? небось, посмотрел уже✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 10/06/2013 - 18:24:39
✊
Я посмотрела. Два раза уже. После пребывала в лёгком раздрае.
Трейлер заранее не стала смотреть, в Паке сомнений не было, а была уверенность, что не облажается он. Поэтому много чего по сюжету было неожиданно и не угадано.
Цитата (Serene, 10/06/2013 - 18:24:39):
народ на перевод Ю.Сербина сбрасывается
Сербин чем хорош, к примеру? что переводил?
я к чему спрашиваю...в самом начале моего запойного киноманства, году в десятом где-то, я наткнулась в сети на Перекресток Миллера в одноголосой озвучке (новичкам везёт). Я не помню автора перевода, не забивала себе голову этим в то время, но фильм на некоторое время стал моим личным наркотиком. Я его запускала порой просто для фона, параллельно занималась делами какими-то, присаживаясь ненадолго возле экрана. А теперь я не могу найти тот самый вариант✊ , всё не то...
Цитата (peacefrog, 10/06/2013 - 01:14:21):
ассоциируется с Дракулой и вампирами
с пауками они у меня ассоциировались, а мамочка-Кидман на бедную запутавшуюся стрекозку похожа.
Цитата (peacefrog, 10/06/2013 - 01:14:21):
фильм очень красиво снят, и стильная спокойная картинка еще больше смягчает наше восприятие происходящего на экране
Фильм потрясающе красивый и плавный, при этом не скучный и...пьянящий, блин...
С удовольствием бы посмотрела на большом экране, может даже не единожды, люблю Пак Чхан Ука (не понимаю, почему Жажда - плохой фильм, а, Фрог?).
И ведь дыхание голливудских продюсеров в затылочную часть его гениальной головы не сильно ощущается, на родине может чуть почище получилось бы, корейский актеры точно могут не хуже гудманов и кидов. Дядюшка меня немного беспокоил, глазки он строил несколько ненатурально.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Да где на хрен, вы все смотрели то его???!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
посмотрел все таки. вызывающе. но местами монтаж странновато тянет время, как будто не о чем говорить. Очередной раз хочу обратить внимание, что в отсутствие саундтрека к сцене каждой - виден промах. Теряется настроение кадра. А так 6\10 точно
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Пак Чхан Ук хотел стать художественным критиком и по этой причине пытался поступить в Сеульский национальный университет на факультет эстетики. В конечном счёте, он попал в частный католический университет Соган на философский факультет.[1] За четыре года Паку предложили только один курс по эстетике, и он не мог основательно изучить предмет, ради которого поступил в университет. После периода блужданий Пак стал членом фото-клуба и серьёзно увлёкся фотографией.[1] Будучи студентом, получает свой первый кинематографический шок: он увидел картину Альфреда Хичкока «Головокружение», которая и зародила в нём желание стать кинорежиссёром.[1] Кроме Хичкока, большое влияние на Пака оказали такие люди, как Софокл, Шекспир, Кафка, Достоевский, Бальзак, Золя, Стендаль, Остин, Филип К. Дик, Желязны и Воннегут.[1] В университете он создаёт клуб под условным названием «Банда кинолюбителей» («Club Movie Gang»), а окончив учёбу и получив степень по философии, задаётся целью снимать фильмы, которые были бы лучше, чем большинство, производившихся тогда в Корее.
✊ ✊ ✊ блин я тоже всех их люблю, но что же еще нужно то?
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 10/06/2013 - 20:03:19):
он больше специализируется на азиатском кино (Мать, Поэзия, Горько-сладкая жизнь, Я видел дьявола и т.д.)
дада,у меня в архиве Горечь в его переводе! И моё знакомство с Ким Ки Дуком начиналось с фильма "Весна и бла-бла...снова весна" именно в переводе Сербина. Я помню, что очень фильм в сон вгонял, я за голос Сербина держалась, как за спасательный круг, и он меня вытянул, и что-то такое полезное ненавязчиво донёс. Спасибо ему огромное.
но Перекресток Миллера он не переводил, судя по всему. И это точно не гавриловский перевод был. Ну да ладно, было и было.
В Стокере нет головокружительных диалогов, чтобы такому зубру было где развернуться. Тут просто нужны голоса, чтобы "дышали" вместе с героями, так мне кажется.
Цитата (Toporock, 11/06/2013 - 01:32:30):
Пак Чхан Ук хотел стать художественным критиком
хорошо, что не стал. пересмотрю, наверное, завтра Киборга от несостоявшегося худ.критика.
Цитата (Toporock, 11/06/2013 - 01:32:30):
первый кинематографический шок: он увидел картину Альфреда Хичкока «Головокружение»,
я от каждого фильма Хича получаю шок и кайф. Гений он.
Цитата (Toporock, 11/06/2013 - 01:32:30):
большое влияние на Пака оказали такие люди, как Софокл, Шекспир, Кафка, Достоевский, Бальзак, Золя, Стендаль, Остин, Филип К. Дик, Желязны и Воннегут.[1]
меня удивляет только наличие Остин в списке. И на кого, интересно, не оказал влияние Шекспир? или Достоевский?
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Обожаю это кино. Обожаю Пака. Он как-будто в голову мою залез...
Который раз смотрю. Почти совершенство. Почти, потому что Гуд всё портит, издержки голливудские.
Не надо всё портить (с)
2 апреля 2015, 12:51
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странно, но он сменил название на Порочные связи.
и куда всё время пропадает Serene? небось, посмотрел уже✊
✊
Я посмотрела. Два раза уже. После пребывала в лёгком раздрае.
Трейлер заранее не стала смотреть, в Паке сомнений не было, а была уверенность, что не облажается он. Поэтому много чего по сюжету было неожиданно и не угадано.
Цитата (Serene, 10/06/2013 - 18:24:39):народ на перевод Ю.Сербина сбрасывается
Сербин чем хорош, к примеру? что переводил?
я к чему спрашиваю...в самом начале моего запойного киноманства, году в десятом где-то, я наткнулась в сети на Перекресток Миллера в одноголосой озвучке (новичкам везёт). Я не помню автора перевода, не забивала себе голову этим в то время, но фильм на некоторое время стал моим личным наркотиком. Я его запускала порой просто для фона, параллельно занималась делами какими-то, присаживаясь ненадолго возле экрана. А теперь я не могу найти тот самый вариант✊ , всё не то...
Цитата (peacefrog, 10/06/2013 - 01:14:21):ассоциируется с Дракулой и вампирами
с пауками они у меня ассоциировались, а мамочка-Кидман на бедную запутавшуюся стрекозку похожа.
Цитата (peacefrog, 10/06/2013 - 01:14:21):фильм очень красиво снят, и стильная спокойная картинка еще больше смягчает наше восприятие происходящего на экране
Фильм потрясающе красивый и плавный, при этом не скучный и...пьянящий, блин...
С удовольствием бы посмотрела на большом экране, может даже не единожды, люблю Пак Чхан Ука (не понимаю, почему Жажда - плохой фильм, а, Фрог?).
И ведь дыхание голливудских продюсеров в затылочную часть его гениальной головы не сильно ощущается, на родине может чуть почище получилось бы, корейский актеры точно могут не хуже гудманов и кидов. Дядюшка меня немного беспокоил, глазки он строил несколько ненатурально.
✊ ✊ ✊ блин я тоже всех их люблю, но что же еще нужно то?
дада,у меня в архиве Горечь в его переводе! И моё знакомство с Ким Ки Дуком начиналось с фильма "Весна и бла-бла...снова весна" именно в переводе Сербина. Я помню, что очень фильм в сон вгонял, я за голос Сербина держалась, как за спасательный круг, и он меня вытянул, и что-то такое полезное ненавязчиво донёс. Спасибо ему огромное.
но Перекресток Миллера он не переводил, судя по всему. И это точно не гавриловский перевод был. Ну да ладно, было и было.
В Стокере нет головокружительных диалогов, чтобы такому зубру было где развернуться. Тут просто нужны голоса, чтобы "дышали" вместе с героями, так мне кажется.
Цитата (Toporock, 11/06/2013 - 01:32:30):Пак Чхан Ук хотел стать художественным критиком
хорошо, что не стал. пересмотрю, наверное, завтра Киборга от несостоявшегося худ.критика.
Цитата (Toporock, 11/06/2013 - 01:32:30):первый кинематографический шок: он увидел картину Альфреда Хичкока «Головокружение»,
я от каждого фильма Хича получаю шок и кайф. Гений он.
Цитата (Toporock, 11/06/2013 - 01:32:30):большое влияние на Пака оказали такие люди, как Софокл, Шекспир, Кафка, Достоевский, Бальзак, Золя, Стендаль, Остин, Филип К. Дик, Желязны и Воннегут.[1]
меня удивляет только наличие Остин в списке. И на кого, интересно, не оказал влияние Шекспир? или Достоевский?
Который раз смотрю. Почти совершенство. Почти, потому что Гуд всё портит, издержки голливудские.
Не надо всё портить (с)
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